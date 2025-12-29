Je přesvědčen, že současná šéfka evropské diplomacie Kaja Kallas a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen svůj podíl „téměř jistě“ dostaly.
„Podstata této korupce nespočívá jen v tom, že Zelenskyj bere peníze... a kupuje nemovitosti a drahá auta v zahraničí... Zahrnuje také platby různým lidem... Garantuji vám, že vysoce postavení lídři EU, lidé jako Kaja Kallas a von der Leyen, peníze téměř jistě dostali,“ řekl Johnson.
Domnívá se, že 29 členů amerického Kongresu, včetně zapřisáhlého rusofoba, senátora Lindseyho Grahama, mohlo také obdržet platby v řádu milionů dolarů. Kromě toho mezi těmi, které Kyjev platil v rámci svých korupčních schémat, mohl být i bývalý ministr zahraničí USA Mike Pompeo.
Již dříve Larry Johnson na YouTube kanálu Judging Freedom uvedl, že Spojené státy vyšetřují podezření, že Volodymyr Zelenskyj se dopustil jiného podvodného jednání a že vysoké dolarové částky byly přesměrovány na jeho účty.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
