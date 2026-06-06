Petr Hampl: Je skutečný úkolem britských policistů podporovat vraždění?

Vraždu Henryho Nowaka už přiznává i Česká televize a Český rozhlas (psát o studentovi je sice technicky přesné, nicméně kontextově zavádějící; fakticky se jedná spíš o vraždu dítěte). Už se tedy nejedná o dezinformaci, ale o skutečnost, která může být předmětem diskuse. Stejně tak je doloženou skutečností, že policistky odmítly poskytnout umírajícímu dítěti pomoc, nasadily mu vleže pouta, nechaly je ležet na zemi a utěšovaly vraha, který měl údajně utrpět psychický otřes.
Jenže co z existence takového případu vyvodit? Jednalo se o ojedinělý náhodný případ, jak tvrdí britská vláda, česká veřejnoprávní média a politické neziskovky, nebo britská policie prostě jednala v souladu se svým skutečným účelem — tedy pomáhat vraždícím migrantům, aby oběti nedělaly problémy, a pákistánským únoscům dívek, aby znásilňované nepůsobily potíže — jak se domnívá velká část veřejnosti?
Podle čeho to rozlišit? Měřítkem by mohl být počet podobných případů. Problém je ale v tom, že ho neznáme. Nevíme, v kolika případech se za stručným titulkem „extremista byl zabit ve rvačce“ skrývají podobné vraždy. A nevíme ani, kolik je případů, kdy oběť přežije, a tudíž nestojí za zmínku. S jistotou ale víme, že britská média i britské úřady vynakládají hodně energie na to, aby podobné případy zakryly.
Druhým měřítkem je celková reakce systému. Pokud se jednalo o nehodu, pak budou policistky propuštěny a postaveny před soud, vysocí policejní úředníci budou pod tlakem, aby rezignovali, a zcela jistě bude zahájen program policejních změn s cílem zabránit opakování podobných případů. Pokud však systém jednal v souladu se svým skutečným účelem a jeho šéfové pokládají okolnosti smrti Henryka Nowaka za přijatelné, bude vydáno pár prohlášení, ale nezmění se nic.
Někdy v září budeme vědět s jistotou.
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(zdroj: petrhampl.com)
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