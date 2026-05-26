Den hanby. Bystroň začal pálit po Merkelové. I na chvilkaře došlo

Německý europoslanec českého původu Petr Bystroň (AfD) poskytl rozhovor serveru Report24. Stalo se tak krátce poté, co bývalá německá kancléřka Angela Merkelová obdržela na půdě Evropského parlamentu medaili EU.
Německý poslanec konstatoval, že mu to připomíná poslední dny komunistické Německé demokratické republiky (NDR), která také prezentovala nositele řádů a s jejich pomocí dokládala, že tento stát pořád ještě funguje. I když fakticky byl u konce s dechem.
„Musím říct, že to je vlastně konzistentní, protože tato organizace – EU – vzdává hold někomu, kdo zničil národní státy. Angela Merkelová je také osobou, která je přímo odpovědná za znásilnění několika dívek a žen. A za nespočet úmrtí během nelegální masové imigrace, kterou tehdy umožnila v Německu. V rozporu s tehdy platnými zákony,“ vyjádřil svůj názor na Merkelovou Bystroň.
A to není zdaleka jediná chyba Merkelové, kterou vidí Petr Bystroň. Další podle něj spočívá v tom, že z jeho pohledu Merkelová vlastně napomohla notnému oslabení a ničení německého průmyslu.
„Druhá je deindustrializace Německa, zničení jaderného energetického průmyslu v Německu, uzavření jaderných elektráren – to vše je díky Merkelové. A důsledkem toho jsou extrémně vysoké ceny energií, které nyní máme. Ty vedou k nekonkurenceschopnosti německého průmyslu, protože nyní vyrábí příliš draho. Zažíváme vlnu bankrotů,“ nechal se slyšet Bystroň.
„To vše je odkaz Merkelové a samozřejmě mnozí z toho mohou mít radost. Dokonce natolik, že jí za to udělili medaili.“
V rozhovoru Bystroň také potvrdil, že zažaloval českou neziskovou organizaci Milion chvilek pro demokracii. Nechce si nechat líbit, že je označován za politika placeného z Ruska. To je podle Bystroně lež, která již byla vyřešena.
„Máme mnoho občanů, kteří jsou žalováni za vyjádření názoru. … Jde o zastrašování kritiků vlády,“ poznamenal Bystroň. S dovětkem, že tomuto tlaku nelze ustupovat. Podle europoslance je naopak třeba mu čelit.
Vedle Merkelové již dříve ocenění od EU obdržel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a Petr Bystroň naznačil, že nechápe, za co ji ukrajinský prezident vlastně obdržel, když jeho země není členským státem EU, naopak dostává od EU finanční prostředky, aby jeho země vůbec nějak fungovala.
