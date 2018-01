Oldřich Fischer: Prezidentské dostihy

Když chcete řidičák, tak musíte na prohlídku k doktorovi. Při nástupu do zaměstnání rovněž. Jsou povolání jako strojvůdce, řidič náklaďáku atd. u nichž je váš zdravotní stav a i provozní předpisy pod stálým dohledem lékaře a odborným přezkoušením. Ne tak u prezidentů, poslanců, senátorů a snad jejich náměstků a podobně. Kdo byl „zvolen“ je za vodou. I kriminálně. Podíváme-li se na věk kandidátů, tak vidíme, že prezidentování by měli někteří jako příjemný vedlák k důchodu. Můžeme-li mít důchodkyni-velvyslankyni tak proč ne prezidenta. Zářným příkladem je pracovní vypětí důchodce-senátora Čuby. A jde to! Sepisovači a schvalovači tzv. „zákonů“ podle kterých dnes probíhají volby byli geniální. Jakýkoliv výklad zákonů je správný. Vyhrává ten, kdo má nejvíc kámošů mezi soudci nejvyššími, (má je pod palcem). Jestliže dnes můžou senátoři a poslanci mít každý 5000 krát větší demokracii než obyčejní občané, tak to přímo vybízí k jejímu zneužití. Jestliže každý senátor (poslanec) může dát svůj hlas pro jakýkoliv počet kandidátů, tak to je děs. Šla fáma, že při volbě Klause někteří poslanci dostávali milion, nenažraní dva za svůj hlas, potom se lze nadíti, že dnešní v podstatě „nadlidé“ budou chodit spát pod bachratou peřinu, napěchovanou milionovými bankovkami. Je v podstatě ostudné, že veřejnoprávní média nedají žádnou příležitost obyčejným lidem. Vždyť po výzvách v televizi by se jistě našlo přes padesát tisíc důchodců, co by si vzájemně vyměnilo podpisy a mohli jsme mít o padesát tisíc kandidátů na prezidenta víc. Navrhoval bych alespoň 53 000 důchodců. Co si budem povídat, po devadesátce je i jistá odůmrť. Tak aby byla jistota. Při jejich semknutosti by měli i nejsilnější stranu v parlamentu a mohli by snadno připozákonit, že prezidenty budou všichni. Nemuseli bychom důchodcům přidávat k důchodům 40 Kč měsíčně. Jako prezidenti by jistě též dělali služební cesty: na Floridu, do Mexika do Jihoafrické republiky atd. Alespoň vždy na tři neděle. Též jejich pohřby by neplatila rodina, ale oslavné funusy by platil stát. Dostalo by se i na jejich rodinné příslušníky, příbuzné a známé.

Oldřich Fischer

Psali jsme: Eva Drahošová: S takovou nenávistí a sprostotou, jako na TV Prima, jsem se ještě nesetkala Zeman si v TV musí dát pozor na to, co dělá, když nemluví a přitom ho zabírá kamera, uvedla odbornice Prezidentští kandidáti se večer utkají v debatě na ČT Horáček se těší na debatu v ČT. Bude to tam prý lepší než na Primě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV