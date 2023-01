Miroslav Macek: Bez občanů B by si občané A nespravili ani tekoucí záchod

reklama

Jedno je jisté. Na Hradě zasedne buď Petr Pavel, nebo Andrej Babiš.

Výstižně popisuje tuto situaci následující bonmot: Oba dva by byli za nejhlubší totality kádrově vhodnými kandidáty na prezidenta.

Větší šanci má samozřejmě Pavel, neboť jednak má na své straně provládní media, dále je o něco charismatičtější a do třetice nemá Babišův handicap, totiž že svým chováním a slovním projevem odpuzuje část voličů, kteří by mu jinak dali svůj hlas.

Po ekonomicky nejchudší německé spolkové zemi bychom se tak politicky stali 51. státem USA, což znamená, že budeme ještě více skákat, jak strýček Sam píská, i když zájmy Spojených států se zdaleka vždy nekryjí a nebudou krýt se zájmy českých občanů. Stali jsme se již poslušným účastníkem horké války USA a NATO s Ruskem na Ukrajině a záhy budeme plnit stejné příkazy, co se týká studené války s Čínou, a to se všemi negativními dopady na život našich občanů. Z pražského Hradu by se totiž beze zbytku stal Prague Castle, D. C.

Nicméně stále platí, že podle činů poznáte je, takže si tipněte, zda bychom se dočkali cesty prezidenta Pavla na Ostravsko (V Moravskoslezském kraji volilo Babiše téměř 45% voličů, kdežto Pavla necelých 28%, v Bruntálu a Karviné by se dokonce Babiš s více než 51% potažmo s více než 53% stal prezidentem již v prvním kole), kde by tamním občanům slíbil, jak celou svou politickou váhou bude naléhat na vládu, aby přestala podporovat kdejakou zbytečnou a zbytnou neziskovku a Ukrajince v bavorácích a mercedesech a věnovala miliardy na rozvoj této oblasti, jak by naléhal na vládu, aby upustila od šmírování a kriminalizování občanů, kteří prostě jen mají jiný názor, než ten „jediný správný“, jak by svým vlivem bojovat proti nesmyslným excesům Green Dealu, atd., atd.

Nic z toho po případném zvolení Pavla nečekejme. Takto ho jeho tvůrci a řídící důstojníci nenaprogramovali. A těmi rozhodně nemyslím současnou vládní pětikoalici. Ostatně, jak říká sám Pavel: Nejsem kandidátem vládní koalice a nikdy jsem jím nebyl.

Jistým výsledkem volby, a to ať dopadne jakkoli, bohužel bude česká společnost ještě více rozdělená na občany kategorie A a občany kategorie B, tedy na Prahu a velká města kontra malá města a venkov, se všemi silně negativními důsledky, ačkoli bez občanů B by si občané A nespravili ani tekoucí záchod. Aroganci, s jakou mluví občané A o občanech B ostatně můžete sledovat dnes a denně.

***

Všimli jste si, že v provládních mediích nikdy nic nezdražilo o 20 %, ale vždy o pětinu? Pětka je totiž vjemově přijatelnější, neboť nižší číslo…

***

Čínské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že mezi 8. prosincem loňského roku a 12. lednem roku letošního zemřelo na covid 60.000 lidí s průměrným věkem přes 80 let, většina z nich polymorbidních. Pokud vám to číslo připadá šílené, pak vezměte v potaz, že Číňanů je 140 krát více než Čechů, takže pokud by stejná úmrtnost byla u nás, zemřelo by za to období na covid závratných 428 lidí.

***

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu ve středu jmenoval do funkce velitele speciální vojenské operace na Ukrajině Valerije Gerasimova (náčelník Generálního štábu). Jeho zástupci nově budou Sergej Surovikin (vrchní velitel Vzdušných a kosmických sil), kterého Gerasimov ve funkci nahradil, Oleg Saljukov (vrchní velitel pozemních sil) a Alexej Kim (zástupce náčelníka Generálního štábu), uvedla agentura TASS.

Komentářů je nespočet, kupodivu jeden chybí:

Že by posílení koordinace před útokem na zásobovací trasy ze Západu?

***

Vyberte si:

Britský Institut válečných studií napsal, že strategický význam Soledaru je malý a ruské síly mají ještě hodně daleko k tomu, aby obklíčili Bachmut a dosáhli dvou klíčových dálnic za ukrajinskou bojovou linií.

Rusko považuje dobytí Soledaru za důležité pro své další operace zaměřené na dobytí ukrajinského Bachmutu. Američtí analytici z ISW ale mluví o „malém vítězství“, které pravděpodobně není předzvěstí brzkého obklíčení Bachmutu.

Ruské ministerstvo obrany: Zřízení plné kontroly nad Soledarem umožňuje odříznout zásobovací trasy ukrajinských vojsk v Artemovsku, a pak zablokovat a vzít do kotle zbývající jednotky VFU. Dobytí města tak pomůže dokončit druhou fázi operace, dobytí Donbasu.

***

Americká ministryně financí Janet Yelenová prohlásila, že dluhový limit USA ve výši 31,4 bilionu dolarů bude pravděpodobně dosažen 19. ledna tohoto roku.

Dodávám: dluh, který je splatitelný pouze hyperinflací nebo válkou…

***

Čtenář glos S. S. mi napsal:

Nedivme se nutnosti konsolidovat rozpočet MZ ČR propuštěním profesora Druláka. Pornohercova padělatelská dílna Evropské hodnoty podle vlastní výroční zprávy obdržela od stejného ministerstva v roce 2020 2.8 mil. Kč a v roce 2021 3.37 mil. Kč, a kde na to pořád brát?

