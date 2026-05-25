Zdeněk Jemelík: Netečnost jako zdroj pohrom

Má si odpykat netečnost, kterou projevil jako intervenující státní zástupce při rozhodování soudu o vrácení počítačů obž. Tomáši Jiřikovskému. Je možné, že na základě jeho stížnosti mohlo dojít k zvrácení soudního rozhodnutí. Jisté to není, ale je pravda, že provinilec nevyčerpal své možnosti. Kdyby se soudnímu rozhodnutí úspěšně vzepřel, bitcoinový skandál by nevypukl. Je to příklad malé státnězástupcovské nedbalosti s obrovskými následky.
Podle dlouholetých praktických zkušeností si dovoluji tvrdit, že takových „úletů“ státní zástupci vyrábějí desítky, ne-li stovky a většinou si toho nikdo nevšimne. Protože znám důvěrně poměry u zlínské pobočky Krajského soudu Brno a mám své zkušenosti s tamními státními zástupci, napadlo mě, že jiný případ netečnosti se přihodil při odvolacím řízení ve věci pachatele krutého týrání psa. Kvůli tomuto případu se právem velmi rozhněval předseda vlády Andrej Babiš (viz 2/) a vyzval pana ministra spravedlnosti, aby rozsudek napadl stížností ministra pro porušení zákona. Pan ministr mu vyhověl v rekordním čase (viz 3/). Záleží nyní na Nejvyšším soudu ČR, zda stížnosti vyhoví.
Takže vše je zdánlivě v pořádku. Ve skutečnosti ale „vlk se nažral a koza zůstala celá“. Stížností pro porušení zákona nelze změnit rozsudek v neprospěch odsouzeného. Provinivšímu se soudu se dostane poučení „z nejvyšších míst“, co udělal špatně. Ale odsouzeného se to nedotkne.
Předpokládám, že pan předseda vlády je s ministrovou vstřícností spokojen. Netuším, zda je rovněž srozuměn se zachováním podmíněného trestu (pokud se vůbec zpráva k němu dostala, popř. pokud ho ta věc dosud zajímá).
Bylo ale možné jiné řešení. Intervenující státní zástupce se mohl, ale nemusel ztotožnit s úvahami soudu. Pokud s ním nesouhlasil, měl možnost vyzvat paní nejvyšší státní zástupkyni, aby rozsudek napadla dovoláním. Nejvyšší soud ČR jej mohl na základě dovolání zrušit a vrátit s výtkami odvolacímu soudu. Ale paní nejvyšší státní zástupkyně má právo podat dovolání i bez podnětu nižšího státního zástupce. A rozhořčení Andreje Babiše jí nemohlo uniknout. Možná se někdy dovíme, zda ji intervenující státní zástupce k podání dovolání vyzval či nikoli a možná se někdy dovíme, proč se neztotožnila s rozhořčením Andreje Babiše. V každém případě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o stížnosti pro porušení zákona není formální překážkou, pro kterou by nemohla dovolání později podat, pokud nevyprší marně procesní lhůta. Zatím ale platí, že státní zástupci nevyšli vstříc rozhněvanému předsedovi vlády.
Odkazy:
1/Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci příští týden stane státní zástupce Marek Vagai, 22.5.2026
https://denikn.cz/minuta/2071512/
2/ Mstitel týraných zvířat, 26.2.2026
https://www.jemelikzdenek.cz/2026/02/mstitel-tyranych-zvirat.html
3/Pružný ministr,7.5.2026
https://www.jemelikzdenek.cz/2026/05/pruzny-ministr.html
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku