18.12.2025 16:55
autor: Karel Výborný

Je to pár dní, co malá skupinka poslanců fialové opozice vyjela vlakem na „výlet“ do Bratislavy – možná i v naději, že (podobně, jako krátce před tím v případě delegace Tomia Okamury) dojde k oficiálnímu přijetí předsedou parlamentu SR a prezidentem, což se logicky nestalo a „výletníci“ se pak potkali jen s lidmi ze slovenské opozice.

Pavel Foltán: Benešovy dekrety jako úlitba i obětina?
Foto: Jarka Foltánová
Popisek: JUDr. Pavel Foltán je český právník, spisovatel, novinář a vysokoškolský učitel, od roku 2018 člen Rady České tiskové kanceláře

Po návratu z Bratislavy pak předseda poslaneckého klubu ODS a zjevně vedoucí oněch „výletníků“ Marek Benda do médií řekl na téma tzv. „Benešových dekretů“, že prý „se vede diskuse, že nemají být do budoucna používány“. Kdokoli kdekoli by si hned na to mohl položit logickou otázku, proč právě teď a tady právě Benda & spol. nastoluje právě tuhle „agendu“. Cui bono?

Coby už od února 1990 až doposud zatím celoživotní poslanec Marek Benda je – jak obecně známo – absolventem proslulých práv na proslulé plzeňské fakultě, kde od r. 2003 do roku 2008 studoval, takže i on zcela nepochybně ví, že ty dekrety prezidenta republiky (čili tzv. „Benešovy dekrety“) v rámci tzv. právní kontinuity byly už v březnu 1946 ústavním zákonem schváleny a potvrzeny, čímž se ve formě zákonů tudíž také staly součástí právního řádu naší republiky. Přičemž jistě i Marek Benda ví, že např. zejména dekret č. 12 a dekret č. 108 nebyly snad nějakou libovůlí, nebo svévolí, či dokonce zlovůlí samotného prezidenta Beneše, ale že vzešly z předchozích dohod spojenců na Jaltské konferenci v zimě a na Postupimské konferenci v létě 1945 a v jednotlivých zónách vlivu vítězných sil pak de iure i de facto reflektovaly výsledky spojeneckých dohod o poválečném uspořádání ve státech střední Evropy a tedy i v tehdejším Československu – nic víc, nic míň.

Takže jakožto součást jurisdikce našeho státu jsou i tyto zákony (resp. v některých případech ústavní zákony) logicky obecně právně závazné. Zkušení právníci také – možná až na některé výjimky potvrzující pravidlo – dobře vědí, že dekrety prezidenta republiky a zejména i ty dva shora zmíněné dekrety č. 12 a č. 108 nebyly už od doby jejich dobové aplikace jindy použity, a že (pokud je obecně známo) se tu nikdo ani nechystá je znovu použít. V konfrontaci s realitou status quo je tedy ta formulace, „že nemají být do budoucna používány“ přinejmenším poněkud podivná i jaksi absurdní. „A že ako, vojín Kefalín.“ A nota bene coby nějaký náznak nějaké výzvy, či co. Takže je absurdní a zbytečné i to, že „se vede diskuse“ na téma dekretů. Ač by se možná vedení takových diskusí kdovíkde kdovíkomu ke kdovíčemu hodilo. Jenže nota bene právě tady a právě teď (i pro futuro) v aktuálním kontextu se tu asi nenajde seriózní politik (ze seriózní koalice), co by skočil na špek ausgerechnet průhledně zavánějící pastičkou gratis píárka pro fialovou opozici a k odvedení pozornosti od jejich knihy hříchů.

Suma sumárum: Vox populi se tedy logicky diví, proč zrovna teď „účastníci zájezdu“ palubním mikrofonem delegáta Bendy zkoušejí nastolit (už asi někde předem tak nějak možná i cumbefél nastavenou) agendu těch donrwetr prezidentských dekretů. A vox populi údajně nemůže vyloučit ani to, že by možná ty dekrety někdo chtěl na „gold echt gold“ podnose (místo chleba se solí v ošatce) nabídnout sjezdu onoho landsmanšaftu, co se prý má (?!?) konat v Brně v roce 2026 … Duše toho kvanta vlastenců vězněných, mučených, a i veřejně popravených (vstupenka za 3 tehdejší říšské marky) nedaleko na Kaunicových kolejích by asi měly totenkopf deja vu. Líbějí vodpustit, pane Benda. Nebo si to za těch 35 let v těch poslaneckých škamnách už vodpracovali? (Ptá se logicky vox populi.)

