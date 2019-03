Jan Bureš: ČNB kvůli brexitu a slabému Německu nedostane šanci zvýšit sazby

ČNB podle nás ponechá sazby beze změny. Na jednu stranu sice vysoká inflace (zejména ta jádrová) a čísla z trhu práce ukazují na potřebu dalšího růstu domácích sazeb. Problém ovšem je, že ochlazení v německé ekonomice začíná být vidět již také u nás doma - konkrétně v lednovém průmyslu. Náš nowcast tak ukazuje na citelné zpomalení hospodářského růstu z 1 % mezikvartálně na 0,2 % (po sezónním očištění).

Co bude ale hlavním argumentem pro stabilitu sazeb, je vysoká zahraniční nejistota. Ta na jednu stranu odráží přetrvávající proud nepřesvědčivých zpráv od našich hlavních obchodních partnerů. Německý průmysl se sice v lednu stabilizoval, hodnocení nových objednávek (podle PMI) v březnu nicméně zaznamenalo další propad na nejslabší úrovně od roku 2009 (období vrcholných propadů po pádu Lehman Brothers). A i kdyby se v Německu již blýskalo na lepší časy, je tady stále evergreen jménem brexit. Tvrdý brexit zůstává stále ve hře, i když den D se posunul z tohoto týdne na 12. dubna. Z víkendových jednání vyplynulo, že pozice britské premiérky dál slábne a není jasné, zda se o jejím návrhu bude do třetice znovu hlasovat. V tuto chvíli zdá se částečně iniciativu přebírá parlament, který bude chtít během dneška zbavit Theresu Mayovou vůdčí role v jednáních a připraví si tak půdu pro středeční hlasování o celé škále možných scénářů od tvrdého brexitu, přes stávající dohodu a měkčí varianty až třeba po nové referendum. Nejistota zůstává vysoká, což by mělo být pro ČNB samo o sobě dostatečným argumentem k vyčkávání.

Psali jsme: Jan Bureš: Padající nálada v eurozóně = stabilní sazby ČNB Jan Bureš: Koruna ve znamení Fedu a brexitu, ČNB jí v nejbližší době nepomůže Jan Bureš: Týden ve znamení Fedu a dalších hlasování o brexitu Jan Bureš: Česko hlásí silný maloobchod, libra sílí po odmítnutí tvrdého brexitu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV