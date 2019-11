Karel Januška: Spravedlnost nade vše

Jestliže to tvrdí osoba, která není účastníkem řízení, pak je to totéž, když bude moderátor tvrdit, že "zloděj je poctivý". O pravomoci soudního rozhodnutí rozhoduje pouze účastník soudního řízení.

Archimédův zákon je prý o tom, že těleso ponořené do kapaliny je nějakou silou nadlehčované.

Státní žalobce musí mít takové vzdělání, aby tuto triviální skutečnost znal. Musí vědět, že uvedenou poučkou lze určit ryzost slitiny. Objem 1 kg padesáti procentní slitiny zlata a stříbra má stejný objem, jako objem 0.5 kg zlata plus 0.5 kg stříbra. (Předpokladem je, že kapalina i kov jsou nestlačitelné, což je známé z jiných fyzikálních pouček.) Pěti procentní slitina (0.05 kg zlata a 0.95 kg stříbra) má jiný objem, ale váhu 1 kg stejnou. Míra ryzosti slitiny je převedená na míru objemu, který je lehce měřitelný.

Jestliže tuto poučku neznají absolventi právnických fakult, pak je třeba, aby si každý právník najal odborníka z technických věd, který bude jeho výroky korigovat. Jestliže právnické fakulty vyučují základy právního státu, tak by to svým studentům měly zdůraznit, nebo odejít ze školství, které je hrazené státem.

Václav Moravec z ČT tuto poučku nezná. Přesto veřejně jedná tak, jako by znal všechny zákony. Neví, že náš právní systém není v souladu s poznatky fyziky.

Právní věda nemůže být založená pouze na písemném znění právních norem. Otázka morálky soudce hraje v justici velkou roli.

Spokojenost s naší současnou justicí mohou vyjadřovat pouze ti občané, kterým stávající systém přináší výhody. Díky zavedeným postupům v totalitě, a nedostatečného vzdělání zákonodárců máme systém, který umožňuje "občanům s právnickým vzděláním" požívat výhod, které jsou v demokracii nepřijatelné. Naopak dospívající děti a důvěřivé občany umožňuje dostat do finanční nouze.

Trestný čin lichva se patrně vytratil z právních norem. Dříve existující domovské právo se také z norem vytratilo. To se stalo až v posledních letech. Zákonodárci neustále jednají, jako by zítra měly být volby do Sněmovny. Současné problémy republiky je nezajímají.

Učinit trestný čin pod vlivem alkoholu je pro naše státní žalobce a soudce jednoduché. "Vědomě a v podnapilém stavu" chtěl občan Janoušek zavraždit občanku jiné národnosti. Finančně ji odškodnil. Naše soudy se léta zabývají tím, jak velký trest si pan Janoušek zaslouží. Patrně to bude řešit Ústavní soud. Neměl by být státní žalobce za tuto činnost degradován? Který zákon přikazuje, že stát má právo zasahovat do soukromých sporů občanů?

V blogu Parlament a právní stát navrhuji, jak by bylo možné vrátit republiku mezi právní státy.

