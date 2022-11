Ivan Stránský: Ať žije a vzkvétá naše republika vlastenců, naše strana a vláda!

Ať žijí naši poslanci, kteří nás zastupují, jejich gáže cca 150 tisíc/měsíc je málo za jejich odpovědnou práci! Je nutné od Nového roku, aby si sami přidali! My se uskrovníme, víme, že je to nutné.

Jsem pro to, abychom na každém náměstí v každém městě, jak před Vánoci tak na Nový rok, jim zazpívali nejméně Internacionálu, oni si to opravdu zaslouží. Chcete říci, že ti minulí byli lepší? Ale kdepak, vzpomeňte na ministry, třeba ten, co se pak živil jako astrolog, nebo další, co je dnes na sociální podpoře, nebo ten, co údajně nadával Pepíkovi Vagnerovi v Podsedicích rasistickými nadávkami (on je, nebo byl, totiž Žid), a pak dělal ministra vnitra, (o těch nadávkách mi říkal sám Pepa Vágner) a mnozí další, naši udatní hrdinové českého vlastenectví, v našich řadách.

Máme být na co hrdi, jen co je pravda. A naši důchodci? Ti přece vědí, koho volit! Babička Boženy Němcové šla do důchodu ve svých padesáti letech na Staré Bělidlo! Vrchlický, když slavil padesáté narozeniny, tak ho blahopřející oslovovali Velebný kmete! Nebojte se ničeho, tento stát, tyto vlády v řadě vás všechny ochrání, nikdy jste se neměli tak dobře, jako se máte dneska. Zpívejte společně písně vítězství společně třeba s Michalem Davidem, a ten že už něco zažil!

Pamatujte, že jsou jiní, co hladují, a proto je nutné se s nimi rozdělit z našeho bohatství. To, že nás čeká měnová krize, jsou pomluvy našich nepřátel, to už říkal přece Zápotocký, žádná měna nebude. Slunce v duši, přátelé, zítra konečně zvítězí pravda a láska, jak tento bonmot, známý po staletí, oživil náš milovaný prezident a jeho krásná druhá manželka, pečující o jeho památku. Styďte se za vaši malověrnost, která vás jenom zavádí na kraj útesu, kam vůbec nepatříte!

