Borys nyní poskytla rozhovor státnímu deníku „Bělorusko dnes“, který ji představil jako „bývalou prezidentku Svazu Poláků v Bělorusku“. Výňatky z rozhovoru, který bude v plném znění zveřejněn v pátek, byly zveřejněny na webových stránkách novin. „Mimochodem, chtěla bych osobně poděkovat běloruským úřadům, které dávají Polákům, stejně jako zástupcům všech ostatních národností a etnických skupin (a je jich přes 100!), možnost zachovat si svou identitu,“ uvedla Borys.
Představila se jako vedoucí vzdělávací organizace „Polonika Plus“. Hovořila o jejích aktivitách: „V současné době se u nás polsky učí přes 400 dětí. V celé zemi jich je přes 3 000. Ráda bych také zdůraznila, že všechny vzdělávací plány a programy koordinujeme s odborem školství výkonného výboru Grodna. To je standardní praxe.“
Novinář se jí zeptal na hlasy, které hovoří o „útlaku etnických Poláků“. Borys odpověděla: „Takové lidi neposlouchám!“ Dodala: „Všechny kostely jsou otevřené a staví se nové. Bohoslužby se tam konají v polštině. Děti se také učí polsky a nikdo nám nebrání pořádat národní oslavy a četné akce. Jsme občané, stejně jako všichni ostatní. Navíc turisté z Polska rádi přijíždějí do Běloruska, a to i bez víz. Tráví zde dovolenou, využívají lékařské péče a cestují po krásné a udržované zemi.“
Pokud jde o širší vztah mezi Poláky a Bělorusy, Borys zhodnotila: „Spojují nás společné kořeny – historie, kultura a mnoho podobných národních pokrmů. A naše jazyky jsou slovanské, příbuzné. Vždycky jsme si rozuměli, ale teď... V Bibli je přísloví: ‚Je čas házet kameny a čas je sbírat.‘ Osobně si myslím, že nastal čas je sbírat.“
V dalším publikovaném úryvku Borys komentoval uzavření hranice s Běloruskem polskými úřady: „Bez jednoduchých, lidských kontaktů mezi zástupci sousedních zemí není možné rozvíjet ekonomiku. Soukromé firmy velmi trpí. V Polsku mnoho firem zkrachovalo kvůli uzavření státní hranice a zavedení sankcí... O hranicích řeknu toto: měly by lidi spojovat, ne rozdělovat. A nikdy jsem neslyšela, že by se nějaký běžný občan radoval z jejich uzavření.“ Mluvila také o přerušení „kulturních vazeb“. „Dovolte mi zopakovat: nejvíc netrpí úřady, ale obyčejní lidé,“ uzavřela Borys.
Když hovořila o mezistátních vztazích mezi Varšavou a Minskem, aktivista použil přirovnání: „Stejně jako v rodině, i mezi zeměmi mohou periodicky vznikat nedorozumění, spory a hádky, ale všechny musí být řešeny klidně, vyváženým dialogem.“
„Podobně i naši geografičtí sousedé,“ jak Borys popsala Třetí polskou republiku, „musí konečně udělat krok směrem k nám.“ Dokončila: „Každá politická situace, i ta nejsložitější, se dříve či později vyřeší. Průběh světových dějin to dokazuje. Lidé touží především po míru a vzájemném porozumění. ‚Země‘ zní vznešeně a poněkud abstraktně. Lidé jsou však konkrétní. Jejich přátelství, obchodní vztahy a rodinné vazby nelze zcela přerušit.“
Rozhovor a vyslovené názory představují radikální posun v postoji Angeliky Borys k běloruským úřadům. V roce 2005 byla zvolena prezidentkou místního Svazu Poláků. Úřady toto rozhodnutí sjezdu organizace odmítly a svolaly alternativní shromáždění složené z vnitřní opozice, která si zvolila vlastní vedení. Běloruské bezpečnostní složky postupně převzaly všechny kanceláře ve prospěch této struktury.
Během následujících dvou desetiletí byla Borys pravidelně pronásledována běloruskými úřady. Čelila krátkým zatýkáním, soudním řízením a pokutám. Během tohoto období byla Borys po sobě jdoucími polskými vládami uznávána jako přední představitelka polské menšiny v Bělorusku. Byla také přední komentátorkou běloruských záležitostí v polských médiích.
Andżelika Borys byla v březnu 2021 zatčena na základě obvinění z podněcování k národnostní nenávisti a propagace nacismu. Úřady tak klasifikovaly uctění a propagaci památky poválečného polského ozbrojeného podzemí ve východním pohraničí.
Z vazby byla propuštěna 25. května téhož roku. Byla sice propuštěna z vazby, ale zároveň byla v rámci politické dohody mezi Minskem a Varšavou nucena opustit Bělorusko. V roce 2023 bylo řízení proti Borys zastaveno.
Dodejme, že jde o další překvapivou zprávu z poslední doby, která se dotýká Běloruska.
Nejdříve byl z vězení propuštěn Sjarhej Cichanouski a byl mu umožněn odjezd do zahraničí. Dlužno podotknout, že v „exilu“ nevyvolal podstatný zájem. Poté Litva oznámila, že snížila stupeň ochrany Svjatlany Cichanouské, což bylo odůvodněno tím, že již nemůže ovlivňovat žádné společenské procesy v Bělorusku. Krátce poté prezident Běloruska Lukašenko zveřejnil informaci, že Raman Pratasevič, který byl považován za opozičního aktivistu, je zaměstnancem běloruské tajné služby (KGB).
