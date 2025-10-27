Štěpán Křeček: Úroda brambor je nejvyšší od roku 2011

Podle aktuálních odhadů sklizní se letos urodilo 7 662 512 tun základních obilovin, což je o 12,7 procenta více než před rokem. Meziročně sice mírně klesla osevní plocha z 1 214 587 na 1 210 969 hektarů, ale výrazně se zvýšil hektarový výnos z 5,60 na 6,33 tuny na hektar.
Velmi dobrá úroda by měla pomoci ke stabilizaci cen zemědělských výrobců v rámci rostlinné produkce. Již nyní si lidé mohou všimnout klesajících cen brambor na pultech obchodů. K růstu cen však může nadále docházet u živočišné výroby.
Odhady sklizní evidují meziroční pokles úrody pouze u kukuřice na zrno a cukrové řepy, z které se vyrábí cukr. Podle srpnových dat Českého statistického úřadu však cukr na pultech obchodů meziročně zlevnil o čtvrtinu.
autor: PV