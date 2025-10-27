Zdeněk Lanz: Trnitá cesta k míru

28.10.2025 12:17 | Glosa

O tom, že cesta k míru na Ukrajině nebude zdaleka tak snadná, jak se prezidentovi USA Donaldu Trumpovi mohlo zpočátku jeho staronového mandátu zdát, se přesvědčil hned v prvních dnech, týdnech a měsících pobytu v Bílém domě. A už vůbec ne za 24 hodiny, jak říkával – pravděpodobně v nadsázce – před nástupem do funkce.

Zdeněk Lanz: Trnitá cesta k míru
Foto: Repro Youtube
Popisek: Setkání Trumpa s Putinem na Aljašce

Mnozí lidé, kteří zažili nějaký záchvat, koliku apod. se následně od ošetřujícího lékaře dozvěděli, jak postupovat při opakování: „Hlavně to nenechat rozběhnout!“, tzn. včas zahájit příslušnou léčbu.

Platí to i při nejrůznějších konfliktech, včetně těch válečných. Násilí plodí zase násilí. A čím je ho víc, jak přibývají zranění a mrtví, rozbité domy a města, tím přibývá i vzájemná nevraživost a nenávist na obou stranách konfliktu a tím se vzdaluje i možnost vzájemného domluvení se na ukončení nesmyslného zmaru.

Ne jinak je tomu i na Ukrajině. Ale nemuselo tomu tak být.  Nemusely být zmařeny statisíce životů a způsobeny nedozírné materiální škody. Stačilo jen málo. Vždyť hned v prvních dnech a týdnech po 24. únoru 2022 byla dohoda minimálně o příměří mezi znepřátelenými stranami na spadnutí. Zřejmě chyběly jen podpisy prezidentů. Ale někdo řekl ne!

V současné chvíli je, dle mého názoru, nejdůležitější, aby se zabíjení co nejdříve zastavilo. Zkoumat příčiny konfliktu a případně trestat viníky až pak. Válka se totiž rozběhla do takové intenzity, že bez zásahu zvenčí se ji v dohledné době jen těžko podaří zastavit.

Ale kdo by tak obtížný úkol mohl dokázat? Političtí vůdci Evropy, kteří se předhánějí v protiruských sankcích a muničních iniciativách, ať to stojí, co to stojí? Ti sotva.

Realita ukazuje, že jediný, kdo je v tuto chvíli ochoten a pravděpodobně i schopen tuto válku zastavit, je americký prezident Donald Trump. V článku Čekání na (Donalda) Trumpa z července roku 2024 jsem při hledání východiska z této válečné vřavy mj. napsal: „Postup se nabízí. Vyhlásit příměří, na linii dotyku zarazit sloupky s bílými prapory, vojáky ze zóny bojů poslat na dovolenou a místo nich nasadit příslušníky mírových sborů v dohodnutém složení. A jednat, jednat a jednat!“

V článku ČTK ze dne 20. října 2025 Trump: Donbas musí zůstat rozdělený, aby ruská invaze mohla skončit se mj. píše: „Později o tom mohou jednat," řekl Trump. „Ale nyní by se obě strany konfliktu měly zastavit na linii bojů - jít domů, přestat bojovat, přestat zabíjet," uvedl také šéf Bílého domu během letu z Floridy do Washingtonu. Při jednání mezi Ukrajinou a Ruskem je podle něho ve hře mnoho variant.

Mohlo by se tedy zdát, že úspěch prezidenta Trumpa je nadosah. Ale sám to nedokáže. Bude k tomu potřebovat ještě minimálně dva muže – prezidenty.   Vladimíra Putina a Volodymyra Zelenského. 

Psali jsme:

Zdeněk Lanz: Předvolební Pendolino
Zdeněk Lanz: Víte, co ve školách učí vaše děti a vnoučata?
Zdeněk Lanz: Podivná moudra prezidenta Pavla
Zdeněk Lanz: Co nám to Rusko za posledních 35 let udělalo?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Putin , Trump , Lanz , válka na Ukrajině

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Co je pro vás důležitější?

Stabilní vláda nebo váš osobní chtíč být ministrem? Podle všeho můžete být jako nominant na ministra překážkou v jejím sestavení. A viděl jste ten průzkum, kde si vás za ministra nepřeje ani většina dotazovaných?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Jedno vejce pro zdravé srdceJedno vejce pro zdravé srdce Kombinace potravin pro tělo naprosto nevhodnéKombinace potravin pro tělo naprosto nevhodné

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zdeněk Lanz: Trnitá cesta k míru

12:17 Zdeněk Lanz: Trnitá cesta k míru

O tom, že cesta k míru na Ukrajině nebude zdaleka tak snadná, jak se prezidentovi USA Donaldu Trumpo…