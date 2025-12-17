Jiří Halík: Prezident Pavel v roli „morální“ ikony

Kolem Filipa Turka se toho už napsalo hodně. Ale pojďme to dát do kontextu s významnou evropskou i světovou političkou, premiérkou Itálie paní Meloni, a stavění se do pozice morální ikony, jediného spravedlivého prezidenta Petra Pavla. „Hříchy mládí“, které by premiérce Itálie paní Meloni u Petra Pavla, t. č. prezidenta ČR, pokud by měl tu moc, neprošly.
Můžete porovnat s panem Turkem, který je i podle toho, co o něm píší naši novináři a pisálkové, z hlediska svojí minulosti, pro kterou ho nechce jmenovat za ministra, jen břídil. Minulost paní Meloni: Od mládí měla tato drobná blondýnka velmi blízko k pravici. V patnácti letech vstoupila do Italského sociálního hnutí (MSI), jež bylo založeno stoupenci fašismu a bývalými spolupracovníky diktátora Benita Mussoliniho. V dané době Meloni dokonce veřejně obdivovala postavu Duceho a označovala jej za „dobrého politika“.
Později se jméno Giorgia Meloni skloňovalo pro změnu v souvislosti s kontroverzním politikem a podnikatelem Silviem Berlusconim. Mediální magnát Berlusconi si v roce 2008 Meloni vybral jako svou ministryni pro mládež. Po čtyřech letech se ale v roce 2012 Meloni rozhodla založit vlastní stranu Bratři Itálie (FdI). V porovnání s panem Turkem by ji zřejmě prezident Pavel, pokud by měl tu možnost, "předal inkvizici", která by ji nechala zřejmě "upálit".
Pan prezident má sám máslo na hlavě. Už jen přísahou vojáka ČSSR a zradou této přísahy pro kariéru. To, co vyčítá panu Turkovi, je jen historka okresního formátu. Může nám také pan prezident Pavel sdělit, proč nechce zveřejnit informace o své osobě, uložené ve Vojenském archivu v Olomouci? Prezidentu-člověku, který je vydáván a sám se vydává za morální ikonu, by to nemělo vadit.
Na to, abych soudil druhé, musím mít morální právo. Má ho Petr Pavel, prezident ČR? Hříchy Petra Pavla z "mládí" a „předprezidentského“ období? Vše je ověřitelné z dostupných zdrojů. Okupace 1968. „Velký vliv na mé pozdější názory mělo léto roku 1968. Tehdy byli u nás na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu. Právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé mi otec srozumitelně k věku vysvětlil podstatu situace. Bylo účinnější, než cokoli jiného a také trvalejší. A posměch ve škole ze strany spolužáků pro mou oblibu našich přátel mě v názoru tenkrát pouze utvrdil,” takto velebil ve svém životopisu současný prezident Petr Pavel sovětskou invazi v srpnu 1968. (ZDE)
Petr Pavel nyní otočil a říká, že sepsaný životopis byla chyba, kterou už nezmění, a že se za ni omlouvá. Ten životopis nebyla chyba, tak to bylo. To je jediná pravda. Za co se omlouvá? Za pravdu? Už nevěří svému otci? On mu lhal? Kroutí se jako had a odsuzuje za stejné pana Turka. Tomu se říká chucpe, nebo farizejství.
Petr Pavel v listopadu 2022 prohlásil, že v těchto řádcích žádné hodnocení invaze nevidí, a o životopisu se dále odmítl bavit (audio ZDE, čas 14:22). Později se však ve vyjádření pro MF DNES za životopis omluvil (ZDE) a řekl, že tehdejší režim bral jako danou věc a nutné zlo (ZDE). Pro deník Echo24 také uvedl: „Do stovek hlášení jsem psal ty stejné fráze, jejichž smyslem bylo jen splnit formální povinnost. Byla to chyba, kterou už nezměním.“ (ZDE)
Petr Pavel – voják Armády ČSSR
Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961 platila až do roku 1990. "Já, občan Československé socialistické republiky, vědom si své čestné vlastenecké povinnosti, přísahám před bojovou zástavou věrnost pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa. Slibuji, že budu vojákem statečným a ukázněným, že budu důsledně a iniciativně plnit ustanovení vojenských řádů, rozkazy velitelů a zachovávat vojenské tajemství. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, svěřené mi pracujícím lidem a připravovat se na boj, abych mohl na rozkaz presidenta a vlády Československé socialistické republiky co nejlépe bránit svou rodnou vlast a její socialistický řád proti každému nepříteli. Pro obranu socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil Československé socialistické republiky po boku Sovětské armády i armád ostatních socialistických zemí v boji proti jeho nepřátelům a nasadit i svůj život k dosažení vítězství."
