Jiří Paroubek: Hospodářské noviny si prostě nemůžou pomoci

Jakýsi redaktůrek Hospodářských novin, který se, podle vlastních slov, zabývá už 20 let podvodem ve fondech na podporu malého a středního podnikání, kdysi napojených na ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), vytvořil text, který by se klidně mohl jmenovat "Hora porodila myš".

reklama

Jeho článek v dnešních bakalovských HN, je příznačný: „Paroubek opět vypovídal v kauze tunelování fondů…“. Ve svém článku redaktůrek zmateně popisuje sofistikovaný podvod, který probíhal ve fondech na MMR, jak ovšem správně píše, již před rokem 2003. V roce 2003 náměstek ministra pro místní rozvoj, Forman, zjistil, že stát přišel ve fondech na podporu drobného a středního podnikání na MMR o zhruba 200 milionů korun. Tedy, zhruba o polovinu z evropské dotace, která přišla na MMR ve výši 431 milionů korun na podporu podnikání.

Nevím, proč redaktůrek tak bombastickým způsobem potřebuje zdůrazňovat, že s tím snad mohu mít něco společného. Na jiném místě, zřejmě pro zajímavost a pro potěšení pana Bakaly, sedícího t. č. nikoliv ve vězení, jak by si podle některých zasloužil, ale ve své velevile na břehu Ženevského jezera, píše, že u soudu vysvětloval muž (tedy já), „jenž se později několikrát marně pokoušel vrátit do vyšší politiky“. A na jiném místě, pod mou fotografií k článku píše: "Zašlá sláva". Nevím, proč redaktůrek potřebuje psát do článku, který má být o tunelování fondů pro čtenáře Bakalova listu, takové, v podstatě osobní hodnocení mé osoby nesouvisející s tématem vykradených fondů. Možná, že by stálo za to, pokud by redaktůrek chtěl být objektivní, aby napsal, že jsem byl ministrem pro místní rozvoj v období od srpna 2004 do dubna 2005, kdy jsem se stal českým premiérem. Významná část lumpáren ve fondech proběhla totiž před rokem 2003.

Je zajímavé, že se redaktůrek ve svém článku vůbec nepohoršuje nad tím, že soudy „řeší“ tuto kauzu už 17 let. Naopak se pohoršuje, že já, po 17 letech, nyní v podstatě ve spokojeném důchodu, trpím určitou ztrátou paměti. Jednak, to nejsem já, kdo je obžalovaný a lumpárny proběhly v době, kdy jsem jim ani zabránit nemohl. A naopak jsem projevil nejvyšší možnou obezřetnost, protože velmi záhy, ještě před mým odchodem z ministerstva (březen 2005) bylo podáno, na základě mého rozhodnutí, trestní oznámení na celou skupinu lidí.

Na druhé straně jsem si tento týden přečetl článek v HN o favoritech Bakaly a zřejmě také Pokorného, dlouhodobě spolupracujícího s Bakalou a firmou Bison & Rose, v sociální demokracii s Petříčkem a spol. Zejména dosavadní místopředseda ČSSD Šmarda, sršel v HN dezinformacemi. Prý je souboj o hlasy delegátů sjezdu ČSSD mezi Hamáčkem a Petříčkem vyrovnaný. Když někdo tvrdí, že je něco vyrovnaného, tak si sám uvědomuje, že jeho pozice není zrovna nějak výtečná. A skutečně. Zatím rozhodlo o podpoře kandidátů na předsedu ČSSD devět krajských organizací v rámci celé ČSSD. Z toho osm podporuje Hamáčka a jedna Petříčka. To nevypadá zrovna na přesvědčivé vítězství Pocheho, Pokorného a spol., jak tvrdí Hospodářské noviny. Ale jen tak dál a jen tak houšť a možná celá ta topácká klika v rámci ČSSD již na online sjezdu skončí. A to by bylo před volbami do sněmovny velmi žádoucí.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Jiří Paroubek: Cesta nočním Bronxem aneb Slavia v Glasgowě Jiří Paroubek: Chyběla ve škole? Nebo je to těžší případ? Jiří Paroubek: Jistoty ministra Blatného Jiří Paroubek: Proč EU vyvezla 34 milionů vakcín mimo země unie?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.