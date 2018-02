Oldřich Fischer: Něco, o čem se nepíše 1. Otazníky laika - peníze

Na volby bylo vyházeno X set milionů. Jak vlastně jednotliví kandidáti ty prachy, co dostali, zdanili? Vždyť to vlastně byly dary. Pro toho kterého. Kolik vybrala Finanční správa na daních z těchto darů? (Darovací daň) Nebo snad prvních šest daně platit nemusí? Vždyť to byly prachy, zmizelé vlastně v ruletě. Casinová daň?

Laik chápe celé sumy, jakoby vyházených peněz, s rezervou. Polepení Prahy plakáty zvládli nadšenci Pirátů v ceně plakátů.

Televizi spadly volby jako z nebe. Nemuseli vysílat 70 let ( i více let) staré filmy. Dvě hodiny nového filmu stojí i miliony. Teď zapráskli horu vysílacího času vysíláním otevírání pus nejrůznějších „nalytiků, sociologů, psychologů, psychopatů, dopisovatelů, podpisovatelů, nepodpisovatelů a i neodepisovatelů. Takže si televize téměř zadara nahrabala. Může teď vesele provozovat pořady téměř s nulovou sledovaností. Třeba vykropení jakéhosi světce. Kdo takový vysílací čas vlastně platí? Nebo snad církev za to inkasuje prachy?

Laický názor: Volby stály zlomek. Většina peněz se „vyčistila“ (uzdravila). A zmizela.

Viz chování v bance: Půl roku, než banka stáhla oponu, tak rozhodla, že zrenovuje ve všech pobočkách vnitřní zařízení. Z pobočky odstěhovala nábytek na opravu. Hlavně rozvrzané židle. Do pobočky přišel opravený nábytek z jiné pobočky. A tak dokola. Účet na pobočku byl milion. Zaměstnanci jen udělali - fjů. Kde by se vzala částka i s dopravou větší než sto tisíc? Ani jsem se nezeptal, kolik má banka poboček. Nebozí klienti. Kdo, proboha, takové „zákony“ vyráběl a schvaloval? Že to hravě jde.

autor: PV