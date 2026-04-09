Jiří Paroubek: Prezident stupňuje své neústavní požadavky

10.04.2026 11:34 | Komentář
autor: PV

Chtělo by se dodat, že prezident nevídaně šponuje Ústavu České republiky.

Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Jiří Paroubek

Mnohokrát v poslední době bylo prezidentovi a jeho týmu, tedy pánům Kolářovi a Žantovskému, zdůrazněno, že nejsme prezidentskou republikou. V prezidentské republice rozhoduje prezident skoro jako monarcha. Tak je tomu kupříkladu ve Spojených státech. Ale jsme státem s parlamentním, premiérským systémem, kde rozhodují vlády. U nás je to tedy jinak.

A toho času je vláda republiky složená z politických stran, které mají na bezpečnostní politiku státu, a také a zejména na výši výdajů na zbrojení jiný názor, nežli prezident republiky. Z logiky věci, a zejména z logiky ústavy republiky, a to ať už z hlediska její litery či ducha, si prezident nemůže dupnout a sdělit premiérovi, že ho tedy bude premiér doprovázet na summit do Ankary, jako když nějaký adjutant provází na konferenci náčelníka generálního štábu. V této funkci už náš generalissimus není. Je ve funkci prezidenta, což je formálně sice nejvyšší úřad v zemi, ale hlavou výkonné moci je podle ústavy nikoliv prezident, ale premiér.

Vláda, pokud již rozhodla či rozhodne o složení české delegace na summit NATO v Ankaře, se rozhodla jednoznačně. Bývalé zvyklosti zde nehrají roli, už také proto, že prezident a vláda mají jiné názory v oblasti bezpečnostní politiky státu. A právě o otázkách obrany se bude na summitu NATO jednat. Umanutost, s jakou prezident Pavel na pokyn svých poradců, z nichž zejména Petr Kolář byl v minulosti, nebo ještě dokonce dodnes je navázán na zbrojařské firmy. A je tedy či byl ve významném konfliktu zájmů.

Podle poněkud neurvalého dopisu, který prezident zaslal premiérovi, je jasné, že Petr Pavel chce prosazovat na summitu a následně také vnitropoliticky navyšování vojenských výdajů státu až na finančně neudržitelných 400 miliard korun. 400 miliard korun představuje totiž 5 % HDP státu. Abychom si to převedli do běžné mluvy a ukázali neudržitelnost tohoto záměru NATO, prezidenta Pavla a současné parlamentní opozice, je možné dodat, že každá šestá koruna výdajů státního rozpočtu by šla na zbrojení.

A kde by byly další výdaje státu, které jsou v zájmu lidí, v zájmu obyčejných lidí? Mám na mysli výdaje na školství, zdravotnictví, na rozvoj dopravní infrastruktury, penze, výdaje v sociální oblasti, prostě na všechno. Je potřeba urychleně ukončit konflikt na Ukrajině. Nepřipojovat se k neodpovědné a dobrodružné politice Spojených států a Izraele na Středním východě. A snažit se zajistit udržitelné výdaje na armádu v českém státním rozpočtu.

Kampaň, kterou v současné chvíli vede Česká televize proti vládě a na podporu neústavního požadavku prezidenta, je nevkusná a ostudná.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

