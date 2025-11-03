Jiří Paroubek: Esence fanatismu senátorky Němcové

O ní je přece známo, že zastává vždy a ve všem velmi militantní postoje. Takové jsou její postoje i ve vztahu ke vznikající vládě Andreje Babiše. Představa Němcové je vlastně jednoduchá jako Kolumbovo vejce. Vláda A. Babiše se neskládá proto, že ji tvoří strany, které zvítězily ve volbách s programem, jenž byl antitezí současné vládní politiky, ale jen z ryze účelových důvodů. Tedy proto, aby si navzájem Andrej Babiš a Tomio Okamura vyměnili podporu ve sněmovně k zabránění svému trestnímu stíhání.
Mluvit přitom o trestním stíhání A. Babiše je už trochu obnošená vesta. Byl obžalován a soudem osvobozen, obžalován a soudem osvobozen. A poslední rozsudek vyšší soudní instance nese pachuť, alespoň podle mého názoru, politického rozhodnutí. Dříve nebo později by musel do soudního rezultátu v kauze A. Babiše zasáhnout Evropský soud pro lidská práva.
Pokud jde o Tomia Okamuru, jeho přečin, dá-li se tak celá věc kvalifikovat, je opět politického charakteru. V tomto případě lze těžko hovořit o něčem jiném, než o politické účelovosti ze strany orgánů činných v trestním řízení. Je to trapné, ale mluvit u nás o vzmáhajícím se právním státu, jak se to snaží dělat lidé, jako je právě Němcová, je v podstatě trapné.
Na budoucí vládě nenechala Němcová nit suchou. Námitku moderátorky, že současná vláda, tedy končící vláda Petra Fialy, je kabinetem s pouhými 19 procenty důvěry veřejnosti (tedy jinak řečeno, této vládě nedůvěřuje ani jedna pětina českých občanů), ovšem senátorka Němcová nebere vůbec na vědomí.
To, že chce nová vláda obnovit důvěru veřejnosti v politiku, Němcové připadá jako něco, co je nadbytečné. Vždyť přeci Fialova vláda tady dělala všechno pro to, aby lidé politikům a politice na celostátní úrovni věřili... Ta necelá jedna pětina lidí, která věří současné vládě, to ji prostě nevyvádí příliš z míry.
Ekonomické výsledky současné vlády považuje Němcová za vynikající. Nevidí vůbec ten 1 bilion 200 miliard, o které tato vláda za čtyři roky dokázala zatížit státní dluh České republiky. Navíc nevidí, že téměř čtvrtina obyvatel Česka se podle měření společnosti PAQ Research dostala pod hranici chudoby. A to ještě autoři tohoto průzkumu zdůrazňují, že v něm není zohledněno těch asi tři čtvrtě milionu občanů, kteří se topí v exekučním bahně. To znamená, že odhadem zhruba třetina lidí u nás žije pod hranicí chudoby. A další statisíce lidí se této hranici blíží, neboť se do ní shora propadají ze středních vrstev.
To je tedy smutné dědictví Fialovy vlády.
EET je pochopitelně podle Němcové něco, co prý narušuje tržní prostředí. Já bych řekl, že jde spíš o to, aby daně platili všichni férově. Jestliže mohou daně platit zaměstnanci, tak by je měly platit i další kategorie občanů včetně živnostníků. Daně přeci nejsou dobrovolným institutem, kdy někdo zaplatí a někdo, komu se nechce zaplatit, neplatí vůbec. Tak by nemohl fungovat žádný stát a těch zhruba 12 miliard korun, které přinášelo EET předtím, než bylo zrušeno, za běžný rok do státního rozpočtu, nebyla tak malá suma.
Vystupování senátorky Němcové je opravdu esencí fanatismu v politice. Politické soupeře typu A. Babiše a T. Okamury by vhodila do ohně pekelného. Jestliže je někdo odpovědný za růst nenávisti a konfrontace v této společnosti, jsou to právě lidé, jako je senátorka Němcová. Je mi jí líto.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
autor: PV