Štěpán Křeček: Úroda brambor je nejvyšší od roku 2011

27.10.2025 15:16 | Glosa

„Český statistický úřad odhaduje, že se letos sklidilo 729 tisíc tun brambor, což je o 11,2 procenta více než v loňském roce. Jde o nejlepší výsledek od roku 2011, který by měl zajistit, že ceny brambor budou nadále klesat,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Foto: ČT24
Popisek: Ekonom a poradce premiéra Štěpán Křeček

Podle aktuálních odhadů sklizní se letos urodilo 7 662 512 tun základních obilovin, což je o 12,7 procenta více než před rokem. Meziročně sice mírně klesla osevní plocha z 1 214 587 na 1 210 969 hektarů, ale výrazně se zvýšil hektarový výnos z 5,60 na 6,33 tuny na hektar.

Velmi dobrá úroda by měla pomoci ke stabilizaci cen zemědělských výrobců v rámci rostlinné produkce. Již nyní si lidé mohou všimnout klesajících cen brambor na pultech obchodů. K růstu cen však může nadále docházet u živočišné výroby.

Odhady sklizní evidují meziroční pokles úrody pouze u kukuřice na zrno a cukrové řepy, z které se vyrábí cukr. Podle srpnových dat Českého statistického úřadu však cukr na pultech obchodů meziročně zlevnil o čtvrtinu.

