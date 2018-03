Josef Ježek: Pouze vítr ví…

Na tamější univerzitě byl profesorem politologie, sociologie a humanitních věd, stejně tak jako na newyorské Columbia University. Spolupracoval s řadou prestižních univerzit jako Yale, Harvard, Stanford. Ve svém díle se věnoval hlavně komparativní politologii, teoriím stranických systémů a zabýval se také otázkami multikulturalismu a v poslední době i imigrace. Byl přítelem Henryho Kissingera, respektoval ho i Ronald Reagan. O něm Sartori řekl: „Neměl vysoké vzdělání, ale úžasný politický talent a výjimečný praktický rozum.“

Před svou smrtí poskytl rozhovor italskému listu Il Giornale, ve kterém se zamýšlel na otázkami pronikání islámu do Evropy a problémů s tím spojených.

„Invazní vlna z islámských zemí se musí zarazit. Už desetiletí říkám, že islám nelze integrovat do evropské tradice. Tvrzení, že lze mírovým způsobem integrovat obrovskou komunitu muslimů, věrnou teokratickému monoteismu, která odmítá akceptovat separaci politické a náboženské moci, je katastrofální iluzí. Tato nesmyslná fantazie povede k válkám a otevřeným konfliktům. Po třicetileté přítomnosti v západní Evropě islám odhalil svou pravou tvář. Jeho adepti jsou schopni za použití moderních technologií se vyhodit do povětří. Islám se totiž nevyvíjí. Jde o teokratický monoteismus formovaný v 7. století, který je zcela nekompatibilní s monoteismem západním. Už proto, že západní společnosti jsou založeny na suverenitě lidu, zatímco islám na suverenitě Alláha.“

Na otázku, zda je možná integrace muslimů do naší evropské kultury, odpovídá jednoznačně:

„Od roku 630 nezná historie jeden příklad muslimské integrace do nemuslimské společnosti. Muslimský imigrant, věrný suverenitě Alláha, se s tímto principem stále ztotožňuje a odmítá etické a politické principy Západu. Tudíž se nemůže integrovat. Ve Francii a nebo Anglii je třetí generace muslimů ještě fanatičtější a násilná, než ty předchozí. Je nutné začít respektovat zákony. Imigrace do Evropy je dále neúnosná. Každý příchozí musí mít vízum, dokumenty, jasnou identitu. Ilegálové musí být odsunutí zpátky do svých zemí. Ti kteří zůstanou, nemohou dostat volební právo, jinak ovládnou politické strany a v důsledku své porodnosti během pár desítiletí ovládnou celou společnost. A my se staneme menšinou ve státech ovládnutých právem šaría.“

Ve věci tzv. multikulturalismu, tak adorovaného někte4rými intelektuálními skupinami i u nás, řekl:

„Nesmysl, nic takového neexistuje. Levice, která s tímto termínem operuje, o islámu nic neví. Jejich diskursem je ignorantství. Ostatně, celá levice je skandál. Jsou zbabělí, ztratili původní ideologii, a aby zůstali „progresívní“, zaštítili se hanebností typu „hranice všem otevřené“. Teorie o tom, že mezicivilizační kontakt obohacuje, platí pouze tehdy, když existuje vzájemný respekt a vůle k soužití. Jinak to není obohacení, ale válka. Inkvizice byla tragedií, ale toto fanatické období západ překonal. Ne tak islám. Ten není schopen evoluce. Je to svět bez pohybu, který nikdy nevstoupil do industriálního věku. Symbolem jejich civilizace je bazar.

A na adresu našeho kontinentu dodává:

„Evropa už neexistuje. Nikdy jsem neviděl stupidnější instituci, než je Evropská unie. Favorizuje masovou imigraci, devastuje evropskou ekonomiku, je neschopná obrany, je směšná a nezodpovědná. Celou Evropu to dovede do chudoby.“

Možná se vám mohou zdát soudy profesora Sartoriho příliš příkré. Pokud se však nad nimi zamyslíme, napadne nás ono české přísloví, že není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. A potom nás začne mrazit. Ne kvůli nám, ale kvůli našim dětem a vnukům.

Zvláštní je na tom jedno. Kolik varování už v těchto věcech bylo vyřčeno, lidmi stejně erudovanými a odbornými jako byl Sartori, který ve svých názorech zdaleka není sám. Jen ti, kdož by těmto hlasům měli zvláště naslouchat, jsou stiženi jakousi hluchotou a slepotou. Je to neschopnost, ignorantství nebo je to záměr?

Napadá mne refrén jedné písně: „Pouze vítr ví, moudré slunce zná…“



Josef Ježek

Psali jsme: Rudolf Mládek: Merkelová mluví a je to opět k pláči Miroslav Kulhavý: Výzva k aktivitě vládě, poslancům a senátorům Rudolf Mládek: Ani slovo Islám nepatří do Německa, varoval Horst Seehofer. EU jedná povýšeně, dodal v neděli

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV