Jiří Paroubek: Bludný mesianismus Milionu chvilek

Když spolek Milion chvilek pro demokracii svolával demonstrace proti střetu zájmů Andreje Babiše, dalo se to ještě chápat. Ke střetu zájmů u A. Babiše prostě dochází, to nikdo soudný nemůže popřít.

Jiná věc je, co by nastalo, pokud by se s odchodem premiéra rozpadla současná vláda. V první chvíli by nastal chaos a připusťme, že pokud by např. byly následně vypsány mimořádné volby do sněmovny (což je dnes naštěstí málo pravděpodobný scénář) a pokud by z božího dopuštění strany pravice získaly v těchto volbách většinu a sestavovaly vládu, tak by to bylo pro republiku a občany mnohem horší řešení nežli ta vláda současná. Představit si Kalouska jako ministra financí, Bartoše jako předsedu vlády a Fialu např. jako ministra zahraničí, je pro mě hrůzné.

Jak znám českou pravici, i kdyby shodou náhod byla vůbec schopna začít vládnout, nemluvím o kvalitě vládnutí, v krátké době by se rozhádala tak, jako to předváděla v dobách své „největší slávy“, za vládních koalic pravice v letech 2006 – 2013. Prostě neschopnost stran pravého středu vládnout u nás byla prokázána již několikrát a nic nenasvědčuje tomu, že by se ve schopnosti těchto stran vládnout, mohlo něco změnit.

A teď zpátky k mé původní myšlence. Úvaha části společnosti na téma, zda je možné, aby premiér ve střetu zájmů mohl být dále premiérem, je zcela legitimní. Už před časem spolek Milion chvilek silně přestřelil, když protestoval proti jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti. A to bez jakéhokoliv důkazu, že by snad M. Benešová někdy v minulosti např. spolupracovala s organizovaným zločinem či měla sklony ke klientelismu. Opak je pravdou. Nicméně demonstranti tento svůj logický lapsus ve svatém protibabišovském nadšení zcela přehlédli.

Nyní spolek Milion chvilek hledá nová témata. Také proto, že stará témata, tedy protesty proti Babišovi a Zemanovi, už tak nějak vyčpěla. A tak si milionchvilkaři vzali na mušku zcela demokraticky zvoleného nového ombudsmana S. Křečka. Prý je pro demokracii jakousi hrozbou. Křeček přitom šest let pracoval jako zástupce ombudsmanky Šabatové. Kromě názorových rozdílů, které tu a tam vyjadřoval na chod úřadu i na jednotlivé problémy, které úřad řeší, k němu po pracovní stránce nemohlo být výhrad. A také jich nebylo. Takže z logiky věci, proč by člověk, který byl šest let nejbližším spolupracovníkem ombudsmanky, nemohl být ombudsmanem? Nota bene Křeček je člověk, který dlouhá léta ba desetiletí odváděl skvělou práci v ochraně zájmů nájemníků. A ochrana zájmů nájemníků je multidisciplinární záležitost, zasahující i do jiných oblastí. Zcela nepochybně mnoho z těch, jejichž zájmy bránil, ať už jako advokát anebo jako poslanec, byli Romové a lidé z příjmově nejslabších společenských vrstev.

Připomenu ještě, že S. Křeček získával při volbách do sněmovny vynikající počty preferenčních hlasů. Měl prostě důvěru veřejnosti a tu dodnes neztratil. Demonstrovat proti Křečkovi, pokud někdo vůbec chce vnímat fakta o jeho práci v posledních třech desítkách let, je opravdu politická pitomost.

Ještě větší hloupost je demonstrovat proti společenským poměrům v Maďarsku a v Polsku. Možná, že milionchvilkaři mají dokonce, co se týče jistého náběhu vládních struktur v obou zemích k autoritativnosti, do jisté míry pravdu. Ale proč by obyčejný Čech měl demonstrovat právě proti těmto problémům. To je především věc Evropské unie. U nás máme problémy vlastní...

V Čechách přece existuje celá řada věcí, proti kterým by se dalo demonstrovat. Tyto možné důvody k demonstracím bych ovšem viděl především v sociální oblasti. No, ale to zrovna není silná stránka českých pravičáků včetně milionchvilkařů. Pokud by se demonstrovalo například za zvýšení nízkých důchodů starodůchodců, přišel bych na demonstraci také. Anebo taková hezká demonstrace na pomoc matkám samoživitelkám, to je krásné téma. Anebo jak pomoci dlouhodobě nezaměstnaným a údajně nezaměstnatelným. Anebo ještě jedno zajímavé téma: Dlouhodobé neřešení vyloučených lokalit… To ovšem naše milionchvilkaře ani nenapadne. Prostě česká demokracie je, rozuměj, oni jsou, tak zářná, že můžeme mesianisticky kázat, jak by to měli dělat Poláci a Maďaři. Já si to ale vůbec nemyslím.

Jeden jev je ovšem pozitivní. Milionchvilkaři a loutkovodiči, kteří jsou za nimi, prokázali velkou netrpělivost. Nechtěně přispěli k rozdělení pravice. Piráti a TOP 09 podpoří jakoukoliv demonstraci Milionu chvilek. Na tématu jim vlastně nezáleží. Oni nejsou schopni sami nic konstruktivně udělat, tak se rádi připojí k těmto bludným aktivistům. V těch ostatních stranách pravice dozrálo přesvědčení, že už toho bylo dost. Jinak řečeno, milionchvilkaři přispěli k tomu, proti čemu vždy vystupovali. K dalšímu rozdělení pravice.

Teď už jen zbývá jejich rozhodnutí, poté co konstatují naprostou neschopnost české pravice, pokud jde o principiálnost politiky. Z toho jim vyplyne potřeba založit novou pravostředovou stranu. To by bylo nejlepší řešení a to by také v podstatě prolongovalo současnou vládní koalici i po dalších sněmovních volbách.

