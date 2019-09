Karel Feix: Zájmy daňových poplatníků by měly být na prvním místě

Vážený pane ministře,

dovolte, abych Vás informoval o závažných skutečnostech, které se týkají okolností mýtného tendru v České republice a které jsou důležité pro zájmy daňových poplatníků – Vašich voličů. Zároveň jde o fakta, které se z nejrůznějších důvodů nedozvíte z veřejných médií, natož ze zpráv či analýz ministerstva dopravy. Pozadí celého mýtného projektu navíc vykazuje obrovská rizika, o nichž byste jako nejdůležitější exekutivní instituce měli být informováni. Současně nabízíme i návrh řešení současné komplikované a nepřehledné situace.

Právní rizika mýtné zakázky a chybějící „plán B“

Ministerstvo dopravy podepsalo mýtnou smlouvu s konsorciem CzechToll/SkyToll dne 20. září 2018 protiprávně , protože platilo předběžné opatření, které podpis zakazovalo. To je fakt, který pravomocně konstatoval Krajský soud v Brně a přikázal první instanci ÚOHS, aby rozhodla o zákazu plnění této smlouvy zakázalo . Rozhodnutí antimonopolního úřadu přitom musí padnout v nejbližších dnech. Ani za této situace si ministr dopravy Vladimír Kremlík nepřipouští, že by ho páně Ťokovo dědictví zpackaného tendru mohlo dostihnout a on nebude moci k letošnímu 1. prosinci nové mýto spustit . Veřejnost tlačí na zodpovědné ministerstvo dopravy, ať představí, jaký má „plán B“, aby nedošlo k přerušení výběru mýta a miliardovým ztrátám. Připomínáme, že Česká republika stále vlastní plně funkční mýtný systém schopný vybíratmýto ještě levněji po dalších deset let. V této souvislosti přikládáme přílohou dopis, jež leží na stole ministra dopravy a který obsahuje naši závaznou nabídku na provoz stávajícího mýtného systému za 6,9 mld. korun za deset let - jde o zopakování nabídky, kterou má ministerstvo v rukou již od loňského léta a na niž nijak nezareagovalo.

Namísto, aby zainteresované strany zasedly k jednacímu stolu - jak po tom konstruktivně volá Kapsch - a hledaly širší dohodu, je společnost Kapsch dehonestována a označována za nepřítele státu jen proto, že jako komerční subjekt hájí zákonnými prostředky svá práva. Korunu tomu nasadil sám antimonopolní úřad, který by měl být nezávislou institucí bdící nad výběrovými řízeními. Ačkoliv jsme účastníkem řízení před ÚOHS a měli bychom mít právo na nestranný přístup, zveřejnil ÚOHS před několika dny na svém webu hanopis očerňující Kapsch.

Ekonomicky nevýhodné řešení mýta od ministra Ťoka

Široká veřejnost, média, ale i samotný premiér Andrej Babiš jsou dlouhodobě uváděni v omyl. Pro řešení budoucnosti mýta v Česku bylo zvoleno nejméně výhodné řešení a daňový poplatník zaplatí miliardy zbytečně. Nové mýto od SkyTollu není dle dostupných informací o polovinu levnější, ale dokonce o čtyři miliardy dražší, než alternativa setrvání u provozu stávajícího systému. Ministerstvo dopravy už přiznalo, že rozšiřování mýta na silnice nižších tříd nemělo regulační ani ekonomické hledisko, ale že šlo jen o snahu za každou cenu vyměnit prověřený a spolehlivý systém mikrovlnný za satelitní, i když tím vyhazují do koše funkční a splacený majetek státu v hodnotě několika miliard korun (dle závěrů NKÚ). Nekoncepčnost rozšiřování mýta do regionů, které budou zbytečně zatíženy dalšími poplatky, ukázal opakovaný veletoč ministerských - pan Ťok nejprve ujišťoval protestují obce a kraje, nebo podnikatelské asociace a sdružení, že zpoplatnění „jedniček“ je neměnné a nepřekročitelné. Po podpisu mýtné smlouvy se SkyTollem otočil a přijal spolu s premiérem Memorandum s Asociací krajů a Svazem měst a obcí, v němž přistupují na takzvané nulové mýto. Na to nechali obce a kraje zpracovat mapu silnic s nulovým tarifem, aby teď už nový ministr znovu otočil (sic!) s tím, že na zpoplatnění „jedniček“ trvá a regiony ať si „trhnou nohou“. Nesplnili tak mimochodem ani slib daný prezidentu republiky, který rovněž trval na ochraně regionů před zbytečným mýtným poplatkem.

Premiér Babiš, který se spoléhá na správnost informací svého resortního ministra, veřejně opakuje, že nový systém ušetří státu až miliardu ročně. Faktem ale je, že nový mýtný systém nepřinese státu a daňovým poplatníkům nic navíc, tedy kromě vícenákladů na stavbu zbytečného systému, když stát už plně funkční systém vlastní. Podle slov ministra dopravy vybere v roce 2020 nový systém kolem 12 miliard korun, ale stávající státní mýtný systém by bez dalších nákladů vybral prakticky stejnou částku. Investičně-provozní náklady nového systému od SkyToll/CzechToll přijdou stát na 10,75 mld. Kč za 10 let, stávající systém stát mohl podle naší závazné nabídky provozovat maximálně za 6,9 mld. Kč za 10 let. Z toho vyplývá, že je ve veřejném zájmu pokračovat v provozování stávajícího mýtného systému.

Přešlapy a nehospodárnosti kolem mýtného tendru

Dokonce není pravda ani to, že by se Ťokovu ministerstvu podařilo najít v tendru nejlevnější nabídku. Celý mýtný tendr byl totiž připraven tak, aby po otevření obálek mohl proběhnout soutěžní dialog, který by pomohl vyjasnit některé technické detaily a zejména umožnil uchazečům ještě více snížit svou první nabídkovou cenu. Kapsch dokonce hned loni v dubnu právě pro potřeby dialogu písemně nabídnul ministerstvu snížení ceny pod cenu prvního soutěžitele SkyToll. Ministr Ťok tak mohl současnou vítěznou nabídku 10,75 mld./10 let jednoduše a ve prospěch daňových poplatníků stlačit ještě výrazně níže. Z dosud nevyjasněných důvodů se ale spokojil s první nabídnutou cenou a soutěžní dialog bezdůvodně vynechal.

V mýtném tendru rovněž vzala za své přísná měřítka na transparentnost čerpání veřejných peněz. Přitom to má Vaše vláda jako jeden z hlavních úkolů boje proti korupci. Jak vyplývá z veřejných zdrojů, ministr dopravy sice podepsal smlouvu s konsorciem CzechToll a SkyToll, nicméně ze zveřejněné smlouvy je jasné, že takřka 80 %(!) zakázky zrealizuje a vyinkasuje jako subdodavatel neznámá firma TollNet , firma s nejasným finálním beneficientem a vlastnickou strukturou končící na Kypru. Přitom platí, že společnosti realizující veřejné zakázky za státní peníze by měly mít transparentní vlastnickou strukturu, jež by předešla případným korupčním rizikům.

Obracím se na Vás tímto dopisem, abych Vám předestřel aktuální situaci pravdivě a bez příkras, protože je ve Vašich možnostech sjednat nápravu nesmyslného a nehospodárného postupu ministerstva dopravy a zejména se postavit proti destrukci právního státu, které jsme v tomto případě opakovaně svědky.

Zájmy daňových poplatníků by měly být na prvním místě. Chyby a nezákonnosti v mýtném tendru spolu s trvalým ignorováním reality ze strany nového ministra zavedly republiku do situace, kdy občané zaplatí vysokou cenu, ať už za zbytečné budování druhého a nadbytečného mýtného systému - Česko je jediný stát světa, který vyhodil v půlce životnosti plně fungující splacený mýtný systém ve svém majetku - nebo za odškodnění nám coby soutěžiteli, který byl postupem státu připraven o svá práva na spravedlivý proces. Ještě je čas minimalizovat tyto škody a rizika a najít vhodný kompromis, ale nebude to možné bez Vašeho přispění. Využijte, prosím, jako člen kolektivního orgánu Vlády ČR svých kontrolních mechanismů, angažujte se v mýtném, ptejte se tvrdě odpovědných úředníků ministerstva, pátrejte a nechejte si předložit nezávislé analýzy. Čas se bohužel rychle krátí…

Kapsch byl pro stát při výběru mýta po celých třináct let spolehlivým partnerem, za tu dobu náš systém vybral s devadesátidevítiprocentní efektivitou přes 105 miliard korun pro tuzemské silnice. Stávající systém je naším dítětem a přestože jako komerční firma logicky hájíme primárně zájmy našich akcionářů, v mýtné kauze nám jde o širší aspekty prospěchu České republiky. Každopádně jsem připraven osobně objasnit předložené informace Vám osobně, Vašim odborným poradcům nebo stranickým kolegům.

V Praze, dne 23. září 2019

Ing. Karel Feix

generální ředitel Kapsch Telematic Services, spol. s r.o.

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

