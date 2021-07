Ivan Černý: První česká kniha o Monogramistovi IP

reklama

Víme o něm velmi málo. Žil a pracoval v první třetině 16. století v bavorském Pasově a podepisoval některé svoje komorní reliéfy písmeny IP. Nejzajímavější je, že svoje nejvýznamnější zakázky získal v Čechách, kde k jeho obdivovatelům patřili přední aristokraté Zdeněk Lev z Rožmitálu, Švihovští z Rýzmberka, Adam I. z Hradce a pravděpodobně i Vojtěch z Pernštejna. O monogramistovi IP vyšla česky i německy řada odborných studií, ale česká knihu o něm se objevila až loni na konci roku v době zuřící pandemie. Jako editoři ji připravili historik umění Peter Kováč a historik Marek Zágora. Požádali jsme Petera Kováče o přiblížení jmenované knihy. Proč a jak vznikla, o co v ní vlastně jde…

„Když ještě existovalo Československo, tak byl jedním z našim společných uměleckých symbolů i Mistr Pavel z Levoče. Patřil Slovákům i Čechům. Původní krásu Pavlova velkolepého oltáře v Levoči totiž objevili čeští restaurátoři bratři Kotrbové. Mimochodem měli vilu na Klenové, pár kilometrů od Klatov v jihozápadních Čechách, kde jsem chodil na gymnázium. I díky jim jsem si pozdně gotické řezbářství zamiloval. Když se Masarykův stát rozdělil, tak se z Pavla z Levoče stal tak trochu „cizinec“. A tak mě napadlo najít plnohodnotnou náhradu...“

„Je jím umělec, který svoje díla podepisoval monogramem IP, a jenž svoji tvorbou konkuruje nejen Pavlovi z Levoče, ale i Veitu Stossovi. Společně s Dürerem a Cranachem otevíral ve střední Evropě cestu od pozdní gotiky k renesanci…“ říká doktor Kováč a pokračuje: „Jeho dílo je umělecký zázrak, ale málokdo ho zná. V roce 2014 a 2015 byl do Städel Museum ve Frankfurtu nad Mohanem a do Kunsthistorisches Museum ve Vídni zapůjčen jeho sedmimetrový oltář sv. Jana Křtitele z Týnského kostela v Praze a kulturní veřejnost v Německu i Rakousku jen závistivě zírala na to, co máme v Čechách.“

Svatá Anna, Panna Maria a malý Kristus z hlavní části oltáře Monogramisty IP; dílo se dnes nachází ve sbírkách státního hradu a zámku v Českém Krumlově. Dílo si objednal jeden z nejvýznamnějších politiků doby jagellonské, Zdeněk Lev z Rožmitálu.

Každé z jeho děl je uměleckým skvostem

„Společně paní Alenkou Fialovou z Českého Krumlova jsme vydali vůbec první českou knihu o tomto umělci, jehož jméno neznáme, ale podepisoval se iniciálami IP. Je to kniha o nádherném oltáři sv. Anny, který je dnes na zámku v Českém Krumlově (což v samotném Krumlově tuší jen pár lidí!), o velkolepém oltáři sv. Jana Křtitele v Týnském kostele v Praze, o tzv. Zlíchovském epitafu v pražské Národní galerii a o unikátní zdobené renesanční skříni na zámku v Jindřichově Hradci. Každé z těchto děl by bylo ozdobou a pokladem i v takových sbírkách jako je pařížský Louvre nebo Metropolitní muzeu v New Yorku. Jde o umělecké rarity. Kniha souborně tyto skvosty představuje.“

Publikace má 526 stran a též obsahuje 500 unikátních fotografií. Editory tohoto unikátního díla jsou již jmenovaní historik umění Peter Kováč a historik Marek Zágora. Do knihy svými texty přispěli Susanne Jaegerová z Německa, Jaroslav Čechura z Prahy, Jan Müller z Českého Krumlova, Jutta Reisinger-Weberová z Německa a Jiří Fajt z Prahy. Hlavní část je text PhDr. Petera Kováče.

Křest Krista – hlavní scéna z oltáře, který Monogramista IP vytvořil pro kostel Panny Marie před Týnem v Praze někdy kolem roku 1530

„Tato kniha by nevznikla bez mého setkáni s historikem uměni, panem doktorem Petrem Kovačem,“ říká Alena Fialová, která financovala vydání knihy Monogramista IP a pokračuje: „Pravidelně jezdím na zájezdy, které připravuje a provádí, účastním se jeho přednášek, čtu jeho knihy o katedrálním uměni 13. století. Nejsou to obyčejné zájezdy, obyčejné přednášky nebo obyčejné knihy. Je to škola dějin uměni v praxi a já jsem se po těch mnoha letech stala jeho pozornou žákyni, které otevřel oči k vnímání malířství, sochařství i architektury. Spřátelili jsme se a tak, když za mnou přišel, abych mu pomohla vydat knihu o Monogramistovi IP, souhlasila jsem a rozhodla jsem se, že se stanu donátorem.“

„Kniha nám dala obrovskou práci. A já jsem se těšil, že před Vánoci z toho uděláme kulturní událost,“ říká závěrem našeho rozhovoru doktor Kováč. „Plánovali jsme přednášky a autogramiády, ale nic se z toho neuskutečnilo kvůli pandemii. Až letos koncem července jsem s cestovní kanceláří Slan tours uspořádal zájezd po stopách umělce a po stopách Zděnka Lva z Rožmitálu, který byl jeho mecenáš (Blatná – Horažďovice – Kratochvíle – Český Krumlov – Pasov – Kefermarkt) a přímo v Českém Krumlově proběhl konečně i křes knihy.

Detail Kristova obličeje z týnského oltáře dokládá bravurní řezbářské mistrovství Monogramisty IP. Jde o jedno z nejlepších děl rané renesance v Praze.

Oltář sv. Anny pro Zdeňka Lva z Rožmitálu, kterému se detailně věnuje celá kniha, byla zřejmě první zakázka Monogramisty IP v Čechách. Kdy a kde se český aristokrat a pasovský umělec setkali, nevíme. Dr. Kováč k tomu říká: „Zdeněk Lev od únoru do březnu 1516 pobýval na dvoře Vladislava II. Jagellonského v Budíně, kde ho na každém kroku obklopovala pozdní gotika, ale také italská renesance, kterou tam jako přímý import přinesl král Matyáš Korvín. Možná právě v Budíně Rožmitál plně docenil nejen hodnoty umění architekta Benedikta Rieda, kterého pak zaměstnal při přestavbě svého hradu v Blatné, ale i pro svoje umělecké zakázky hledal někoho, kdo spojoval pozdní gotiku a renesanci – a našel pasovského řezbáře provizorně nazvaného Monogramista IP. Byla to šťastná událost pro české umění!“

Knihu doprovází obsáhlá antologie názorů českých a německých odborníků na české zakázky Monogramisty IP i bohatá dokumentace, kupříkladu kompletní restaurátorská dokumentace k oltáři sv. Anny. Pro poznání uměleckého odkazu dosud stále záhadného německého řezbáře kniha významným mezníkem. Skvěle vybavenou onografii si vydal Peter Kováč sám s pomocí Aleny Fialové z Českého Krumlova a vyšla v edici Stavitelé katedrál.

Adorace Krista z oltáře, který Monogramista IP vytvořil pro kostel Panny Marie před Týnem v Praze někdy kolem roku 1530

