Jan Ziegler: Zeman zavinil miliardové škody a udělal z lidí žebráky. Je divné, že neskončil za mřížemi

Nevím jedinou pozitivní věc, kterou by Miloš Zeman dokázal jako prezident. Jako premiér způsobil zemi miliardové škody a má za sebou podezřelé privatizace a de facto dal vzniknout exekutorské mafii.

Měla to být investiční pecka. Číňané prý u nás utratí stamiliardy korun, ovšem výsledek je tristní a prodej Slávie čínské společnosti naši ekonomiku opravdu nevytrhne. Miloš Zeman s opět projevil jako chvastoun.

Neměli bychom však zapomenout, že Zemanova vláda schválila a prosadila zákon o exekutorech v tak mizerné podobě, že to způsobilo nejedno lidské neštěstí. Paní Marie napsala tyto řádky. „V minulých prezidentských volbách jsem dala hlas panu Zemanovi, protože jsem si myslela, že je to slušný člověk. Pak se ovšem stala nepříjemná věc, že syn jel načerno v autobuse, chytil ho revizor, a z pár set korun se stal dluh osmdesát tisíc a já jako matka samoživitelka málem skončila na ulici. Naštěstí mě zachránil nový partner. Ale pak jsem se dozvěděla, že za exekutory a tím pádem i za jejich řádění může Zeman. A dokonce exekutoři platili jeho minulou prezidentskou kampaň. Takového člověka už nikdy volit nebudu.“ To je přesně ono, Zeman není žádný lidumil, a na obyčejných lidech mu nezáleží ani v nejmenším.

Ale pojďme dále, Zeman chtěl kdysi nechat postavit dálnici D 47 (nyní D 1) v úseku mezi Lipníkem nad Bečvou a Ostravou za pětkrát předraženou cenu. „Naštěstí následující Špidlova vláda tento pro Českou republiku výrazně nevýhodný kontrakt zrušila, takže stát nakonec zaplatil společnosti Housing and Construction „jen“ 650 milionů korun. Nicméně o Zemanových kvalitách tato kauza hodně vypovídá, když souhlasil s nehorázně předraženou stavbou a ve vládě vyvíjel často až nevybíravý tlak na ministry, aby ji podpořili,“ uvedl europoslanec Tomáš Zdechovský.

V roce 2002 také premiér Zeman dojednal s prezidentem Vladimírem Putinem splátku ruského dluhu, ovšem někam z něj zmizelo přes třicet miliard korun, a dodnes se se neví, na čích kontech skončily. Píše o tom server iHNED.cz.

Další kapitolou byla pro stát nevýhodná privatizace Mostecké uhelné společnosti, kdy podle severu iDNES.cz šlo na 200 milionů korun na provizích lidem blízkým tehdejší ČSSD. Předsedou sociální demokracie a zároveň vlády byl v té době Miloš Zeman.

https://domaci.ihned.cz/c1-66028280-ztracene-penize-z-ruskeho-dluhu-nepruhledna-privatizace-unipetrolu-predrazena-dalnice-aneb-kdyz-byl-zeman-premierem

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/proc-prosazujete-takove-svinstvo-exporadce-po-letech-vzpomin/r~e3252d9649ce11e7ac060025900fea04/

https://zpravy.idnes.cz/milos-zeman-a-privatizace-mostecke-uhelne-fic-/domaci.aspx?c=A130121_1879208_domaci_hro

http://forum24.cz/zeman-na-rozdil-od-drahose-uz-v-minulosti-manazersky-selhal/

Jan Ziegler

Psali jsme: Je to vážné? Před debatou ČT, která rozhodne vše, promlouvá Vlastimil Tlustý Dávný kolega Miloše Zemana: Už je to pro něj nedůstojné. Zlopřátelé ho využívají Pane profesore Drahoši, nedostal jsem od Vás odpověď. Bývalý nadřízený kandidáta promluvil Zeman stejně umře, bylo naznačeno na akci Evy Drahošové

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV