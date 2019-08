Jiří Paroubek: Drzost neumětelů

Řeknu otevřeně, že si myslím, že chybou bylo, že byl vůbec předsedou ČSSD Hamáčkem (a jistě to nebyl jen jeho nápad) navržen premiérovi k nominaci na ministra kultury. Nemá k tomu potřebné manažerské zkušenosti a o kultuře na celostátní úrovni nic neví. Nemá ani potřebné vzdělání a také jeho jazyková výbava je podle všeho omezená. Bylo chybou na jeho jménu lpět a stavět to v podstatě jako podmínku dalšího setrvání ČSSD ve vládě. Prostě prezident republiky by jmenování tohoto člověka nikdy nepřipustil.

S překvapením jsem se v úterý z médií dozvěděl, že předseda krajské organizace ČSSD v Ústeckém kraji, Andrt, vyzval předsedu soc. dem. Hamáčka k rezignaci. Kromě jiného proto, že vládní účast ČSSD je prý neúspěšná a že se J. Hamáčkovi nepodařilo prosadit jmenování Šmardy ministrem.

Ústecká organizace ČSSD řízená kmotrem Havelkou, jehož loutkou předseda kraje Andrt je, je t.č. jednou z nejméně úspěšných organizací ČSSD v republice. Tedy myslím volebně. Jsem překvapen, že Andrt a jeho boys zůstávají přesto tvrdošíjně ve svých funkcích.

Pokud bych Hamáčka jako předsedu strany vyzval k rezignaci já, jako jeho jeden z mála politicky úspěšných předchůdců, ještě by se to dalo pochopit.

Ovšem pokud ho vyzývá neumětel, který prohrál vše, co se prohrát dalo, tak je to jednoduše neslýchané. Všichni by s rezignacemi měli začít u sebe. Andrt už od sněmovních voleb na podzim 2017 neměl být ve své funkci. Postupná miniaturizace volebních výsledků ČSSD v Ústeckém kraji nabrala v posledním roce a tři čtvrtě na dynamice. Andrt by měl na stranických grémiích říct, co s tím bude dělat.

Jak je možné, že tento kraj, za mého působení druhý volebně nejsilnější ve straně (byl jsem jeho volebním lídrem), ztratil prakticky všechny politické pozice ve velkých a větších městech a vlastně mu zbývají už jen na krajské úrovni. A za rok a čtvrt už nejspíš nebudou ani ty. Tedy pokud bude sociální demokracii v Ústeckém kraji dál řídit Andrt, Havelka a spol. bekovaní Chovancem. Tito borci byli od počátku proti účasti ČSSD ve vládě. Nepodvolili se demokratickému rozhodnutí většiny členské základny v celostranickém referendu.

Od počátku vládní účasti ČSSD dělají obstrukce. Předseda Hamáček a politické grémium by mělo tyto chlapce a děvčata, řekněme si otevřeně, úplné neumětele, vyzvat k tomu, aby za sebe vyhledali v krátké době schopnější náhradu. Tedy lidi, kteří zajistí úspěch ČSSD v krajských volbách. Přičemž za úspěch v krajských volbách považuji už jen to, že se strana vůbec dostane do krajského zastupitelstva. Proto bude také velmi zaležet na výběru jednoho až dvou špičkových kandidátů za ČSSD, kteří mohou mít šanci se do příštího zastupitelstva kraje dostat. A jsem si jist, že pokud bude krajskou organizaci v Ústí i nadále řídit zcela neschopný Andrt, na nějaký volební úspěch v tomto kraji můžeme jednoduše zapomenout.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV