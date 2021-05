Oldřich Fischer: Vyhozenej nejmíň bilion

reklama

Vždyť církevní špičky mají dokonce korespondenci dle www. Nemá například pan Duka mobil do nebeské kanceláře? Že se ani nezmíní. Za ty prachy, co šly do Vatikánu. Vždyť už taky sám čtvrt století nemusel sáhnout na práci. Ani jeho ideologický kámoši. Co by jim udělalo, kdyby se v tomto směru trochu pohli? Nebo www a e-maily jsou kanály k ďáblovi? Pokud vím, v Bibli nic o e-mailech není. To celej klérus přeběhl k ďáblovi?

Nebylo by divu. Už při zavedení parních lokomotiv se na peklo vyflákli a nic neudělali. Lokomotiva, uvnitř pekelný oheň a z něj se valící černej dým, to je projev klasického Satana. Nebo Lucifera? A Vatikán je v klidu. Co na to Bible? Co dominikáni? Se neupalovalo? A teď, každý měsíc naordinované prachy pro všechny typy církevních hodnostářů. Dle vzhledu většina z nich akorát neustále přibývá na váze. Většina mluví česky, ale dle výslovnosti Češi nejsou.

Emigrační vlna je zde opravdu silná. To už je katolických kněží v sousedních státech silný přebytek? Že se jim to vyplatí, jít do Čech? Těch nejrůznějších sjezdových paláců (kapliček, kostelů, katedrál, těch zvonů, klášterů, atd.). Přitom jediné, co chtějí, je, aby přišel nějaký král. Nikdo nesmí vědět, kdo to bude. To je úplně začerněné. Tajemní monarchisté. Jako členy jiných stran eviduje je též ministerstvo vnitra? Co na to takzvaný demokratický stát? Ten jde do kopru? Jako v Polsku?

Křesťansko-demokratická unie je spojení francouzských osvícenců s jezuity? Jak se v tom má evidenční odbor ministerstva vnitra vyznat. Kdo je kdo? Kam koho zaevidovt a sledovat? Co jsou vlastně lidovci? Nejsou třeba taky pravoslavní, nebo levoslavní, nebo co? Teď takový rozporuplný skutek. Pomalování celého Staroměstského náměstí křížky. Kdo to na magistrátě povolil? Kdo natíral? Kdo koupil barvu? Co to stálo? Co stál pronájem náměstí?

Já to vnímám jako předvolební plakát. Ostatní strany ještě vylepovat plakáty nesmějí. A budou si smět ostatní strany před volbami zabrat celé Staroměstské náměstí pro svou reklamu? Přitom je to celé na hlavu. Křížky prý byly za covid-mrtvé. Za stejnou dobu bylo mrtvých, jen na kouření, asi čtyřikrát tolik. Za ty nebyl ani jeden kříž? A mezi covid- mrtvolami jistě nebyli jenom katolíci. Takže si partaje křesťanů ukradly mrtvoly všech, co nejsou vatikánovci.

Ti bez katolického přesvědčení, snad pravoslavní (ti mají kříž jiný). Dále třeba buddhisté, satanisté, jehovisté, atd. To mohli klidně čajznout i přes polovinu mrtvol. A to vše pro větší „slávu boží“. Že je policie za to nezhaftla? Asi měli zrovna desetiminutovku. Tak to nešlo.

