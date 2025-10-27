Vladimír Ustyanovič: Jak zúčtují ukrajinští občané se Zelenským

Ta mimo jiné dokumentuje pomoc Vatikánu německým válečným zločincům k útěku do Argentiny a Brazílie. Příkladem jsou MUDr. Joseph Mengele a Adolf Eichmann. Tento autor se věnuje mimo jiné osudu válečného zločince Otto Wächtera, který byl zodpovědný za smrt 100 000 polských židů. To jsou fakta. Rád bych zdůraznil, jak lehké je nechat se zmanipulovat proti určitému etniku, proti takzvanému útisku, který jsme v Československu mohli vnímat u sudetských Němců, kteří byli hitlerovskou ideologií tak zmanipulováni, že pod Henleinovou propagandou začali s ozbrojenými útoky na československé státní úřady. Přitom měli poměrné zastoupení v československém parlamentu, kde byla respektována jejich třímilionová menšina. Ruku v ruce s hitlerovskými nacisty a italskými fašisty rozpoutali největší zkázu v dějinách lidstva. Nebýt tehdy spojenců v čele se Sovětským svazem, tak už by český národ velmi pravděpodobně neexistoval. To by si měli uvědomit zejména naši nynější vládní představitelé, včetně prezidenta Pavla, a nezatahovat Českou republiku do jakékoliv války, zejména do prohrané války na Ukrajině.
Poznámka pod čarou. Omlouvám se, ale raketa DANA 1 musela být vymyšlena absolutním idiotem, který nectí jakýkoliv lidský život. Je to odpudivá akce stejně jako muniční iniciativa, která zapříčiní více mrtvých zejména na ukrajinské straně. Státnickým krokem by bylo připojit se k mírovým jednáním prezidenta Trumpa aspoň symbolicky svým hlasem. Bohužel, tam, kde nic není, ani smrt nebere. Ale věřím, že Zelenskému ukrajinští občané vystaví účet za více než milion mrtvých. V rozhovoru na svém kanále prezentoval bývalý poradce Zelenského Alexej Arestovič, že mírová dohoda bude podle vzorce tak, jak navrhnul Zelenskému prezident Trump. Čtyři oblasti budou pod ruskou správou včetně Krymu, něco Rusové podstoupí Ukrajině, tím asi myslel část Záporoží. Jak řekl Arestovič, jestli nebude Zelenský jednat, může přijít i o Oděsu. Zajímavým prohlášením bylo sdělení bývalé německé kancléřky Angely Merkelové, že zastavit válku na Ukrajině si nepřálo Polsko a pobaltské státy. U Poláků nechápu jednu věc, a to, že asi ztratili pud sebezáchovy. Nejen že jsou hlavním logistickým centrem pro NATO, ale po skončení války Polsko převálcuje armáda Banderovců, kteří nebudou mít do čeho píchnout.
Dalším zajímavým komentářem je sdělení Tuckera Carlsona na setkání s názvem "Turning point" se studenty v Indianě, kde reagoval na výhružky polského ministra zahraničí Sikorského prezidentu Putinovi. Sdělil, že je to regionální konflikt a ptal se Sikorského, že když je tak nespokojený, proč Polsko nejde bránit Ukrajinu. Je to škodlivé pro Spojené státy, řekl Carlson. Naprosto legitimní byla i otázka, kdy se ptal, proč jeho děti mají žít ve strachu z jaderné války, aby bránily suverenitu Ukrajiny nebo Polska. Jestli se země NATO tak obávají o Ukrajinu, měly by bojovat samy, místo toho, aby vybíraly peníze od amerických daňových poplatníků. Bojujte si svou vlastní válku, když je to tak důležité. S mnohými názory Carlsona souhlasím a rovněž vnímám, že extrémisté nejenom ze současné vládní koalice ženou české občany do války, která vůbec není naše.
Normou je mír, válečná agrese je jedním z nejtěžších zločinů. Proč Spojené státy nebyly nikdy Radou bezpečnosti OSN prezentovány jako agresor, i když například historik Daniel Ganser sepsal podrobně jejich nezákonné intervence, které byly zahájeny z vylhaných důvodů. Jenom stručně. Kuba, Írák, Libye, Sýrie, Afgánistán. Nyní prezident Trump krouží kolem Venezuely, která má jedno z největších nalezišť ropy na světě. A co se může stát? Ruská federace umístí své taktické střely na Kubu a vzhledem ke vzájemné smlouvě s Venezuelou dopraví do Venezuely jaderné ponorky, popřípadě určité obranné systémy. Tím chci jenom říct, že obě strany to ví, ale na rozdíl od Američanů to Rusové nevykřikují na potkání. Americký atak jsme mohli sledovat, když Američané potopili několik venezuelských civilních lodí s prohlášením, že je to boj proti pašerákům narkotik. Takzvaný boj proti terorismu je mantrou, kterou se Američané zaštiťují pro jakoukoliv nezákonnou intervenci. A co na to představitelé takzvané pražské kavárny?
Ta asi bojuje v čele s Rakušanem proti dezinformacím, ale americký strategický klam, terminus technicus, jim nic neříká.
Zdroj: Tucker Carlson, Krysí stezka, Turning point, Alexej Arestovič, Daniel Ganser
autor: PV