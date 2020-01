Karol Hrádela: Zásadní úspěch Babiše v trestním stíhání?

Zajímalo by mne, jak by rozhodl Ústavní soud, pokud by se na něj Babiš obrátil s ústavní stížností na porušení svého práva. Zřejmě by se mohl obrátit jak nyní, tak i v případě teoreticky možného odsouzení a napadání pravomocného odsouzení a navazujícího rozhodnutí Nejvyššího soudu a tvrdit, že jeho trestní stíhání bylo nezákonné. Pokud by odvolací či dovolací či Ústavní soud dospěl k závěru, že mělo být požádáno, již by nešlo důsledky rozhodnutí Nejvyššího státního zástupce napravit a Babiš by jen na této formální otázce vše vyhrál, Již za první republiky platilo, že pokud sněmovna někoho vydala k trestnímu stíhání a ten získal novou imunitu, protože byl například znovu zvolen, že se znovu rozhodovalo. Od rozhodování o imunitě se totiž mohla změnit situace, mohly se objevit nové skutečnosti atd., což vše by mohlo vést k jinému názoru sněmovny. Prostě obnovení imunity jako ústavní prostředek ochrany určitých práv mělo přednost před tím, že z hlediska trestního práva, tj. podstavní normy, se jednalo o stejnou věc, o které již bylo rozhodováno.

Pravomocným skončením věci se podle mne obnovila imunita Babiše. Její porušení cestou mimořádného prostředku bez souhlasu sněmovny je značně diskutabilní. Asi se měl předem obrátit Nejvyšší státní zástupce na sněmovnu. Neučinil tak, přestože by sněmovna asi vyhověla. Pro uplynutí času je tato možnost nyní vyloučena.

V konečném důsledku rozhodnutí Nejvyššího státního zástupce o neobrácení se na sněmovnu s žádostí o opětovné vydání k trestnímu stíhání je možná mimořádný úspěch Babiše v důsledku postupu státních zástupců, a to nejen nyní, ale dokonce i za ne příliš pravděpodobné situace, že by byl v budoucnu odsouzen a věc pokračovala k Ústavnímu soudu. Nejprve skončilo úspěchem Babiše trestní stíhání jeho blízkého spolupracovníka /Faltýnek/, pak rodiny /například manželky/ a nakonec ....

S novým rokem si kladu otázku, jak to dopadne se zákonem o státním zastupitelství a s pozicí některých státních zástupců. Asi se na špičkách zastupitelství nic nezmění. To, co pozorujeme v praxi trestního řízení, bude pokračovat, státní zástupci spojení s představitelem jedné politické strany zůstanou ve funkci, připravovaný trestní řád bude podporovat zájmy státních zástupců a běžní lidé... Při přemýšlení o státním zastupitelství mne často napadne v souvislosti s ním věta: Konec vlády jedné strany.

