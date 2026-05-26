Den hanby. Bystroň začal pálit po Merkelové. I na chvilkaře došlo

26.05.2026 13:25 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Petr Bystroň, německý europoslanec za AfD původem z České republiky, se ostře vymezil proti bývalé německé kancléřce Angele Merkelové. Popsal, na čem všem z jeho pohledu nese vinu. A vyzval své spoluobčany, aby se nebáli říkat své názory a v případě nutnosti se bránili tlaku vlád či neziskových organizací.

Den hanby. Bystroň začal pálit po Merkelové. I na chvilkaře došlo
Foto: Parlamentní listy
Popisek: Petr Bystroň

Německý europoslanec českého původu Petr Bystroň (AfD) poskytl rozhovor serveru Report24. Stalo se tak krátce poté, co bývalá německá kancléřka Angela Merkelová obdržela na půdě Evropského parlamentu medaili EU.

Anketa

Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?

1%
98%
1%
hlasovalo: 7961 lidí
„Včerejší den byl dnem naprosté hanby,“ poznamenal poslanec AfD Petr Bystroň. „Mnoho poslanců odešlo ze sálu, protože nechtěli sledovat toto příšerné divadlo. A co se stalo pak? Organizátoři akce přivedli na akci několik příbuzných, aby sál, v němž Angela Merkelová dostávala medaili, nepůsobil tak prázdně,“ poznamenal Bystroň.

Německý poslanec konstatoval, že mu to připomíná poslední dny komunistické Německé demokratické republiky (NDR), která také prezentovala nositele řádů a s jejich pomocí dokládala, že tento stát pořád ještě funguje. I když fakticky byl u konce s dechem.

„Musím říct, že to je vlastně konzistentní, protože tato organizace – EU – vzdává hold někomu, kdo zničil národní státy. Angela Merkelová je také osobou, která je přímo odpovědná za znásilnění několika dívek a žen. A za nespočet úmrtí během nelegální masové imigrace, kterou tehdy umožnila v Německu. V rozporu s tehdy platnými zákony,“ vyjádřil svůj názor na Merkelovou Bystroň.

A to není zdaleka jediná chyba Merkelové, kterou vidí Petr Bystroň. Další podle něj spočívá v tom, že z jeho pohledu Merkelová vlastně napomohla notnému oslabení a ničení německého průmyslu.

„Druhá je deindustrializace Německa, zničení jaderného energetického průmyslu v Německu, uzavření jaderných elektráren – to vše je díky Merkelové. A důsledkem toho jsou extrémně vysoké ceny energií, které nyní máme. Ty vedou k nekonkurenceschopnosti německého průmyslu, protože nyní vyrábí příliš draho. Zažíváme vlnu bankrotů,“ nechal se slyšet Bystroň.

„To vše je odkaz Merkelové a samozřejmě mnozí z toho mohou mít radost. Dokonce natolik, že jí za to udělili medaili.“

V rozhovoru Bystroň také potvrdil, že zažaloval českou neziskovou organizaci Milion chvilek pro demokracii. Nechce si nechat líbit, že je označován za politika placeného z Ruska. To je podle Bystroně lež, která již byla vyřešena.

Anketa

Kdo může za zhrubnutí české společnosti?

1%
97%
0%
2%
hlasovalo: 11151 lidí
Bystroň podle vlastních slov jen bojuje za to, aby směl vyjádřit svůj názor. Bojuje tak prý i za práva dalších lidí svobodně se vyjadřovat.

„Máme mnoho občanů, kteří jsou žalováni za vyjádření názoru. … Jde o zastrašování kritiků vlády,“ poznamenal Bystroň. S dovětkem, že tomuto tlaku nelze ustupovat. Podle europoslance je naopak třeba mu čelit.

Vedle Merkelové již dříve ocenění od EU obdržel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a Petr Bystroň naznačil, že nechápe, za co ji ukrajinský prezident vlastně obdržel, když jeho země není členským státem EU, naopak dostává od EU finanční prostředky, aby jeho země vůbec nějak fungovala.

Psali jsme:

Bystroně nepustili do Británie. Je to boj o duši národa, vzkázal Starmer
Zneužili to. Nabízený smír nechtěli. Advokát Nielsen přitvrdil proti Milionu chvilek
K Bystroňovi se připojil Petr Štěpánek: Také žaluje Milion chvilek
Bystroň žaluje Milion chvilek o milion korun. A nebude sám

 

Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=KsLbHw3upEY

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

migrace , Rusko , smrt , Svoboda , Ukrajina , zahraničí , svoboda slova , uprchlíci , znásilnění , AfD , Bystroň , policier , válka na Ukrajině , Německo Merkelová , Report24 , EUU

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Vidíte situaci obdobně jako Petr Bystroň?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

JUDr. Renata Vesecká byl položen dotaz

Odbor pro lidská práva

Proč jej rušíte? Čí to byl nápad? Já myslím, že je to chyba. Lidská práva jsou přeci maximálně zásadní a jestli chcete rušit nějaká agendy, třeba i z důvodu šetření, myslím, že můžete začít jako politici u sebe. To je neustále nový ministr nebo zmocněnec pro něco, což podle mě není nic jiného než tr...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zastavte nechtěný úbytek svalové hmotyZastavte nechtěný úbytek svalové hmoty Smíchat jablečný ocet s medem se vážně vyplatíSmíchat jablečný ocet s medem se vážně vyplatí

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ukrajinci šlápli vedle. Pohřbu kolaboranta si všimli za hranicemi

13:50 Ukrajinci šlápli vedle. Pohřbu kolaboranta si všimli za hranicemi

Památník holocaustu Jad Vašem vyjádřil hluboké znepokojení nad státním pohřbem Andrije Melnyka v Kyj…