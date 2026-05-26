Baxa (ODS): Facka veřejnoprávním médiím. Budeme je bránit

26.05.2026 13:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k osekání poplatníků veřejnoprávním médií.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový ministr kultury za ODS Martin Baxa

Další úder proti nezávislým médiím veřejné služby je tu. Ve sněmovním systému se objevil návrh na osekání televizních a rozhlasových poplatků, alias Lex Nacher. Podepsaný zástupci všech vládních klubů. Stanoví nesystémově věkový strop 75 let na placení poplatků a posouvá hranici osvobození právnických osob do 50 zaměstnanců. Klíčové je tvrzení, že, “celkový finanční dopad … bude v řádech stamilionů korun českých, což nepředstavuje vážný zásah do stability financování“, přičemž by tento výpadek měl zároveň nastat z měsíce na měsíc. Tohle není dobře míněný navrh, to je facka. Budeme tomu ostře bránit, tahle věc je úplný opak vládních slibů o důležitosti veřejnoprávních médií.

Mgr. Martin Baxa

  • ODS
  • poslanec
