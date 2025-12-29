Jiří Paroubek: Jak to bude s nákupem letounů F-35?

Rozdíly v odhadech, kolik vlastně bude 24 letounů F-35 stát, se pohybují ve stamiliardách korun. Pravdu má Andrej Babiš, pokud říká, že smlouva o letounech F-35 je špatná. Pak tedy je potřeba ji upravit. Ale k tangu jsou potřeba dva.
Ve svých článcích v médiích při schvalování této smlouvy se Spojenými státy jsem upozorňoval, že se jedná o smlouvu téměř koloniálního charakteru. Fialova vláda nedbala zájmů republiky. Nevzpomenu si na všechny detaily z této "smlouvy", ale obávám se, že nákup těchto letadel pomůže jenom k dalšímu omezení suverenity České republiky. V čem? No přeci v tom, že tato letadla mají tak složitou technologii a jsou tak složitě ovladatelná, že to nebude možné provádět prostřednictvím českých techniků a s českým obslužným personálem. Prostě na českých letištích budou američtí specialisté, vesměs jistě vojáci.
Takže jsme sice zabránili před sedmnácti lety umístění americké vojenské základny na našem území, ale americké vojáky zde budeme mít jako nezbytné specialisty. Bez nich 24 stíhacích bombardérů, schopných nést rakety s jadernými hlavicemi, prostě nebude létat. Přesněji, ani nevzlétne. Kromě toho Američané, kteří zde budou umístěni na leteckých základnách, budou u nás v jakémsi režimu exteritoriality. Pokud budou nakupovat zboží, řekněme např. běžný proviant, bude probíhat bez DPH a dalších daní. Takže daňový výnos z těchto amerických občanů bude vlastně nula...
Tolik tedy k některým velmi ožehavým místům dohody, kterou uzavřelo české ministerstvo obrany s americkou stranou. Ale nyní má hnutí ANO možnost tuto chybu napravit. Osobně si ale nemyslím, že hnutí ANO takovouto odvahu projeví. Prostě proto, že by to znamenalo velké nepříjemnosti ve vztahu ke Spojeným státům.
Rozhovor po telefonu, který měl Andrej Babiš s Donaldem Trumpem je jistě pozoruhodný. A jistě vyplývá z ocenění postoje A. Babiše na zasedání Evropské rady před Vánocemi ze strany Donalda Trumpa. Ale zcela nepochybně tento prezident-obchodník hovořil s naším premiérem také o tom, co Spojené státy v tuto chvíli nejvíce zajímá. Je to samozřejmě prioritně mír na Ukrajině. To bylo jistě také předmětem hovoru, ale je to také nákup stíhaček F-35 Českou republikou, na čemž mají eminentní zájem američtí zbrojaři. A Donald Trump jistě není ten, kdo by bránil americkým zbrojařům v jejich výdělcích.
Dosavadní řešení obrany teritoria republiky 13 Gripeny je přitom dostatečné. A to ještě naše Gripeny stačí chránit vzdušný prostor Slovenské republiky. Nákup nových Gripenů ze Švédska by stál v řádech desítky miliard korun, a nikoliv stovky miliard korun, co nás bude stát případný nákup 24 letounů F-35. Jedinou výhodou těchto letounů je to, že by v případném válečném konfliktu, ke kterému, jak doufám, nedojde, nemohli být v příštích deseti letech ani poškozeny, natož zničeny. Jednoduše proto, že nebudou v té době ještě dodány. A po deseti letech už budou poněkud de modé.
Asi mnohem praktičtější by bylo nakoupit např. 10 až 14 Gripenů, které budou v řádech desítek miliard korun. Republika by přitom ušetřila stomiliardy korun. Uvidíme, jak se Babišova vláda zachová v této velmi důležité věci. Jež je choulostivá z hlediska zahraničně-politického, ale velmi závažná také pro kapsy českých daňových poplatníků.
Vychází mi z toho, že až skončí konflikt na Ukrajině, nebude třeba v důsledku rozumných mírových dohod, uzavřených s Ruskem, takovéto drahé zbraňové systémy útočné povahy nakupovat.