Kauza Pavel – Trump
Český prezident Petr Pavel v roce 2022 označil Donalda Trumpa za "odpudivou lidskou bytost" a "arogantního" člověka. Vyjádřil k Donaldu Trumpovi negativně před volbami 2024, a to už věděl, že bude kandidovat na prezidenta. Řekl, že Trump je podle něj "odporný" člověk a ruku by mu nepodal. Jak se Petr Pavel „vymlouval a obhajoval“? „Bylo to vyřčeno v době, kdy ani Donald Trump, ani já jsme nebyli prezidenty. Jako soukromá osoba jsem vyjádřil názor, který se opíral o moji osobní zkušenost z osobního setkání,“ zdůvodňoval Pavel později svoje slova. (ZDE)
Studoval na špiona, ať se mu to líbí nebo ne, převlékl kabát. Ze špiona VS proti NATO se stal součástí NATO. Předseda vojenského výboru NATO. A předpokládám, že ví, v jaké společnosti se ocitl. Prezident Pavel se zase ospravedlňuje, ne omlouvá, ale vymlouvá. Stal se z něj omlouvač, vymlouvač. Jediný spravedlivý, jediný, kdo má právo na omyl. NATO je "nato to"? Předsedové vojenského výboru "obranného" paktu NATO byli mj. předchůdci Petra Pavla. Na pozici PVV Hitlerovi němečtí generálové a soudruh komunista Petr Pavel. To nevymyslíš.
Adolf Heusinger se narodil v Holzmindenu, Brunswick, Německá říše. V srpnu 1937 byl přidělen k operačnímu štábu generálního štábu armády. V dubnu 1939 byl povýšen do hodnosti Oberstleutnant (podplukovník). (ZDE) Během evropské války hrál Heusinger roli v plánování invaze do Polska, Dánska, Norska, Francie a Nízozemska.
Do hodnosti Oberst (plukovník) byl povýšen 1. srpna 1940.
Dne 15. října 1940 se stal náčelníkem operačního štábu generálního štábu armády.
Dne 1. ledna 1942 byl povýšen do hodnosti Generalmajor a přesně o rok později následoval povýšení na Generalleutnant .
Dne 10. června 1944 byl jmenován úřadujícím náčelníkem generálního štábu armády, protože generál Kurt Zeitzler onemocněl.
Johannes „Macky“ Steinhoff (15. září 1913, Bottendorf – 21. února 1994, Pech, Wachtberg) byl vojenským pilotem Luftwaffe za druhé světové války a německý generál. Byl jedním z mála pilotů Luftwaffe, kteří přežili operační lety po celé válečné období 1939-1945. Steinhoff byl také jedním z nejlépe hodnocených pilotů se 176 vítězstvími a jedním z prvních, kdo jako člen letky Jagdverband 44, vedené Adolfem Gallandem, bojově létal na proudovém stíhacím letounu Messerschmitt Me 262.
Takže vzhledem k jeho „dvojímu metru“ pro t. č. prezidenta Pavla platí vůči panu Turkovi: Quod licet Iovi, non licet bovi je latinské přísloví, které v doslovném překladu znamená: Co je dovoleno Jovovi (Jupiterovi, nejvyššímu bohu), není dovoleno volovi. Kdo má v tomto citátu jakou roli, nechám na čtenářích. Já názor mám.
Je Ústava ČR Ústavou, nebo cárem papíru? Má člověk s takovou vlastní minulostí morální právo kázat, co je a co není ještě správné?
autor: PV