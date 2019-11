Lukáš Lhoťan: Velký seriál o islamizaci Evropy - 3. díl líčí, jak islamisté tyjí z liberální demokracie

Otevřeli jste třetí díl analýzy. Články vycházejí z mé přednášky na semináři Pronásledování křesťanů v 21. století, který se pod záštitou poslance za SPD Jiřího Kobzy konal 19. 11. v Poslanecké sněmovně v Praze. První díl byl mj. o hledání země, kde zítra znamená včera (k přečtení zde) a druhý díl pojednává také o tom, proč je kostel horší než hanbinec (k rozkliknutí zde).

Mají už Česko pod kontrolou

Islamistům se v Česku podařilo v 90. letech ovlivnit všechny zde existující islámské nadace a po změně zákona si také jako zatím jediní registrovali muslimskou náboženskou organizaci – Ústředí muslimských obcí v ČR (ÚMO). Mešity jsou v Brně 2, v Praze taky 2 a několik modliteben, v Teplicích 1, v Karlových Varech a okolí 2 a 1 v Hradci Králové. Plus proměnlivý počet modliteben pronajatých jak hlavně pro lázeňské hosty, tak i studenty (například Liberec, Olomouc, Dubí, Klimkovice, Karviná – Darkov). Všechny muslimské obce dnes mají islamistické rysy. Islamisté tak dlouhodobě pro média a státní správu v Česku představují zástupce celé tuzemské muslimské komunity. Mimo kontrolu islamistů je pouze komunita tureckých muslimů v Praze, sdružující se v turecké modlitebně, která je pod vlivem islámského náboženského řádu Nakšbandíja. Ta má vztahy s muslimy v Německu. Mimo hlavní proud stojí rovněž komunita šíitských muslimů v Brně a kazašských muslimů v Kolové u Karlových Varů. Muslimů je v Česku odhadem od 20 do 50 tisíc. Při sčítání obyvatel se však přihlásilo k islámu 1921 osob. K islamistické organizaci Ústředí muslimských obcí se přihlásilo 1437 osob.

Ukázka vytváření paralelní společnosti

Dne 21. 4. 2012 například proběhla porada shromáždění členů Obce. Shromáždění bylo informováno o zřízení Islámské komise pro rodinu, jejímž cílem je řešení manželských problémů v muslimských rodinách v souladu s islámským právem (zdroj: Facebook.com – Muslimská obec v Praze).

Hlavní aktéři nepodporující integraci:

WAMY – The World Assembly of Muslim Youth: kombinuje vlivy Muslimského bratrstva se saúdskoarabským wahhábismem,

FIOE – Federation of Islamic Organisation in Europe: vzešla z evropských buněk Muslimského bratrstva,

FEMYSO – Forum of European Muslim Youth and Student Organizations: spolupracují hlavně pražští muslimové,

ambasády islámských zemí,

soukromé osoby.

Tak pravil Erdogan

Dnešní liberální demokracie nenabízí reálné řešení, jak čelit islamistům ve snaze bránit integraci muslimů. Islamisté využívají liberální demokracii ve svůj prospěch. Dokud jsou pro ně podmínky výhodné, respektují platné zákony. Až bude muslimů dostatek, může dojít ke zrušení liberální demokracie a nastolení islámské vlády. „Demokracie je jen vlak, kterým cestujeme, dokud nedosáhneme svého cíle. Mešity jsou naše kasárna, minarety naše bodáky, dómy naše přilby a věřící naši vojáci.“ Recep Tayyip Erdogan, turecký prezident.

Slečno, prosím, nejdřív vyslovte šahádu

Proč jsou islám a islamismus tak přitažlivé pro stále více Evropanů? Celé téma je velmi rozsáhlé a stále neprobádané. Pro účely tohoto textu ho pojednám jen krátce a heslovitě. Proč tedy Evropané konvertují k islámu?

1. Konverze kulturní + konverze vymezující se vůči současné podobě evropské, a tedy i české, společnosti. V případě kulturní konverze jde o konverzi lidí, jimž se líbí různé druhy kultur muslimských zemí. Tito lidé považuji tyto muslimské kultury za lepší než kulturu, do níž se narodili. V případě konverze z důvodu vymezení se vůči současné podobě evropské společnosti je motivace obdobná. Velkou roli v tomto směru hraje propaganda muslimů prezentující v Evropě islámskou společnost jako pevnost tradičních hodnot – rodina, různé role mužů a žen, odmítání homosexuality, feminismu, LGBT, ateismu a konzumního způsobu života. Tyto konverze jsou jedny z nejčastějších a jejich počet stoupá.

2. Konverze náboženská + hledání smyslu životní existence lidské bytosti. Těchto konvertitů k islámu je nejméně (samozřejmě, že vám každý konvertita k islámu bude veřejně tvrdit, že důvodem konverze je jeho náboženská víra, ale hlubší analýza ukáže jinou realitu). Za 20 let, co studuji české muslimy, jsem potkal pouze dva konvertity, kteří měli reálně náboženské motivy.

