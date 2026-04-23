Jiří Paroubek: Prezident se pouští do vztahů s Čínou

Pan prezident zmínil počty pracovních míst, které vznikly díky tchajwanským investicím, sdíleným technologiím a další ekonomické přínosy. Zapomněl samozřejmě dodat, že Česká republika přišla, díky ideologickému fanatismu předchozí vlády Petra Fialy a díky hloupým sinofobním aktivistům, jako je např. předseda Senátu Vystrčil a klaka jeho obdivovatelů přímo v Senátu, o velké příležitosti čínských investic.
Těch zde v republice mohlo být mnohem více. Ale proč by Číňané šli do nepřátelského prostředí se svými investicemi do země, jejíž šéf rozvědky Koudelka neustále hovoří - v souladu s názorem některých amerických zpravodajských služeb - o Číně jako o smrtelném nebezpečí.
Připomíná mi to štvaní téměř rasistického charakteru. Nebezpečím pro bezpečnost státu je podle Koudelky, takto šéfa české zpravodajské služby, vlastně všechno čínské. Čínská auta, kde mohou být zamontována zařízení, která umožňují odposlechy na dálku, ze kterých může čerpat důležité informace čínské komunistické politbyro. S mobily, které rovněž obsahují komponenty, jež mohou být z hlediska národně-bezpečnostního nebezpečné.
Podobné bludy spřádal také, jak jsem postřehl, při svém plačtivém vystoupení ve středu před sdělovacími prostředky předseda Senátu Vystrčil. Zmínil mimo jiné svého druhu "špióna", který jako kdyby vypadl z dílny putimského vachmajstra Flanderky, jenž se i z neškodného dobrého vojáka Švejka snažil udělat ruského špióna. Takže z mladého čínského novináře, který dělal svoji práci možná trochu příliš snaživě, udělala BIS "špióna". A to zřejmě jenom proto, aby se nové vládě znemožnilo uvést dialog s Čínskou lidovou republikou do normálu.
Všechny významné evropské země mají vztahy s ČLR naprosto uspořádané a nikoho z čelných ústavních činitelů těchto zemí by nenapadlo cestovat do provincie, kterou vedení ČLR označuje za vzbouřeneckou. To se prostě nedělá, a pokud jde o ČLR, znamená to ve svých důsledcích narušení dobrých hospodářských vztahů s touto zemí. A to je přesně to, co předchozí vláda Petra Fialy dělala. A v čem se jinou formou snaží pokračovat prezident Pavel.
Je pravda, že Tchaj-wan u nás dost investoval. Řada investorů z Tchaj-wanu, která k nám přišla, ovšem jsou také investoří často kapitálově provázaní s čínským kapitálem. To je mezi pevninskou Čínou a Tchaj-wanem naprosto běžné. Je jistě možné udržovat dobré vztahy s Tchaj-wanem po hospodářské linii. Ale tím hlavním přínosem pro ekonomiku Česka mohou být dobré hospodářské vztahy s Čínskou lidovou republikou.
Nemá smysl rozvíjet otázky, na které nejsou rozumné odpovědi. Jaký smysl má zabývat se např. otázkou Tibetu. Žádná ze zemí Západu to nedělá. Nevšiml jsem si při návštěvách čelných západoevropských politiků v Pekingu či kanadského premiéra v posledních měsících, že by to někdo z nich dělal.
Pokud to chtějí dělat pánové Vystrčil a Pavel na své útraty a za své, tak ať to dělají, ale ne jménem vlády České republiky. A vláda republiky je jediným orgánem odpovědným za zahraniční politiku českého státu.
A pro poučení prezidenta Pavla dodávám, že Tchaj-wan je, pokud jde o vzájemnou obchodní výměnu, až někde na 20. místě obchodních partnerů České republiky. A naopak obchodní výměna s Čínskou lidovou republikou je na druhém místě obchodních partnerů hned za Německem.
A proč je tak významná pro Českou republiku a její obyvatele? Prostě proto, že Čína má kvalitní spotřební zboží za přijatelné ceny, což v současné době je k nezaplacení. Můžeme totiž očekávat útok, tedy další útok na životní úroveň obyvatel České republiky v krátkém čase (tedy po třicetiprocentní inflaci let 2022 a 2023) po agresi USA a Izraele vůči Íránu, po níž akcelerují ceny ropy a plynu, což způsobí velké inflační pnutí a růst cen. Postupně ve všech sektorech české ekonomiky. Takže levné čínské zboží bude pro české obyvatelstvo jen a jen přínosem.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
