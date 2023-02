Ivan David: Dvě věže ze slonoviny trvají na zákazu spalovacích motorů v roce 2035

reklama

Toto jednání vedl za Evropský parlament zpravodaj Výboru pro životní prostředí (ENVI) holandský poslanec Jan Huitema a stínoví zpravodajové ostatních frakcí. Při hlasování v plénu jsem byl nucen podpořit pouze návrh zamítnutí nařízení, který za frakci Identita a demokracie (ID), v níž působí i europoslanci zvolení za SPD v ČR, předložila stínová zpravodajka a německá náhradnice v Zemědělském výboru europoslankyně za AfD Silvia Limmer.

Finální text, který nám byl předložen ke schválení, po jednání zástupců EP s Radou ministrů během českého předsednictví, obsahuje zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory v roce 2035. I přes hlasité sliby předsedy pětikoaliční vlády Petra Fialy (ODS), o tom, že bude zákaz spalovacích motorů vetovat, bývalá ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) při jednání Rady ministrů v prvním čtení v červnu loňského roku veto nepoužila. S návrhem zákazu spalovacích motorů souhlasila jménem ČR, která je zemí s největším podílem automobilového průmyslu na tvorbě hrubého domácího produktu i na zaměstnanosti. Navzdory tomu, že její hlasování české ekonomice hrozí přinést obrovské problémy, stejně jako českým veřejným rozpočtům, které výpadek příjmů z automobilového průmyslu může fatálně ohrozit.

Příjmy z daní a zdravotního pojištění od zaměstnanců z automotive sektoru, který je ve svém součtu největším zaměstnavatelským sektorem v ČR, tvoří velký podíl příjmů státního rozpočtu. Návrh nařízení přímo ohrožuje pracovní místa téměř půl milionu zaměstnanců, kteří pracují v ČR v automobilkách a firmách, které pro ně vyrábí v ČR součástky.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), jako zastupující ministr životního prostředí, v říjnu coby předsedající Radě ministrů při jednání s delegací výboru ENVI za Radu opětovně souhlasil se zákazem prodeje nových aut se spalovacími motory v EU v roce 2035. I když tou dobou už bylo jasné, že projednávaný návrh nařízení spolu s dalšími návrhy právních předpisů Unie z balíčku Fit for 55 vyvolal v evropském automobilovém průmyslu největší problémy od konce 2. světové války.

Anketa Chystáte se ke koupi elektromobilu? Ano 1% Už ho mám 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12183 lidí

V červenci loňského roku zareagovala na katastrofální výsledky prodejů nových aut koncernu Volkswagen zemská vláda spolkové země Dolní Sasko. Zemský premiér Stephan Wiel ze sociální demokracie po výměně resortů hospodářství za životní prostředí s koaliční stranou Zelených, i přes původní odpor koaličního partnera, prosadil, aby staronový ministr hospodářství Olaf Lies v dozorčí radě VW použil zlaté akcie v držení spolkové země k prosazení odvolání Herberta Diesse z funkce předsedy představenstva automobilového koncernu. V dohodě se zástupci rodin Porsche a Piëch, které ovládají největší balíky akcií, byl na nejvyšší manažerskou funkci ve VW zvolen Oliver Blume, který do té doby šéfoval dceřiné firmě Porsche.

Diess je elektromobilním fantikem, který jednu z největších světových firem svým bezohledným prosazováním "elektrovize" málem přivedl k bankrotu. Už v roce 2021 koncern zachránily od hluboké ztráty jen zisky z obřích spekulací s opcemi na nákup cenných kovů na londýnské burze. Diess a jeho kolegové k těmto hazardním operacím použili i veřejné prostředky, které do koncernu během hospodářské krize 2020 až 2022 napumpovala spolková vláda kancléřky Angely Merkelové (CDU). Velkými výpadky příjmů VW trpěl už v roce 2021, kdy jeho prodeje meziročně klesly o 20%. Kromě problémů s dodávkami součástek podle webu Autobild způsobila problémy v odbytu VW právě sázka na elektromobilitu. Diess přechod na elektroauta vnutil i dceřiným firmám jako Audi, které patřily ke špičkám v oboru. Diess také z Audi AG do centrálního managementu VW protlačil bývalou členku představenstva Audi AG Hildegardu Wortmannovou. Ta ještě v polovině roku 2022 tvrdila tváří v tvář poklesům prodeje vozů na polovinu, že elektromobilita je budoucnost. V rozhovoru pro automobilovou přílohu deníku Welt redaktorovi odpověděla, že pravděpodobnost přežití firmy při přechodu na elektromobily je 50:50!

Od válu nakonec Diesse a jeho kliku dostal způsob, jakým chtěli „řešit“ ekonomickou krizi, do níž firmu sázkou na elektromobilitu přivedli. V létě management VW odborářům oznámil záměr zrušení až 1/3 všech pracovních míst v Německu. Na jeho odovlání se podíleli odboráři z IG Metal, kteří zaměstnance v továrních zastupují, a mají několik míst v dozorčí radě. A také nemalý vliv v německé sociální demokracii . Protože se zděsili hromadného propouštění, přiměli dolnosaskou zemskou vládu, aby zasáhla. I tak zůstala po elektropartě ve firmě hrozná spoušť. V roce 2022 celkově klesly v Německu prodeje aut o 82%, což je nejhorší výsledek v dějinách Spolkové republiky.

Na bývalého šéfa VW mám osobní vzpomínku z Agrosalonu v Paříži, kde představoval prototyp elektrotraktoru. S planoucím zrakem tvrdil, že to co ukazuje, zachrání Afriku před hladem. Při jeho poslechu jsem si v duchu říkal, že „tak nějak asi kázal dominikánský mnich Girolamo Savonarola, který v roce 1494, po útěku vládnoucího rodu Medici, ve Florencii nastolil diktaturu ctnosti.“. S "ctnostným terorem" to však přehnal tak, že byl po dalším převratu sám upálen na hranici jako kacíř.

Po skončení Diessovy prezentace jsme se s kolegy z výboru s kávou v kelímku smáli nad výkonovými tabulkami „elektrického zázraku“. Podle bývalého nejvyššího muže VW měl svět zachránit traktor, který na jedno nabití může pracovat „až 2 hodiny“. Vůbec k smíchu to ovšem nepřišlo technickým šéfům velkých zemědělských firem. „Jestli s tímto budeme muset pracovat, protože on to Vašim prostřednictvím prosadí do předpisů EU místo dieselových motorů, tak to bude konec zemědělství v Evropě.“, řekl jeden z manažerů velké francouzské zemědělské firmy. Evropou sice myslel EU, ale měl pravdu. Ze svých konzultačních návštěv v zemědělském provozu vím, že během sklizně, ale i během orby, setí a dalších polních prací jsou traktory v zápřahu i 12 hodin denně.

V ČR klesly prodeje automobilů v loňském roce o 1. Dceřiná firma VW Škoda auto prodala meziročně o 11% méně vozů. Jde o nejhorší výsledek za 10 let. Zásadním způsobem se na něm podle webu Garáž podílelo ukončení výroby nejprodávanějších vozů Fabia. Poslední z nich sjely z výrobních linek v září. Podle stále ještě ve funkci působícího managementu Škody auto, jehož zprávu citoval Autoweb, muselo nejpopulárnější české auto ve výrobě „udělat místo“ dvěma novým elektromobilům, které mají jít do výroby podle původních záměrů předchozího nejvyššího vedení VW. Jak to nakonec bude, se podle zpráv od lidí ze Sdružení automobilového průmyslu, s nimž jsem o nařízení jednal, teprve uvidí. V posledních třiceti letech k nám trendy vždy přichází ze Západu. V tomto případě z Wolfsburgu, kde sídlí centrála VW.

Nový šéf VW Oliver Blume od svého nástupu do nejvyšší funkce v září razantně změnil kurz. Firma oznámila, že neukončí výrobu spalovacích motorů, jak bylo již dříve oznámeno. Všude ve světě je o ně totiž nadále velký zájem, takže by bylo nesmysl je přestat vyrábět. VW v tomto kurzu následuje největší světovou automobilku Toyota, která se sice v unijních pobočkách tváří, že jako bude vyrábět elektromobily, když to v EU bude nutné – a když je lidé budou chtít, ale všude jinde ve světě její auta dále pojedou na klasický pohon. Japonská automobilka loni na podzim ohlásila, že se vrací k výrobě i technicky jednodušších a spolehlivějších atmosférických motorů. Zákazníci je totiž chtějí.

