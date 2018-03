Jan Ziegler: Jižní Afrika podpořila černošský rasismus

Parlament v Jihoafrické republice odhlasoval vyvlastnění bílých farmářů bez náhrady jako údajné napravení historických křivd. To je ovšem nesmysl. Bílí kolonisté zúrodnili do té doby neobdělávanou půdu.

Jsou obecné právní normy, které musí platit pro všechny, a jedním ze základních lidských prvá, je i právo vlastnit majetek. Rozhodnutí černošských poslanců v Jihoafrické republice, kteří tento skandální zákon schválili, není nic jiného než rasismem. Je ovšem smutné, že mnohé tzv. lidskoprávní instituce jsou zticha. A bohužel mlčí rovněž i většina evropských politiků. A mnozí z nich dokonce tento zločin podporují, jako například představitelé Komunistické strany Čech a Moravy. To nepřekvapuje, komunisté na černém kontinentě už dříve podporovali tzv. národněosvobozenecký boj, jehož výsledkem ovšem často byly miliony mrtvých a zdevastované země.

Když americký policista a třeba i v sebeobraně zastřelí černocha, tak jsou z toho obrovské demonstrace, následují veřejná odsouzení politiků atd. Jenomže daleko horší a státem posvěcený rasismus nechává nejrůznější aktivisty v klidu. Měli bychom si uvědomit, že pokud budeme k bezpráví přistupovat selektivně, bude to jenom, jak se říká, voda na mlýn skutečným rasistům a extrémistům, kteří budou vykřikovat, „podívejte se, bílým kradou majetky, vraždí je a nikoho to nezajímá. To není nic jiného než hnusné pokrytectví.“

Jsem proto rád, že se najdou politici, kteří proti této zvůli protestují. Ostře se proti této státem posvěcené loupeži se postavil například europoslanec Tomáš Zdechovský. „Je obecně nepřijatelné, pokud je lidem vyvlastněn majetek bez náhrady. To je v rozporu s mezinárodně respektovanými principy lidských práv, podle nichž má každý člověk právo vlastnit majetek, který mu smí být odebrán jen ve výjimečných případech a za náhradu. A už vůbec je skandální vyvlastnit majetek z důvodu rasových, jako je tomu v tomto případě. Je absolutně nepřípustné zbavit člověka vlastnictví kvůli tomu, že je bílý, černý, žlutý atd.,“ řekl.

K podobnému řešení sáhli už před časem v Zimbabwe a výsledky jsou děsivé, stovky zavražděných lidí - odpůrců vládní kliky bývalého diktátora Roberta Mugabeho, vyvlastněné zanedbané farmy, se kterými si jejich noví černí vlastníci nevědí rady a miliony tamních obyvatel ohrožených smrtí hladem.

Tomuto scénáři je ovšem nutné v dosud nejbohatší africké zemi zabránit. Chci věřit, že Evropu nenechá tento zločinný jihoafrický zákon chladnými. „Proto Evropská unie nesmí a nebude mlčet k tomu, co se nyní děje v Jihoafrické republice, která by se v případě schválení této úpravy měla dostat na seznam zemí porušujících lidská práva se všemi důsledky. Přehlížení porušování lidských práv se nikdy v minulosti nevyplatilo. A je třeba ukázat, že ani v budoucnu nevyplatí,“ dal najevo Zdechovský.

autor: PV