Jiří Paroubek: Zdatní cenzoři - vedení ČT a Bobo ze Stačilo!

Někteří hosté v pořadech ČT, kteří splňují kádrový profil a souzní s názory politického pravicového mainstreamu, přicházejí do diskusních pořadů, ale také jako komentátoři do ČT a zj. do ČT24 jako na běžícím pásu. Tam opakují mantry, které chce Václav Moravec anebo jiný moderátor slyšet. Drzý luxus jiných názorů si tu a tam mohou dovolit někteří opoziční politici. Ale např. Tomio Okamura není příliš často do diskusí zván.

Prostě všechno v diskusních pořadech, komentářích a v celém zpravodajství ČT a ČT24 jde tak, aby bylo co nejvíce konformní a co nejvíce souznělo s názorovou hladinou vládní politiky. Je to trapné a nelze se divit opozičním stranám v Poslanecké sněmovně, že proti tomu protestují

Anketa Dělá Donald Trump svou práci dobře? Ano 92% Ne 5% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5477 lidí

Relativně nový ředitel ČT Souček, zdá se, měl zájem ještě tak před rokem změnit chod věcí v ČT. Podařilo se mu zbavit jedné dlouholeté žáby na prameni, Fridrichové. Vypadalo to také na to, že se bude umět zbavit Václava Moravce a jeho většinou nesmyslných pořadů, jdoucích názorově pouze jedním směrem. Ale dnes to vypadá, že spíš vyletí z České televize ředitel Souček, nežli Moravec.

Činnost České televize je zasypávána kritikou opozičních stran, a to i mimoparlamentních a dalších opozičních sil. Šéfům ČT je to ale úplně šumafuk. Jsou dokonalými zpravodajskými hrochy.

Jedním z největších kritiků jednostrannosti České televize je také koalice STAČILO!. A obě dvě nejznámější protagonistky této strany předvolební koalice, Jana Bobošíková a Kateřina Konečná. Tyto dvě dámy spolu dlouho kooperují a dá se říci, že J. Bobošíková je jakýsi spiritus agens, jakýmsi mozkem celé předvolební koalice Stačilo! a jejím hybatelem. A obě dámy jsou také velkými kritiky nedemokratického chování České televize.

To je naprosto v pořádku a já se s nimi plně ztotožňuji. Ale obě dámy by neměly kázat vodu a pít samy víno. Svého času jsem byl častým hostem, jak dokládá tabulka diskusí, v televizi Jany Bobošíkové. Měl jsem také jednu z nevyšších sledovaností ze všech hostů této dříve vcelku nezávislé a opoziční televize. Jakmile se ovšem obě dámy, tedy Bobo a Konečná, dovtípily, že bych mohl překážet jejich záměrům s ohledem na významný zájem veřejnosti o mou osobu, kterou prokazuje např. právě návštěvnost pořadů v televizi J. Bobošíkové, ve kterých jsem diskutoval, J. Bobošíková mne prostě přestala do své televize zvát.

Data pořadů a počet zhlédnutí jednotlivých diskutérů v TV J. Bobošíkové:

Ptám se, jaký je rozdíl mezi jím tolik kritizovaným V. Moravcem a dalšími lidmi z ČT, kteří si do svých pořadů zvou jenom lidi, kteří jsou jim názorově blízcí. V. Moravec mne nepozval jako bývalého českého premiéra do svých pořadů za posledních dvanáct let ani jednou. Přitom se dá říci, že se v jeho pořadech postupně vystřídali všichni ostatní živí čeští premiéři. Mám na mysli v posledních dvanácti letech. A J. Bobošíková, která kritizuje jednostrannost, jednostranné zaměření ČT a jejího zpravodajství, vlastně dělá účelově totéž.

V obou zmíněných televizích je výběr hostů jistou formou cenzury, to je zřejmé. A jestliže ČT je hlásnou troubou vládní koalice, tak Bobo TV je dnes žánrovou televizí koalice Stačilo!

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Oživí Německo temné stíny minulosti? Jiří Paroubek: Světové finanční trhy se zatím uklidnily Jiří Paroubek: Svět je vyrván z kořenů... Jiří Paroubek: Ukrajinské ministerstvo obrany - kradli a ani poledne nesvětili