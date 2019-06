Jan Bureš: Draghi a Trump zatlačili Fed do holubičího kouta. Je z něj vůbec cesta ven?

Jsou to přitom obchodní války nastartované USA, které mají hlavní podíl na holubičím obratu Maria Draghiho. Pokles objemu globálního obchodu se totiž mezi velkými hráči promítá nejvíce v Německu. To je nejotevřenější velkou ekonomikou na světě a jeho hospodářský výhled se zhoršuje nejrychleji. Poslední čísla ukazují, že německá ekonomika v druhém kvarálu znovu propadne (-1,2% mezikvartálně anualizovaně) a stáhne s sebou i celou eurozónu (očekáváme stagnaci). Naproti tomu na domácí spotřebu orientované Spojené státy zatím obchodní válčení Donalda Trumpa tolik nedopadá - data stále ukazují v druhém kvartále na růst okolo 2%. Nemělo by tedy být až tak velkým překvapením, že Mario Draghi více “bije na poplach”, eurové výnosy padají a euro na frontě s dolarem ztrácí.

Otázkou je, jak v tuto chvíli zareaguje americký Fed. Ten vzhledem k relativně solidním domácím číslům nemusí teoreticky nikam spěchat a mohlo by mu stačit setrvat ve sladkém “nic-ne-dělání”. Je ale pod rostoucím tlakem z několika stran. Trhy jsou přesvědčené, že časem bude muset agresivnější reakce Fedu přijít, a v tuto chvíli už sázejí skoro na čtyřnásobný pokles sazeb do roka. Pokud by tedy dnes Fed výrazně nezměnil rétoriku ani prognózu (především dot plots), značnou část trhu zklame a dolar bude dál posilovat. A to by jen přiživilo zostřující se kritiku Fedu od Donalda Trumpa, který otevřeně mluví o výměně vedení centrální banky tak, aby více brala v potaz jeho expanzivní názory… Půjde tak o další zasedání, kde Fed ukáže, jak silnou má ve skutečnosti politickou nezávislost.

autor: PV