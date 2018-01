Gustav Murín: Slováci by volili Zemana! Keby...

Nikdy sme nemali za prezidenta tak rázovité postavy ako boli každý inak – Havel, Klaus, či Zeman. Hoci sa navzájom líšili a boli aj politickými odporcami, všetci traja mali jedno spoločné – sebavedomie svetobežníkov. Každý inak dával skrátka svetu najavo, že má vlastný názor. A v tejto chvíli nerozoberajme, aký. Všimnime si hlavne, že svet načúval. S rôznymi pocitmi, ale bolo ich všetkých troch počuť.

To sme my nemali, keďže Alexander Dubček sa nestal prezidentom spoločného štátu, pretože Havel sa tváril, že síce o ten post nestojí, ale Dubčeka celkom nesentimentálne a drsne z tej kandidatúry vybodyčekoval. Hoci voľba prezidenta komunistickým Federálnym zhromaždením by mala u Dubčeka väčšiu logiku. V rozhodujúcej chvíli Havel zahodil „život v pravdě“ a ako „protřelý Pražák“ si to miesto na Hrade vylakťoval všetkými dostupnými zákulisnými machináciami. A klamal, že je to len do najbližších volieb. A klamal, že tým zachraňuje spoločný štát, lebo Dubček by jeho katastrofálne kontraproduktívne teatrálne gestá voči Slovákom nikdy nerobil. Ale, to je už história.

My Slováci teda nemáme osobnosť čo len podobnú tým trom českým prezidentom po roku 1989. Ale my máme Drahoša! Síce majú s našim súčasný prezidentom Kiskom rôzne zázemie, z ktorého vychádzajú, ale výsledok je rovnaký – zúfalo predvídateľný. Keď počúvam na milimeter strojovo presné a elasticko-plasticky hladké prejavy pána Drahoša, ako keby som počul jeho klon – nášho prezidenta Kisku. Sú zúfalo neautentickí. Papagájujúci to, čo sa u nás tak farbisto pomenúva ako propaganda slniečkárov, pravdoláskarov, zaumných krasoduchov a to všetko sa po česky zmestí do jednej „pražské kavárny“. Treba povedať, že prezident Kiska je v tomto smere dokonalý výplod imidžamakerov. On si snáď ani neprdne mimo PR návodu a celkom určite nevykazuje najmenšie známky slobodnej vôle mimo inštrukcií jeho poradcov z tej „pražské kavárny“. Pánovi Drahošovi sa vraj prezýva Želé, pán Kiska ho tromfne ako Huspenina. Zato politicky korektná.

Plusom oboch pánov je, že robia vlastnú krajinu neviditeľnou. Bezproblémovou, ochočenou, plniacou zahraničné scenáre zahmlievania reality a neoliberálnych lží bez reptania, dokonca s nadšením. Sú kultivovaní, hladkí, bez vône a zápachu, ale tiež nie sú cítiť človečinou.

Zato pán Zeman má odór neprehliadnuteľný. A chytrý je ako „koňskej handlíř“. Vie to skrátka zahrať, o čom sa neblaho presvedčil jeho predošlý najväčší súper pri prvých priamych voľbách, pán Fischer, ktorého pred kamerami s nadhľadom chladného profíka bodro prekročil s hraným údivom, prečo ešte zavadzia. A tak si paradoxne voliči akosi nespomenuli, že to bol Zeman, kto mal ako premiér poradcu, ktorý sa radil s najväčšími českými mafiánmi. A že to bol Zeman, kto vlastne vďaka nim vyhral voľby pre ČSSD a stal sa premiérom, keď jeho povestný autobus Zemák platili vlastne títo mafiáni. Akosi sa tiež pozabudlo, ako ľahko sa zbratal s údajne nezmieriteľným ideologickým nepriateľom Klausom takzvanou „opoziční smlouvou“.

Napriek tomu všetkému, keď som sa svojich priateľov a spriatelených čitateľov na FCBooku pýtal, koho by volili, väčšina sa prikláňala za Zemana. Keby... keby jeho najväčšou zbraňou nezraňoval sám seba. „Kto s čím zachází, tím i schází“. V tomto duchu je Zeman ako tá povestná Babička, čo by „pro„peříčko i přes plot skočila“, kým on kvôli bonmotu skáče priam saltá. To, že pri oficiálnej návšteve Slovenska nazval tuším popradské pivo, že je vhodné akurát na odkladanie zubných protéz, je už zabudnuté. Akurát, že niečo také povie na návšteve ako hosť len „buran“. Ale ten nedávny výrok pri váženom a ostro sledovanom hostiteľskom prejave mu naozaj nevyšiel. Tie nezmysly čo natáral o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti tohtoročných výročí spoločného štátu Čechov a Slovákov sa nedajú nijako pardonovať. Ani logicky zdôvodniť. Bol to zbytočný kopanec, tak ako to už skúsil s Peroutkom. Takto hovorí len hulvát po lobotómii historickej pamäte. Chudák, čo rozdáva dodatočne rozumy, o ktoré naozaj nikto nestojí. Alkoholom vypatlenej strejc z Vysočiny. A preto by ho aj tá väčšina Slovákov, ktorým je sympaticky iný, nevolila.

Budú si to teda bratia Česi musieť rozhodnúť sami...

Čitateľa na FCBooku k českým volbám:

Jozef Kulacik Povedzte im, že nech to dopadne akokoľvek, polovica Čechov bude nasratá.

Igor Hurcik Gusto len to pekne napis aby cesi vedeli, ze kto je Drahos. Drahos ma v cechach prezyvku ŽELE. tak si urob research

Vladimír Lysičan Myslím, že sme dosť informovaní. je veľa dostupných článkov. Všetci normální ľudia v Čechách fandia Zemanovi. Boja sa Drahoša, že je zapredaný amikom a dotrepe do Čiech moslimov a rozbije celé Čechy. Preto si myslím, že Slovákov výsostne zaujímajú voľby v Čechách a kto bude prezidentom. Ja fandím Zemanovi. Aj umelci v Čechách podpisujú a uverejňujú svoje fotky s odkazom, že podporujú Zemana.

toto je Drahoš: Někdo maže videa ukazující, že Drahoš chce přijmout tisíce muslimských uprchlíků! Bojí se reakce občanů?!

Autor: Lukáš Lhoťan | Publikováno: 16.1.2018

Gabriel Huraj takto ani jeden ani druhý skoro ako u nás len volia menšie či väčšie zlo a je to ich výsostné právo :-)))) Nás do toho nič, my už svojho Truhlíka máme :-)

Renata Aida Aidinkova Moj nazor je ze zeman je dobry prezident aj ked kazdy mame chyby

Alžbeta Ondrušová vela ludi to zaujima velmi prajem cechom aby si konecne zvolili dobreho prezidenta !!

Ondrej Trepáč myslím, že bratia Česi majú na výber z dvoch možností - prvá je zlá, druhá horšia - netrúfam si predvídať výsledok, ale nech vyhrá ktorýkoľvek z pánov, bude to veľmi tesné a víťaz bude sotva môcť tvrdiť, že chce byť prezidentom všetkých občanov - nech bude robiť čokoľvek, nech sa bude snažiť akokoľvek, nikdy ním nebude

Libuše von Vanžura Ja si myslim, ze by sme im nemali do toho ; kecať ;.

Ruben Zurek Slovaci budu vždy tak trochu aj Čechmi a naopak

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami

