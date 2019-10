Lukáš Kovanda: Trhy doufají v částečný smír v obchodní válce USA a Číny

Evropské akcie znatelně posílily, stejně jako termínové kontrakty na americké akcie, poté, co Čína oživila naději, že dojde k žádoucímu posunu v její obchodní válce s USA. Ta už trvá více než rok a půl a žádná ze stran zatím nebyla s to učinit zásadní ústupek, který by pomohl ustavit alespoň částečný smír.

Právě částečnému smíru je Čína podle zpráv stále otevřena. Navzdory tomu, že Spojené státy zařadily na černou listinu další čínské technologické firmy kvůli jejich údajnému podílu na represi a detenci menšin západní Číny.

Dnes by tak ve Washingtonu mělo začít další kolo obchodních vyjednávání mezi dvěma nejsilnějšími ekonomikami světa. Čína se podle všeho obává dopadu dalších možných cel na svoji ekonomiku. Částečný smír proto podmiňuje právě tím, že už další cla na její dovoz do USA Washington zavádět nebude. Trumpova administrativa již dříve oznámila, že k zavedení dalších cel přistoupí v říjnu a pak v prosinci letošního roku. Peking signalizuje, že pokud tato cla zavedena nebudou, je ochoten navýšit svůj odkup amerických zemědělských produktů. Nutno však říci, že nákup zemědělských produktů není klíčovým požadavkem Washingtonu. Tím je zamezení krádežím duševního vlastnictví či znatelnější čínské otevření se zahraničním investicím.

Bez ústupku v těchto klíčových oblastech nelze čekat konečnou dohodu mezi USA a Čínou. Na druhou stranu, americký prezident Donald Trump chce být příští rok znovuzvolený. Navíc je nyní pod tlakem probíhajícího procesu snahy o své odvolání. To obé by jej mohlo vést k částečnému ústupku Pekingu, či třeba odložení již oznámeného zavedení či navýšení cel. Právě na to trh právě teď sází.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

ekonom

Psali jsme: Lukáš Kovanda: O půjčky na bydlení pro mladé letos není zájem, kdeže loňské fronty jsou Je po třiceti letech co oslavovat? Zamyšlení Stanislava Křečka Nestrašte lidi. Jsme 97. na světě, až za Ukrajinou. Schillerová čelila u Moravce senátoru Goláňovi od Lásky Štěpán Křeček: Hrozí propuknutí obchodní války. Evropské akcie zažily nejhorší den v roce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV