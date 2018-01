Ivo Fencl: Zeman si namazal Drahoše na chleba

Souhlasím s včerejším úvodníkem na webu Neviditelný pes, kde se mimo jiné píše:

„Duel se konal za zcela nedůstojných podmínek, Miloš Zeman si celou dobu držel iniciativu a celkový dojem byl ten, že si opravdu Jiřího Drahoše namazal na chleba.“

Tyto úvodníky tam takřka vždy píše Neff. Pes drží linii Lidových novin, samozřejmě. Neff píše, že bude volit Drahoše. Atd.

Ale přesto ani on nedokázal popřít, že v té „debatě“ kandidát Drahoš neobstál. I Neff to šokovaně uznává. Kdyby někdo ztlumil zvuk a pozoroval oba kandidáty, neobstál by řečí těla Drahoš, ale bohužel pro něj to bylo se zvukem ještě horší.

Zeman si dovolil jednu ne snad lež o zbraních, ale byla formulována tak, že by právně prošla. EU má na zákaz nošení zbraní skutečně mocnější vliv než naše zákony. Dobře. Proč to ale Drahoš nevyužil a nenamazal si tím Zemana na chleba aspoň v tu chvíli. Protože o tom asi tolik neví.

Má být prezident zkušený, třiceti lety zkušený politik a znalec nuancí?

Nebo je to jedno? Na tu otázku odpověď neznám.

Ivo Fencl

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami.

Psali jsme: Je to vážné? Před debatou ČT, která rozhodne vše, promlouvá Vlastimil Tlustý Zeman si v TV musí dát pozor na to, co dělá, když nemluví a přitom ho zabírá kamera, uvedla odbornice Zeman na Primě vypadal jako nadopovaný, všiml si europoslanec Svobodných Zhnusený Jiří Drahoš po debatě: Bylo to bulvární, Zemanovi příznivci se chovali nedůstojně. Musel jsem sedět v nepohodlném křesle. Doufám, že ČT připraví kultivovanou debatu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV