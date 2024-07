Jiří Paroubek: Můžeme brát vážně výsledky průzkumu Median?

Je zvláštní, že průzkum agentury Median zveřejněný 10. července byl prakticky prováděn (sběr dat od respondentů) ve dnech 6. – 31. května. Nevím, jestli si chlapci v Medianu pak dali celozávodní dovolenou anebo, co se stalo tak závažného, že průzkum byl zveřejněn s několikatýdenním zpožděním po ukončení sběru dat. To vzbuzuje jistou pochybnost o validitě takového průzkumu.

Podle květnového volebního modelu Medianu celkem nepřekvapivě vede s 33% volebních preferencí hnutí ANO. Ale pokud se podíváme na souhrn preferencí současné opozice, tedy hnutí ANO a SPD (40,5 %), zjistíme, že čtyři vládní strany, které by získaly ve volbách do sněmovny v květnu více než 5% hlasů (ODS, Piráti, STAN a TOP 09) mají v souhrnu 40,5% preferencí. A to ještě mají v záloze k dispozici 2% preferencí KDU-ČSL. Výsledky lidovců jsou sice hrou malých čísel, ale pokud bychom je přičetli k preferencím čtyř preferenčně úspěšnějších vládních stran, dostali bychom se v souhrnu nad součet preferencí hnutí ANO a hnutí SPD. To je absurdní.

Jednak je to v rozporu s volebními výsledky, kterých strany dosáhly ve volbách do Evropského parlamentu. A dále je to v rozporu se všemi možnými průzkumy, které zjišťují názorovou hladinu obyvatelstva, pokud jde o spokojenost s vládou, s politickou a ekonomickou situací v zemi atd.. Je to vlastně poprvé, co píšu či říkám, že určitý průzkum – v tomto případě průzkum Medianu – je nejspíš vycucaný z prstu. Mimochodem, rozložení poslaneckých mandátů ve sněmovně po volbách, pokud by tyto proběhly v květnu, by bylo 101 mandátů pro strany současné opozice a 99 mandátů pro 4 strany vládní (a lidovci jsou ještě v záloze pro společnou kandidátku).

Pokud bych měl brát tento průzkum veřejného mínění vážně, znamenalo by to, že s ohledem na trvalý sesun volebních preferencí hnutí SPD ( voliči SPD zřejmě postupně odcházejí k mimoparlamentním stranám), musí hnutí ANO pro příští volby do sněmovny a zejména po volbách do sněmovny mít ještě jednoho koaličního partnera.

Tím může být alternativně buď formace „české levice“ anebo Přísaha, včetně Motoristů. Ovšem sněmovní volby jsou jinou soutěží nežli volby Evropské. Bude v nich větší účast a budou zejména jiná témata a osoby a obsazení jednotlivých kandidátek. I pro komunistickou stranu to musí být určité procitnutí ze sna po veleúspěšných volbách do EP, že najednou má jen 4% volebních preferencí.

V tomto punktu se, podle mého názoru, průzkum ale blíží realitě, očekával jsem to. Pokud bych volby přirovnal k českým nebo kanadským hokejovým soutěžím, pak eurovolby, volby do krajských zastupitelstev a volby do Senátu, jsou tou základní soutěží. A volby do sněmovny jsou jakousi nadstavbou, tedy bojem typu play-off. Z tohoto hlediska, pokud levice chce být v příštích volbách úspěšná a hrát roli de facto jednoho chybějícího koaličního partnera hnutí ANO, - které se podle mého názoru se svým volebním výsledkem nedostane přes 35% - musí se spojit. To by ovšem znamenalo, že SOCDEM Lidového domu musí ukončit své vazby na „modernizátora“ sociální demokracie Bartu a přihlásit se jednoznačně k vládní nebo nevládní účasti ve vládě, sestavované pravděpodobným vítězem příštích sněmovních voleb, hnutím ANO. A samozřejmě dát si pro to i určité podmínky. Musí přestat hrát roli antibabišovské formace ochotné případně vstoupit do koalice s pravicí.

Volby ve Francii ukázaly, že jedinou cestou k úspěchu levice ve volbách je, pokud dojde k jejímu aliančnímu předvolebnímu spojení. Tedy, aby pro každý volební obvod (ve Francii) měly různé strany levice jen jednoho dohodnutého kandidáta a toho masivně podpořily. U nás by toto muselo platit pro krajské kandidátky...

Chápu, že rozloučit se s bludy a chimérami tak, jak to musí učinit budoucí vedení SOCDEM (po sjezdu), bude někdy bolestivé a nepříjemné. Také komunisté musí pochopit, že volby do sněmovny jsou úplně jinou ligou nežli volby do EP. A z toho vyplývá potřeba spojit všechny levicové síly před volbami v jeden proud.