Mezi nejčastější důvody, proč téma náboženství posiluje zájem kulturních konvertitů o islám, patří: Teologická jednoduchost islámu zakazující zároveň pochybování o správnosti islámu a vyžadující naprostou poslušnost muslima vůči koránu a znalcům islámu. Mešita je prostým objektem bez přepychové výzdoby a všichni muslimové, včetně teologů, jsou si rovni, což zakládá absenci elitářství. Zdůrazňuji, že jde o všeobecný popis islámského ideálu. Toto vše je v kontrastu vůči přepychu a klerikální ustrnulosti velkých křesťanských církví, vyžadujících posvátnou úctu ke kléru, přepychově zdobeným a drahým kostelům v kombinaci a faktem, že křesťanství je redukováno na kulturní zkostnatělou úroveň. Podobný stav byl v křesťanských církvích při vzniku islámu. Konvertita – hledač Boha – se pak cítí mezi muslimy jako mezi bratry, vnímá autentičnost, jednoduchost a prostotu islámu a je zbaven strachu z pochybností. Když se totiž islámu podřídí, má naději na posmrtný život.

3. Konvertité hledají v islámu únik před svými hendikepy, frustrací apod. Tito lidé by nenašli seberealizaci či ukojení svých potřeb v křesťanství či jiném náboženství a nejlépe je naplňují mezi muslimy. Například sexuální frustrace: účastník v džihádu má v islámu povoleno vzít si ženy poražených nepřátel za sexuální otrokyně, má právo na kořist, je nejvíce oslavován v muslimské společnosti apod. Jako příklad uvádím, že v křesťanství je nejvyšší idea nenásilí, obětování se za druhé, misionář má být připraven na krutou smrt, ideálem je mnich v ústraní žijící svůj život, protože křesťan věří v nebeské království a v to, že tento svět je v moci zlého. Naopak muslim věří v nastolení islámské ideální společnosti již zde na zemi, věří v to, že tento svět byl bohem koránu darován Mohamedovi a jeho následovníkům. Nejlepší muslim je mudžahedín vedoucí džihád za nastolení zákonů islámu na celém světě. A tak lidé toužící ukojit své touhy po publicitě, obdivu a slávě volí raději konverzi k islámu. Díky konceptu fitra, tedy odpuštění všech činů spáchaných proti muslimům před konverzí k islámu, se tak muslimy nakonec stali i mnozí největší muslimobijci, když viděli sílu vzestupu islámu, a stali se z nich velcí bojovnici za islám. Došlo k tomu například v době života Mohameda u obyvatel Mekky, dnes se to děje na Západě. Velkou motivací ke konverzi k islámu u tohoto typu konvertitů je také islámský náboženský antisemitismus, který je jedním ze zdrojů nacistického antisemitismu a těší se oblibě dnes i u evropské levice. Motivem bývá i nacionalismus. Zatímco křesťanství odmítá rasismus i nacionalismus, islám je umožňuje ve své specifické podobě – ať již jde o rasismus maskovaný za nadřazenost muslimů nad nemuslimy (například Arabové vůči černochům a bělochům) či o nacionalismus maskovaný za rozpory mezi směry islámu (arabští sunnité proti perským šíitům či albánští muslimové vůči srbským křesťanům).

Koho ještě zláká poslušnost?

Islamismus neboli politický islám není ničím novým. Je to jen vyvrcholení určité větve interpretace islámu, která má kořeny v počátcích islámu a sebe sama vidí jako naplnění nejen toho, co učil Mohamed, ale i toho, co měl učit Mojžíš. Islamista tak vnímá sebe sama jako vykonavatele vůle Alláha, tak jako byli vykonavateli boha Jahveho Mojžíšovi následovníci, a nastolení islámské vlády ve světě vnímá islamista stejně, jako dobývání Kanaánu Mojžíšovými stoupenci. Protože islamismus, stejně jako biblický Mojžíš, vyžaduje slepou poslušnost islámskému bohu a jeho příkazům, zákazům a zbavuje tak jednotlivce morální odpovědnosti a dělá z něj pouze součást davu a vykonavatele vůle boha islámu, respektive jeho pozemských mluvčích – islamistických duchovních, je pro spoustu dnešních lidí islamismus a islám tak přitažlivým. Opakem je křesťanství, které člověka nezbavuje jeho osobní odpovědnosti, ale vysloveně jej vybízí k hledání boží moudrosti a dává za příklad Ježíše zavrženého davem, jenž hledal moc, sílu a pozemský úspěch. Proto je pro spoustu lidí v dnešní nestabilní, nejisté době plné nejistoty, odcizení a nestálosti (rozvrat rodin, anonymita velkoměst, ztráta smyslu života, volání osobního svědomí zpochybňujícího život a činy jednotlivce) islám přitažlivý.

Autorem trilogie je Lukáš Lhoťan, publicista, aktivista a bývalý muslim.

