Zdeněk Lanz: Trnitá cesta k míru

Mnozí lidé, kteří zažili nějaký záchvat, koliku apod. se následně od ošetřujícího lékaře dozvěděli, jak postupovat při opakování: „Hlavně to nenechat rozběhnout!“, tzn. včas zahájit příslušnou léčbu.
Platí to i při nejrůznějších konfliktech, včetně těch válečných. Násilí plodí zase násilí. A čím je ho víc, jak přibývají zranění a mrtví, rozbité domy a města, tím přibývá i vzájemná nevraživost a nenávist na obou stranách konfliktu a tím se vzdaluje i možnost vzájemného domluvení se na ukončení nesmyslného zmaru.
Ne jinak je tomu i na Ukrajině. Ale nemuselo tomu tak být. Nemusely být zmařeny statisíce životů a způsobeny nedozírné materiální škody. Stačilo jen málo. Vždyť hned v prvních dnech a týdnech po 24. únoru 2022 byla dohoda minimálně o příměří mezi znepřátelenými stranami na spadnutí. Zřejmě chyběly jen podpisy prezidentů. Ale někdo řekl ne!
V současné chvíli je, dle mého názoru, nejdůležitější, aby se zabíjení co nejdříve zastavilo. Zkoumat příčiny konfliktu a případně trestat viníky až pak. Válka se totiž rozběhla do takové intenzity, že bez zásahu zvenčí se ji v dohledné době jen těžko podaří zastavit.
Ale kdo by tak obtížný úkol mohl dokázat? Političtí vůdci Evropy, kteří se předhánějí v protiruských sankcích a muničních iniciativách, ať to stojí, co to stojí? Ti sotva.
Realita ukazuje, že jediný, kdo je v tuto chvíli ochoten a pravděpodobně i schopen tuto válku zastavit, je americký prezident Donald Trump. V článku Čekání na (Donalda) Trumpa z července roku 2024 jsem při hledání východiska z této válečné vřavy mj. napsal: „Postup se nabízí. Vyhlásit příměří, na linii dotyku zarazit sloupky s bílými prapory, vojáky ze zóny bojů poslat na dovolenou a místo nich nasadit příslušníky mírových sborů v dohodnutém složení. A jednat, jednat a jednat!“
V článku ČTK ze dne 20. října 2025 Trump: Donbas musí zůstat rozdělený, aby ruská invaze mohla skončit se mj. píše: „Později o tom mohou jednat," řekl Trump. „Ale nyní by se obě strany konfliktu měly zastavit na linii bojů - jít domů, přestat bojovat, přestat zabíjet," uvedl také šéf Bílého domu během letu z Floridy do Washingtonu. Při jednání mezi Ukrajinou a Ruskem je podle něho ve hře mnoho variant.
Mohlo by se tedy zdát, že úspěch prezidenta Trumpa je nadosah. Ale sám to nedokáže. Bude k tomu potřebovat ještě minimálně dva muže – prezidenty. Vladimíra Putina a Volodymyra Zelenského.
