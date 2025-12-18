Jak si představuje „koalice ochotných“ vstřícný krok k 28 bodovému návrhu týmu Donalda Trumpa na uzavření míru mezi Ruskem a Ukrajinou? Požaduje kapitulaci Ruska v souladu s požadavky, které Volodymyr Zelenskyj klade již více než tři roky, shrnuje Gilbert Doctorow, jeden z nejcitovanějších zahraničních analytiků. Rusko sleduje už od svých pradávných studentských let na Harvardu (končil 1967).
Reaguje na prohlášení, které vydaly členské státy EU na pondělním setkání v Berlíně, jehož hostitelem byl kancléř Friedrich Merz a kterého se zúčastnili také Trumpovi vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. (ZDE)
Doctorow se pozastavuje se nad tím, že američtí vyjednavači vypadají uvolněně a vstřícně na fotografiích, kde stojí vedle ostatních účastníků. Má to zřejmě vést k přesvědčení, že souhlasili s podmínkami této takzvané mírové dohody, ale tomu je těžké věřit.
„Význam prohlášení nespočívá v dohodě s Američany o tom, jaké podmínky míru budou nyní předloženy Moskvě. Cílem bylo sjednotit státy EU před rozhodujícím zasedáním Evropské rady 19. prosince, na kterém se bude hlasovat o nakládání se zmrazenými ruskými státními aktivy drženými v Euroclear (Belgie), jak si přeje Ursula von der Leyenová a co dosud vetoval belgický premiér.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
V této souvislosti je důležité, že italská premiérka Meloniová prohlášení podepsala, vzhledem k tomu, že mezi podmínkami je i využití zmrazených aktiv jako reparace Ukrajině za škody, které Rusko způsobilo svou agresivní válkou. Právě o tom budou evropští představitelé vlád a států hlasovat v Bruselu. V této otázce se Meloniová připojila k Belgii, Bulharsku a Maltě ve společném prohlášení z minulého pátku, které vyjádřilo nesouhlas s použitím aktiv jako zástavy pro účely půjčky 145 miliard eur Ukrajině.
Větší význam včerejšího setkání v Berlíně, jak je uvedeno v prohlášení na webových stránkách Komise, spočívá v tom, že se snaží zachovat všechny předpoklady, které Moskva označila za hlavní příčiny konfliktu a které ji vedly k zahájení speciální vojenské operace. Podle podmínek tohoto prohlášení budou vztahy mezi NATO a Ruskem vztahy nepřátel, kteří jsou ozbrojeni a připraveni kdykoli zahájit další kolo boje.
Ukrajina bude vyzbrojena podle standardů NATO, s vojenským personálem NATO přítomným na místě jako spouštěč, který kdykoli může odstartovat třetí světovou válku. A neonacistický režim v Kyjevě zůstane u moci, se stovkami miliard eur ruských „reparací“ na udržení zločinné hrabivosti svých civilních a vojenských vůdců.
Kancléř Merz a Ursula von der Leyenová dostali z tohoto setkání to, co chtěli. Jsou na dobré cestě k zajištění své pokračující vlády v příštích letech a zároveň proměňují EU z mírového projektu, kterým byla ve 20. století, na válečný projekt, kterým je dnes.
Mezitím pokračuje bez omezení brutální potlačování občanských svobod v Evropě, které J.D. Vance odsoudil ve svém projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Včera mě jeden čtenář upozornil na nejnovější sankce EU uvalené na Jacquese Bauda za to, že údajně vystupoval jako mluvčí Kremlu a šířil dezinformace o masakru v Buče a dalších věcech souvisejících s probíhající válkou.
Pro ty, kteří Bauda neznají, mohu z knih, které o válce vydal, doporučit jeho „The Russian Art of War: How the West Led Ukraine to Defeat” (2024). Rychle pochopíte, že tento bývalý plukovník a člen švýcarské strategické zpravodajské služby, který také radil mírovým operacím OSN, je seriózní vědec. Byl interviewován Glennem Diesenem na jeho Youtube kanálu a byl hostem dalších významných programů alternativních médií.
Sankce EU nyní potenciálně znamenají, že Baud nebude smět cestovat do žádné země EU a veškerý majetek, který v Evropě má, bude zabaven.
Upozorňuji, že sankce uvalené na Bauda by mohly být stejně snadno uvaleny na kteréhokoli držitele amerického nebo jiného pasu mimo EU, který se objeví v jakémkoli programu alternativních médií, který čtenáři těchto stránek pravděpodobně sledují.
Stručně řečeno, tento vývoj by měl být předložen J.D. Vancovi, protože se přímo týká jeho kritiky institucí EU za porušování zásad svobody projevu. Poskytuje také podnět pro výzvu Elona Muska k rozpuštění EU a obnovení suverenity členských států,“ uzavírá smutně Gilbert Doctorow. (ZDE)
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV