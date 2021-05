Jiří Paroubek: Povinné plácnutí do vody ze strany opozice?

Konzervativní koalice SPOLU, sdružující ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, se rozhodla vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Koalice SPOLU má poněkud jiné priority, nežli předvolební koalice Pirátů a STAN. Ta by dávala přednost hlasování o rozpuštění sněmovny. Na to by ovšem nesehnala potřebných 120 hlasů v Poslanecké sněmovně. Prostě kapříci si nevypustí vlastní rybník.

Koalice Pirátů a STAN se domnívá, že jí stačí se svěšenýma rukama čekat na výsledek říjnových voleb do sněmovny. Průzkumy agentur veřejného mínění – i když pominu poněkud extrémní výsledky průzkumů agentury Kantar CZ – ukazují, že pokud by byly volby do sněmovny nyní, koalice Pirátů a STAN by jasně zvítězila.

Má to ovšem několik háčků. Ten zásadní je v tom, že A. Babiš a J. Hamáček zatím pouze bránili své pozice, neútočili na své politické soupeře. Zatím se ani média příliš nenamáhala zahájit nějakou seriózní debatu mimo pandemii. A mimo fiktivní či reálné kauzy jednotlivých ministrů vlády či premiéra. V určitém okamžiku prostě kauzy dojdou anebo jejich nafukování přestane být pro opozici politicky produktivní a přijde čas na věcné otázky.

Lidé z koalice Pirátů a STAN především nemají žádné vládní zkušenosti. Pokud by sestavovali vládu oni a skutečně by se jim podařilo ji sestavit, museli by řešit mimořádně složité problémy státu, s nimiž se v praxi nikdy nesetkali. Můžeme namítnout, že s těmito problémy se nesetkal ani nikdo z úspěšných matadorů předchozích vlád. Je to jistě pravda, ale Piráti a STAN prostě žádné vládní zkušenosti nemají. Upřímně, vidím mezi nimi pouze jediného, dobře připraveného politika k výkonu vysoké vládní funkce a ten je mimo současnou sněmovnu a senát.

Piráti a STAN se ovšem vyhýbají těm nejhrubším útokům na vládní koalici. Je to chytré a může jim to přinášet hlasy. K hlasování o nedůvěře se pochopitelně tyto dvě strany připojí, protože nehrozí ani jeden ze scénářů, kterého se obávají. Obávají se především toho, že by Babišova vláda byla nahrazena vládou úřednickou, jmenovanou prezidentem M. Zemanem. To by umožnilo A. Babišovi i J. Hamáčkovi rychle resuscitovat své politické pozice. Samozřejmě je pro ně důležité i to, že začátkem června, kdy hlasování o nedůvěře proběhne, je již prakticky vyloučen zásah M. Zemana a sestavení jeho, úřednické vlády.

Koalice SPOLU hraje jinou hru. Má pocit, že prostřednictvím útoků na vládu a zopakováním všech myslitelných domnělých i skutečných hříchů vlády před hlasováním o nedůvěře , může přinést této koalici nárůst podpory voličů. Možná ano, ale možná také ne. Hlavně to ukáže, že vlastně žádný konkrétní program např. na oživení hospodářství země tyto strany nemají.

Také jejich zkušenost z výkonu vládních funkcí není oslňující. Předseda ODS Fiala se účastnil na práci nechvalně proslulé Nečasovy vlády, která se zhroutila pod náporem policejních těžkooděnců. Zkušenost v řízení ministerstva má i předseda lidovců, Jurečka, ale že by se zapsal zlatým písmem do dějin české politiky za čtyři roky výkonu ministerské funkce, to se tedy rozhodně říci nedá.

Nyní přichází před volbami období, kdy lidé budou hodnotit také kompetentnost jednotlivých stran. Příklad Slovenska ukazuje, že pětičlenná vládní koalice se může rozložit do půl roku od voleb a pak být resuscitována, aby se čekalo na její další vážnou krizi a případný rozpad.

Nicméně nyní jsme ve fázi, kdy se bude hlasovat o nedůvěře vládě. Je to svým způsobem plácnutí do vody, když prezident Zeman sdělil národu, že nechá Babišovu vládu dovládnout v demisi.

Takže zbývá jen politické gesto, které mohou opoziční strany učinit. Je otázka, zda se k tomuto gestu opozičních pravicových stran připojí SPD a komunisté. Je otázka, co na tom politicky vydělá SPD a komunisté, když vláda oslabí a jejich útoky proti vládě budou vypadat nepřípadně.

SPD je dnes na velmi slušných preferencích, kolem 12% a zdá se, že úroveň jejích preferencí je stabilní. Zaměření na frustrovaného občana jí tedy vychází. Tato pozice musí být podpořena tu a tam nějakým novým útokem na vládu. Ale ne takovým, aby to vypadalo, že je SPD řízena pravičáky. To si Okamura velmi dobře uvědomuje.

Pokud jde o komunisty, i oni si musí upevňovat svou pozici protirežimní strany protestu. Zejména když dlouhé tři roky dělali opak a podporovali vládu. Je ale otázkou, co by právě oni politicky získali tím, že by hlasovali proti vládě společně s pravicí. Takový politický benefit prostě nevidím. I komunisté mají jistě zájem na tom, aby vláda prosadila některé zákony, které jsou v závěrečných čteních a vznikly s podporou jejich strany. Tak, aby mohli říci: To bylo prosazeno jen díky nám!

Představitelé vládní koalice přistupují k hlasování o nedůvěře s klidem. Správně poukazují na to, že hlasování o nedůvěře pouhé čtyři měsíce před koncem volebního období je nesmysl. Tedy pro velkou část občanů, kteří vědí, že se za čtyři měsíce od hlasování o nedůvěře budou ve volbách rozdávat nové karty.

Kromě toho vláda musí dokončit svůj boj proti pandemii. Vládě se i přes chaos, který způsobily nepravidelné dodávky vakcín proti covid-19 od farmaceutických firem, nyní daří urychlit očkování a proočkovat zejména všechny rizikové skupiny občanů. Pokud bude dostatek dávek proti koronaviru, vypadá to, že by do poloviny prázdnin mohlo mít až 7 milionů občanů ČR nejméně jednu dávku vakcíny za sebou. Úspěšný průběh protipandemických opatření, přes všechny diskuse o jejich funkčnosti, a také zrychlující se vakcinace, vytvářejí situaci, kdy se silně snížily počty nově nemocných na covid-19 a zejména počet úmrtí. Prostě dříve nebo později přijde velká část české veřejnosti na to, že vláda byla ve svém úsilí proti pandemii, přes všechny chyby, které se projevovaly ve všech evropských zemích, úspěšná.

Připomenu jen, že ve Velké Británii ještě v lednu – tedy před zahájením rozsáhlé vakcinace podle vládního plánu - to vypadalo, že konzervativní vláda je zralá na hození ručníku do ringu. Labouristická opozice ve všech průzkumech vedla. To se během posledních několika týdnů dramaticky změnilo a v komunálních volbách, které v Británii proběhly právě před týdnem, zvítězila zdrcujícím způsobem vládní konzervativní strana. A v zemských volbách ve Skotsku a Walesu zvítězily obě vládní garnitury, které dobře zajišťovaly boj proti pandemii. Ve Walesu labouristická strana a ve Skotsku skotští nacionalisté. Situace v pandemii přitom byla v Británii ještě o něco horší nežli u nás. Dnes je politicky vše jinak.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

