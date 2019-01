Miroslav Macek: Palach nebyl autentický a taky ,,opisoval''

Pařížská Opera zrušila své pozvání pro světoznámého ukrajinského tanečníka Sergeje Polunina, který měl vystupovat v jejím baletním představení. Reagovala tak na sérii nejen homofobních komentářů, které umělec zveřejnil na sociálních sítích, napsal britský list The Guardian.

Tanečník měl v únoru v inscenaci baletu Labutí jezero ztvárnit roli prince Siegfrieda. Pařížská Opera ale pozvání o víkendu zrušila v reakci na sérii umělcových homofobních a sexistických výroků.

Tolik zpráva: A tady je jeden z jeho „homofobních“ výroků, za který je takto trestán:

"Pochlapte se, všichni muži, kteří tančíte balet. Na scéně už jedna baletka je, není nutné, aby byly dvě. Muž by měl být mužem a žena ženou. Mužská a ženská energie vytvářejí rovnováhu. Proto máte koule.“

***

V posledním čísle Reflexu napsal Bohumil Pečinka v článku o ruské a hlavně čínské špionáži:

„Někdo může namítnout, že v éře Baracka Obamy zjistila německá rozvědka, že americká strana odposlouchávala německou kancléřku. Na to jsou dva protiargumenty. Je rozdíl, jestli něco dělá spojenecká země proti druhé spojenecké zemi. Anebo jestli polototalitní režim, v němž neexistuje právní stát, se snaží přes svoje technologie dostat k citlivým bezpečnostním bodům konkurenčního státu.“

Pravdu dí: sběr citlivých a tedy lehce politicky zneužitelných údajů jednoho spojence druhým, je lidsky řečeno sviňárna. Sběr citlivých, a tedy lehce zneužitelných údajů mezi velmocemi, bylo, je a bude podstatou mocenské politiky.

Nicméně nedělám si iluze, že i tato glosa se ihned objeví v nějakém superpočítači. Spíše však v americkém, než čínském.

***

Pavel Hasenkopf:

Jan Palach byl cvok, pomatený blázen s autodestruktivními sklony, který by se nakonec nějak exemplárně zabil v jakémkoli režimu.

Definitivně mne v tomto názoru utvrdily nedávno zveřejněné vzpomínky jeho kamaráda či známého: ,,zabodával si jehly pod nehty a nechal si drtit prsty ve svěráku, aby se naučil snášet bolest'' (sorry za nepřesnou citaci psanou po paměti'') - říct to o komkoli jiném, než o Palachovi, řeknete si, že je to cvok a pošlete ho na psychiatrii. Stejně tak jsou cvoci všichni, kdo Palacha napodobují: Pokud dáváte Palacha druhým za vzor, nedivte se, že jej pár zoufalých a snadno zmanipulovatelných, zakomplexovaných povah toužících udělat něco velkého, následuje.

A na okraj, Palach nebyl autentický a taky ,,opisoval'': Celá 60. léta byla sérií různých sebeupálení. Tuhle ,,módu'' zahájili budhističtí mniši na protest proti okupaci Tibetu a následovala je řada různých jiných pošuků na protest proti válce ve Vietnamu (proti Američanům, aby bylo jasno).

***

Jak krásně se to čte! Z Geschichte der Stadt Hohenstadt od Leopolda Falze:

Spolek 44 měšťanů podal návrh na zřízení městské spořitelny. Ta vznikla v květnu roku 1876 a úroky byly stanoveny takto: pro vklady 6 %, pro půjčky a hypotéky 6,5 %. Veškeré nemalé zisky po odečtení nákladů sloužily potřebám města (kupříkladu na zřízení nového vodovodu) a na podporu různých spolků.

***

Z hlubin internetu:

Bývalý komunista navrhuje Wagnerovou, která podporuje hanobení české vlajky, kterou si vytáhla z vagíny muslimka v brněnském divadle.

Já už v tom mám zmatek. Tak Wagnerová si vytáhla z vaginy muslimku, čímž zhanobila bývalou vlajku a ohrozila mraženou komunistku tamtéž? A to vše v brněnském divadle Václava Havla?

