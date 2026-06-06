Zdeněk Jemelík: Když dva obvinění říkají totéž, nemusí to být totéž

06.06.2026 12:16 | Glosa
autor: PV

V posledních dnech jsem zaznamenal rozhořčenou kritiku chování našich orgánů činných v trestním řízení hned dvěma postiženými, kteří mají s příslušnými úřady nevyřízené účty. Jejich stížnosti se týkají obecného stavu orgánů a lze je shrnout zhruba takto: Orgány jsou podjaté proti obviněným. Koho chtějí odsoudit, toho odsoudí, koho chtějí chránit, toho ochrání. Skutková zjištění vykládají účelově v neprospěch obviněných. Nemají-li důkazy, vyrobí si je. Nehodící se důkazy zatajují. Vyšší orgány zasahují do rozhodování podřízených svévolně tu ve prospěch, tu v neprospěch obviněných. Občan nemá šanci ubránit se proti bezpráví. Orgány činné v trestním řízení jako celek ohrožují bezpečnost občanů.

Zdeněk Jemelík: Když dva obvinění říkají totéž, nemusí to být totéž
Foto: Archiv Z. Jemelíka
Popisek: Zdeněk Jemelík

Jako justiční potížista, který se od r.2005 zabývá podporou postižených justičními nepřístojnostmi, musím potvrdit, že v jednotlivých případech může skutečnost odpovídat výše uvedenému popisu. Jsem ale přesvědčen, že se jedná o ojedinělá selhání. Oba výše zmínění stěžovatelé se domnívají, že jejich případy patří právě k těm výjimečným a projevují se v nich všechny možné neduhy trestního řízení. Jejich pohled je ale ryze subjektivní a příjemci jejich poselství by k nim proto měli přistupovat s nejvyšší opatrností.

Zaujal mě časový souběh vystoupení obou stěžovatelů: svým způsobem patří k sobě. Jsou to pánové Tomio Okamura a Pavel Buráň. Stýkali se v době předvolební kampaně, kdy miliardář podporoval obě politické strany, jež se nakonec staly přívěškem ANO ve vládní koalici.

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura se obsáhle vyjádřil k poměrům v trestním řízení na semináři Spolku Šalamoun v Poslanecké sněmovně dne 27.května 2026. Záznam přinesly Parlamentní listy (viz 1/).Pavel Buráň jej pohotově převzal na své internetové stránky (viz 2/). Tomio Okamura pak své myšlenky dále rozvíjel v komentáři k rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 nad SPD.

Považuji za nepřístojnost, že vysoký ústavní činitel tímto způsobem znevěrohodňuje v očích občanů orgány vymáhání práva, ač vychází jen ze své subjektivně vnímané zkušenosti. Současně se domnívám, že jde o projev nadbytečné hysterie. Rozsudek nad SPD není pravomocný, takže zatím má pouze hodnotu pošpiněného papíru. Nelze vyloučit, že SPD nakonec dosáhne zproštění cestou použití řádných a mimořádných opravných prostředků.

Jako projev soudcovské zvůle hodnotím odsouzení obžalovaných v jiné kauze za nezaplacení milionové daně, kterou prokazatelně zaplatili. V kauze SPD je ale situace značně odlišná. Proti sobě stojí názor soudu proti mínění obviněných. Soudci i obvinění jsou lidé omylní. Mýlit se může jedna i druhá strana. Osobně se neztotožňuji se stanoviskem soudu, protože ve mně předmětné plakáty nevyvolávají nic než znechucení nad nevkusem jejich šiřitelů. Myslím, že Tomio Okamura jako významný politik měl s odsuzováním justice počkat na výsledek dalšího řízení, pokud by se bez něho vůbec neobešel.

Zcela jiný je případ jeho podporovatele, obv. Pavla Buráně, který dne 3. června 2026 poskytl rozhovor Parlamentním listům (viz 3/) , v němž v podstatě zopakoval všechny možné útoky na orgány činné v trestním řízení, vyslovené již dříve. Zaslepený nenávistí k bývalému společníkovi Jaroslavu Novotnému si ani nevšiml, že jeho trestní stíhání vyvolal Finančně analytický úřad dříve, než on sám spustil intriku, vedoucí k zahájení víceletého trestního řízení proti pěti nevinným obětem. Zaslepuje čtenáře odkazem na důkazy, jež nemohou znát, protože nemají přístup do spisu a vykládá je účelově nesprávně (znám spis stejně dobře jako on). Je zjevně v úzkých: nepodařilo se mu dostat „do tepláků“ oklamaného společníka, jemuž dodnes nedoplatil kupní cenu za jeho polovinu firmy, čelí obchodněprávní žalobě na vymožení obrovské pohledávky a NCOZ se chystá k uzavření trestního stíhání pro daňový podvod se škodou cca 120 milionů Kč. Zapomněl ještě na stíhání kvůli podplacení svědka. Za jeho neštěstí podle jeho názoru odpovídá olomoucká justice. Pořád doufá, že ho někdo nějakou mimosoudní cestou zachrání, když uvěří jeho bajce o únosu bez únosců.

Neznám spis NCOZ, nicméně z vlastních projevů páně Buráňových soudím, že jeho naděje na zprošťující rozsudek je podstatně menší než je tomu v případě Tomia Okamury a SPD. Na základě vlastní blogerské zkušenosti nevěřím na možnost články dopředu ovlivnit rozhodnutí orgánů vymáhání práva. Nemyslím, že napadané olomoucké justiční orgány vyjdou vstříc obv. Pavlu Buráňovi či že by se dokonce nechaly zastrašit. Nechápu proto smysl takto vedené medializace.

Odkazy :

1/Parlamentní listy 28.5.2026, Radek Kotas: „Nelze to tolerovat.“ Babiš jako příklad.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Nelze-to-tolerovat-Babis-jako-priklad-Bomba-o-stavu-ceske-spravedlnosti-791957

2/Web Pavla Buráně, „Nelze to tolerovat.“ Babiš jako příklad.

https://www.pavelburan.cz/l/nelze-to-tolerovat/

3/Parlamentní listy 3.6.2026, Jan Procházka, Závodníci rally přiznali obří podvody

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zavodnici-rally-priznali-obri-podvody-Pouhe-podminky-jsou-davno-dohodnute-odmeny-za-krive-svedectvi-tvrdi-Buran-792235

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Jemelík

Bc. Hana Ančincová byl položen dotaz

Rodičovský příspěvek

Valorizace je skutečně na místě, škoda, že jste o ní víc neusilovali za vaší vlády. Co ale moc nechápu, i když je fakt, že rodiče často počítají každou korunu, jak jste dospěli k tomu, že navýšení na 400 tisíc je málo, ale 420 tisíc je dost? Vždyť když těch 20 tisíc rozpočítáte na 3 roky, tak to vyj...

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