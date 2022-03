Miroslav Josef Bezecný: Chléb chudých

reklama

Vždycky se musí najít nějaký obrovský problém, který je potřeba okamžitě řešit, ale který je naprosto vzdálen tomu, co by se akutně řešit mělo. Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 12% Nezvládne 77% Nevím / Je mi to jedno 11% hlasovalo: 35474 lidí

Můžeme tedy očekávat, že vláda tím zchudla natolik, že budou nuceni požádat o sociální dávky a o příspěvky na bydlení? A my jsme jim tak křivdili. Nemusím připomínat, že ještě před čtrnácti dny byla slavná pětka na vyhození. Teď jsou hrdinové. Alespoň se tak tváří. Při projevech jsou velice vážní a zodpovědní, opět všechno ví nejlépe. Že ale neřeší vůbec nic?! No a co. Od toho tam přece nejsou. A své minulé volební sliby si schovali na příští volby. Aby měli opět co slibovat. Kdo by je chtěl i dnes kritizovat, je obviněn, že zanáší nestabilitu v době, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. A že prý je protiústavní cenzura? V době války se zakazuje šířit paniku. A povinně dodržovat instrukce. Co jsou to instrukce? Instrukce jsou soubor nejvyšších nařízení. (Jaroslav Hašek). Ale my nejsme ve válce! Přitom je opět trestné úplně všechno, co novodobý cenzor označí. Za socialismu koloval vtip: „Kolik dostanete, když řeknete, že je prezident vůl? Dva roky za urážku hlavy státu a dvacet let za vyzrazení státního tajemství". Asi budu označen za proruského kolaboranta, a určitě i ještě horšími nadávkami. Ale mne osobně nezajímá, odkud bereme naftu a plyn. Mne zajímají jen ceny zboží na trhu. Jsem to ale darebák.