Statistiky prodejů za loňský i předloňský rok těm, kteří nejsou nezodpovědnými zelenými fanatiky jasně ukázaly, co zákazníci v sektoru automobilů chtějí a nechtějí kupovat. Každému, kdo není zaslepený greténismem, je nyní už jasné, že elektromobily lidé nechtějí. Hlavními důvody jsou vysoké ceny a nízká praktická využitelnost. Nic na tom nemění ani všudypřítomná reklama na elektromobily.

V bruselských (a štrasburských) věžích ze slonoviny však v Evropské komisi, Radě ministrů EU a Evropském parlamentu zatím převládají party, které stále ještě odmítají vzít na vědomí realitu. Náš návrh na zamítnutí nařízení dnes podpořilo „jen“ 150 europoslanců, takže k zastavení tohoto nesmyslu to nestačilo. O tom, že je výsledek trialogu pro evropské hospodářství velmi špatný, svědčí i hlasování zpravodaje celého Evropského parlamentu, který za výbor ENVI vedl jednání s Radou a věnoval velmi mnoho času nejen samotnému trialogu, ale i konzultacím s firmami z automobilového průmyslu. Zpravodaj Jan Huitema, který je rovněž členem Zemědělského výboru, hlasoval pro náš návrh na zamítnutí. Z jeho frakce RENEW, v niž působí poslanci zvolení v ČR za ANO, pro zamítnutí hlasoval i kolega ze Zemědělského výboru Martin Hlaváček, jeho straničtí kolegové Knotek a Kovařík a německý poslanec Engin Eroglu za bavorské strany Svobodní voliči. Náš návrh na zamítnutí podpořila i komunistka Kateřina Konečná, i když byla jedná z frakce Levice.

Pro zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory v roce 2035, jak bylo dohodnuto mezi delegacemi EP a Rady, nakonec hlasovalo 340 europoslanců. Dnes se jim ještě podařilo v hlasování prosadit svůj zcestný požadavek na ukončení prodeje nových aut se spalovacími motory v roce 2035. Jak to nakonec bude, se skutečně rozhodne až za 3 roky.

V důsledku těžkých hospodářských problémů, které v automobilovém průmyslu způsobuje Zelený úděl, francouzský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton v říjnu v Komisi prosadil, že během následujících tří let, se budou zkoumat dopady schvalovaných předpisů. Také bude dodatečně provedena studie proveditelnosti přechodu na elektromobilitu. A když se ukáže, že to technicky není možné – na což doposud všechny skutečně vědecky zpracované studie upozorňují, tak se bude v Radě a v Evropském parlamentu hlasovat znovu. Budoucí europoslanci a ministři v Radě dnešní rozhodnutí budou moci zvrátit. Mohli jsme si tu šaškárnu ušetřit, kdyby EP nebyl tak přeplněn fanatiky.

Nakonec pro Vás mám ještě jednu špatnou zprávu. Ve výboru ENVI se právě rozjíždí jednání o nové emisní normě pro auta se spalovacími motory Euro 7. Jednání o návrhu nařízení o dalším příškrcení výkonu aut s klasickými spalovacími motory, aby nebyly tak konkurenceschopné ve srovnání s elektromobily, bude ve výboru i na plénu EP probíhat ještě v současném složení. V Radě ministrů budou při jednání o tomto předpisu zastupovat ministři Fialové vlády. Za sebe i kolegy z naší frakce mohu slíbit, že se budeme snažit do toho sypat co nejvíce písku.

Převzato se svolením autora z vlastního facebookového profilu https://www.facebook.com/MUDrIDavid

Psali jsme: Ivan David: Zemětřesení, geopolitické zájmy a mocenské boje Ivan David: Evropský parlament je německé vládě pro srandu králíkům Ivan David: Ukrajinské obilí, příčiny a následky Ivan David: Bidenova administrativa zvažuje útok Ukrajiny na Krym

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.