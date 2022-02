Dušan Navrátil: Premiér Fiala a ministr Rakušan mají hroší kůži

reklama

Za necelé dva měsíce vládnutí je takový odklon voličů neobvyklý. Fialově vládě tak podle National Pandemic Alarm důvěřuje pouhých 27 % dotázaných respondentů. Nejde jen lékařskou korupční špínu, pandemický zákon a chaotického ministra Válka, ale jde o celou sérii negativních kauz. U STAN byla na počátku aféra kandidáta na ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalika. Dále jsou to podivné finanční dary a podivné financování STAN. Ministr Válek z TOP 09 dělá vládě medvědí službu každý den, naposledy tím, jak v Senátu mastil karty... To, že mluví brněnským „hantecem“ mu body nepřináší, stejně působí i to, jak se do všeho zamotává, působí zmateně a budí rozpaky až smích. Připomíná svojí rétorikou jednoho klasika z SPD, který se nechtěl do ničeho zabrušovat, aby se potom nemusel vybrušovat.

Ministr Gazdík se snažil lísat do přízně Seznamu a byl tvrdě odbytý. No a Jan Farský ze STAN přímo podvedl své voliče, když po svém zvolení do Sněmovny prohlásil, že odjíždí bádat na půlroční stáž do USA. A jazyková výbava některých ministrů? Schillerové z ANO se posmívali, že skončila u osmé lekce angličtiny, někteří z nich se nedostali ani k lekci třetí. Naštěstí to vše zachránil ministr Lipavský (Piráti) svou mírovou misí na Ukrajině. Z Lipavského helmy a neprůstřelné vesty si utahují média ještě dnes. Neprávem, on vypadal opravdu akčně, jako český Rambo. Jestli tu fotku viděl Putin, musel dostat strach a válka na Ukrajině je zažehnána. Prý se tam chystá i Hřib (Piráti), takže legrace bude nejspíš pokračovat.

Tu skepsi občanů vůči současné vládě krásně rekapituloval i politolog Jan Kubáček, známý ze všech médií i TV kanálů. Jeho článek se jmenoval: „Ticho po pěšině, prázdno. Nechat vyšumět, to je zatím Fiala. Spousta lidí začíná být naštvaná, varuje politolog“ (ZDE). Ten titulek je výstižný a k tomu „tichu po pěšině“ a „vyšumění“ se ještě vrátím.

To je ta jejich avizovaná změna a tvrzení, že skandály už nebudou? To je ta vyšší profesionalita? To je ta lepší komunikace? Oni toho Babiše dokázali trumfnout během ani ne dvou měsíců. Jestli budou vládnout celé čtyři roky, tak tu zbude spálená země, kde ani tráva neporoste. A právě o „lepší“ komunikaci je i tento text. A o nefunkční Policii České republiky.

Policie České republiky nikdy nefungovala pořádně. Možná naposledy za rady Vacátka, ale to se jmenovala jinak a je to fakt už hodně dávno. Na stavu policie se podepsaly všechny vlády. Tedy i ty strany, které jsou součástí současné pětikoalice. Takže svatoušci ze současné vlády se nemůžou vykrucovat ze své zodpovědnosti. My nic, my jsme ta nová a lepší vláda, to neplatí. Předně. Vůbec nejsou lepší, pravda je jen, že jsou noví. Je to slepenec různých trpaslíků. Součástí pětibloku jsou tedy jednotlivé strany a ty se na tom, že dnes je PČR v tristním stavu v minulosti aktivně podílely. Stačí připomenout ministry vnitra jako byl Langer (ODS), Gross (ČSSD) a Hamáček (ČSSD).

Takže to nebylo lepší ani za Babiše s tím jeho Hamáčkem. Uvádím to, abych nebyl označován za Babišova agenta. Podle médií se Babiš scházel s policejním prezidentem Švejdarem. Proč asi. A ředitel GIBS Dragoun prý byl jmenován jen proto, že Babišovi nevadil. Asi jako záloha. Kdyby se PČR nedej bože spletla, nějakou korupci a špínu skutečně vyšetřila, tak by to mohl „ošetřit“ Dragoun. To, že GIBS dokáže zatočit se skutečnými a slušnými policisty (ne lumpy), k tomu je dost příkladů, A když by to bylo nad Dragounovy síly, jsou zde další záložní rezervy: Ištvan a Bradáčová. Taková skvadra, kdyby byla olympiáda v zametání kauz, by získala zlaté medaile v několika oblastech a pokořila by i korupcí proslavenou Ukrajinu.

