Jiří Halík: Jak lze zneužít člověka po jeho smrti

Ani neví, jak se trefil do vlastní nohy. Z článku je naprosto vidět, když pokřivený charakter a křivák píše o pokřivených charakterech.
Jeho vidění charakteru člověka je naprosto pokřivené.
Zneužívá paní Drábovu, jako zneužívá i mnohdy Václava Havla. Adorujete tedy, až nábožensky uctívá.
Paní Drábová byla člověk se svými klady i zápory. Uměla argumentovat, zejména v odborné oblasti.
A pak se tu ještě objeví banda idiotů, která nazve jejím jménem raketu středního doletu, hlavně aby dopadla a zabíjela v Rusku.
Cituji:
Na počest zesnulé předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové chce iniciativa Dárek pro Putina koupit ukrajinskou raketu dlouhého doletu „Flamingo“ a pojmenovat ji jejím jménem. Tajemník Výboru Nejvyšší rady pro národní bezpečnost, obranu a zpravodajské služby Roman Kostenko zároveň uvádí, že tyto rakety zatím neexistují v sériové výrobě a jejich hromadné nasazení je „technologicky nereálné“.
Není to urážka DD, když tyto rakety ještě neexistují?
Kam poputují ty peníze ze sbírky? Je mi to jedno. Nedám na takové hovadiny ani haléř.
Tady lze s redaktorem Šídlem souhlasit. To je to odhalení křivých charakterů i po smrti DD.
Hned úvodem je vidět, že směšuje loajalitu a charakter.
Píše:
Dana Drábová nebyla loajální jen ke zvoleným politickým reprezentantům, ale hlavně ke své zemi, jejím institucím, demokracii, bezpečnosti.
Takže Dana Drábová byla odbornice ve svém oboru. Měla svůj názor a uměla si ho obhájit.
Pro redaktora Šídla je ale nejcennější, že byla proti Rusku, což bylo její právo.
Ona byla svá. Ti, co ji adorují, jsou jen banda příživníků na jejím skonu.
Ale co čekat od Šídla. FUJ.
Loajalita Dany Drábové při vší úctě k ní jako odborníkovi v daném oboru.
O mrtvých jen dobře, ale pravdu neumlčíte.
Hájila vždy jadernou bezpečnost. Na rozdíl od politiků dané problematice rozuměla. A měla právo na svoje politické názory. To je nevyvratitelný fakt.
Ano byla vždy loajální ke zvoleným politickým reprezentantům.
Vystudovala za vlády KSČ, jako mnozí z nás. Ale ona obor, který byl provázán v té době s Moskvou. Ne každý, kdo byl stejně dobrý, ale neměl ten správný kádrový profil, to mohl vystudovat.
Pokud chtěla v daném oboru pracovat, musela alespoň do roku 1990 předstírat loajalitu ke komunistickým představitelům.
Měla štěstí, jako mnozí z nás. Pro ni to předstírání trvalo jen 5 let.
Byla loajální k Václavu Havlovi, Václavu Klausovi, Miloši Zemanovi, všem ostatním, kteří právě vládli, včetně Andreje Babiše a nyní Petra Fialy.
K jaké demokracii byla loajální?
K demokracii dosluhující vlády, která má skandály a je poslušným psíkem u nohy Bruselu a EK?
K demokracii opozice?
Když A. Babiš vládl, tak ji neodvolal. Vážil si jí jako odbornice. Ona byla s jeho vládou loajální.
Pokud není Babiš demokrat, jak tvrdí ještě stávající koalice, jak tedy v době jeho vlády mohla být s ním loajální a hájit demokracii.
Loajalita k naší zemi? Buďto byla s naší zemí loajální, nebo byla loajální s EU. Obojí v dané konstelaci není možné.
Loajální k institucím?
Citace:
V komunikaci s obcemi o trvalých úložištích jaderného odpadu udělal stát řadu chyb, proto s geologickými průzkumy nyní většina z nich nesouhlasí. V Otázkách Václava Moravce to řekla předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová. Nejvýhodnější je podle ní mít úložiště přímo v okolí jaderných elektráren Dukovany a Temelín.
Nebyla s nimi loajální. Měla svůj názor.
Loajalita může být správná a špatná v závislosti na kontextu; správná loajalita je věrnost založená na sdílených hodnotách, respektu a dodržování dohod, zatímco špatná loajalita je nekritická podpora něčeho, co je morálně špatné nebo škodlivé. Loajalita sama o sobě není dobrá ani špatná, ale její projevy a cíle mohou být.
Být loajální je úhel pohledu a hlavně výhod z loajality. Tedy u mnohých. Mnohdy se změní v anální horolezectví.
Jak se říká. „Byl tak loajální, že byl ochoten kutálet burský oříšek nosem přes Vysoké Tatry.“
Charakterní, podle redaktora Šídla, je ten, kdo nyní stojí na té jeho, správné straně ulice.
Kdyby charakterně stála na straně druhé, tak byste ji, vy, charakterní z té správné strany, dávno odvolali z funkce.
Pocit moci. Mňačko je nadčasový.
Charakterní člověk je ten, kdo jedná podle svých vnitřních hodnot a svědomí, je konzistentní ve svém chování a držitelem slova.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV