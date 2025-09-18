Jiří Paroubek: Mířili na lišku, trefili Maryšku

Vzpomínáme si jistě všichni, jak se před dvěma lety povedlo ukrajinským obráncům poslat dvě rakety na území Polska. Ministryně obrany Černochová a další vládní politici se málem dožadovali aktivace článku V. smlouvy o severoatlantické alianci. Poté se zjistilo, že se jedná o rakety nikoliv ruské, ale ukrajinské. Ovšem do té doby tekly emoce a válkychtivé rusofobní kecy proudem. Pokud by nebylo uvážlivého stanoviska Američanů, kteří mají k dispozici potřebnou družicovou síť ke sledování pohybu těles, jakými jsou rakety, už bychom byli ve válce s Ruskem...
Paní Černochová a jí podobní se ale nepoučili. Ještě v pondělí v České televizi se mě redaktorka, která se mě vyptávala na volební program ČSSD, tázala, jak je to vlastně s těmi drony, které létají nad Polskem. V pondělí se totiž vzedmula nová, tentokrát menší vlna hysterie, když se nad vládními objekty, dokonce nad prezidentským palácem ve Varšavě, objevil dron.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Vypadalo to, že Putin zase poslal cynicky další dron, aby vyzkoušel bdělost Západu a NATO...
Tedy já jsem si to pochopitelně nemyslel, a tak jsem se ohradil, že jsem nepřišel do sedmiminutové debaty ČT o programu ČSSD, abych spekuloval o jakémsi dronu. Nyní se přišlo na to, že dron poslaly jakési dvě soukromé osoby (podle polských médií se jednalo o jednoho Bělorusa a jednu Ukrajinku), kteří dlouhodobě žijí v Polsku. Nevím, jestli je to důvod k ostražitosti, anebo jde spíše o koncentrovanou hloupost lidí, kteří si takto hrají v situaci, kdy to prostě není moudré.
A třetí přehmat, který chci zmínit, se týká dronového "útoku", jenž proběhl před 14 dny. To slovo útok není asi plně na místě... Drony se zřejmě omylem dostaly nad území Polska. Ruské drony, kolik jich vlastně bylo, v tom se údaje liší. Pohybují se od 6 do 21. Považuji za důležité, že ruské drony žádnou škodu nenapáchaly. Eliminace části z nich raketami z letadel bylo tak trochu jako jít s kanónem na vrabce.
Polský tisk nyní zveřejnil, že zdevastovaný dům u polských hranic neponičil ruský dron, ale polská letecká raketa, snad vystřelená na dron.
Prostě, mířili na lišku a trefili Maryšku.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV