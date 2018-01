Miroslav Macek: Pustil jsem si na sebe kousek té první prezidentské debaty...

Pustil jsem si na sebe kousek té první prezidentské debaty a tady je můj závěr: Drahoš nepředvedl nic, proč by měl být prezidentem. Zeman předvedl vše, proč by jím být neměl.

Bohumil Pečinka:

První prezidentský souboj na TV Prima znovu ukázal jedno: to nejsou volby, kde by šlo o střet pravice/levice, souboj vizí rozvoje společnosti nebo kde by se odehrával generační konflikt dvou politiků.

To, co se řadu týdnů v Česku odehrává, je čisté referendum proti Miloši Zemanovi.

A jeho spojenectví s Babišem, dodávám.

Psali jsme: Miroslav Macek: Není nad to mít možnost dopřát si svobodu volby Miroslav Macek: Tolik sebekritiky se tak hned nevidí Miroslav Macek: Jen blbec nemění své názory Miroslav Macek: Konečně začínají opravdové prezidentské volby

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV