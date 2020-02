Oldřich Rambousek: Jak dlouho ještě budeme poslouchat politické žvanily?

reklama

Není důvod, abychom podléhali sebemrskačství a diktátu Bruselu, potažmo Berlína. Německá hydra by ráda požrala opět celý svět, a je tedy načase dát jí pořádnou ránu pěstí přesně po vzoru Britů.

Nemá smysl poslouchat řeči uplacených a zkorumpovaných politiků, nacistických přisluhovačů a poskoků. To už tady kdysi bylo a desetitisíce lidí to stálo v naší zemi život. Nebo si snad myslíte, že vám tradiční politické strany a jejich lídři říkají pravdu? To si myslíte, že s Vámi ODS, TOP, STAN, ČSSD, PIRÁTI, KSČM, KDU-ČSL a další hrají rovnou hru? Ani omylem. Všechno to je nenažraná pakáž, scházející se v politické žvanírně, které honosně říkají parlament, a slepě tam schvalují a implementují do našeho právního řádu nesmysly a diktát Bruselu. Vždyť k čemu ten parlament vlastně máme? Veškeré naše zákony musí být v souladu s evropským právem a nařízeními z Bruselu. To nám přeci mohou zaslat poštou a kolaborantská ČT to ráda odvysílá, aby všichni věděli. Ten náš parlament je úplně zbytečnou institucí, kterou musíme platit každý z nás ze svého, a musíme živit takové Bendy, Gazdíky, Kalousky, Bartoše a další. Proboha proč? A to si ještě dovolí říkat, že ten blbej národ do toho nemá co mluvit, že od rozhodování tu jsou oni! To vám nevadí, že si s námi západ s odpuštěním vytírá prdel a naši politici jim v tom přizvukují?

Nedávno jsem napsal, že EU jakožto projekt vychází z cílů nacistického Německa a Adolfa Hitlera při použití jiných prostředků a metod. Ano, je to tak. Cíle jsou totožné. Pro jistotu jsem rozložil i mapu Evropy. Je zvláštní, že značný ekonomický boom zažily a zažívají země, které byly za druhé světové války spojencem nacistů. Jedná se o pobaltské státy - Lotyšsko, Litvu a Estonsko. K nim bezesporu patří i Chorvatsko, kam mnozí z nás rádi jezdí na dovolenou. Není to zvláštní, že právě tyto státy rostou rychleji, než ty ostatní? Je to vlastně totožné s vývojem po druhé světové válce, kdy poražené a zdecimované Německo, Japonsko a Itálie rostly nejrychleji. To nebude ani výkonností těchto zemí, ale ani kvalitou jejich vlád. Zde jde o cílený záměr kohosi zvenčí. Ostatní země střední Evropy prakticky jen přežívají. Čím to asi bude. Víte, po oněch převratných devadesátých letech ve střední Evropě se Německu naskytla možnost rozšířit sféru svého vlivu. S ním se svezly zájmy celé západní Evropy, a kde se vzal, tu se vzal, projekt EU, který navazoval na dřívější EHS. Je tu však rozdíl v tom, že země střední Evropy se staly prakticky koloniemi, které jsou západem krutě vysávány.

V jednom z dřívějších článků jsem napsal, že každý z nás si živí nějakého toho Němce, a je to také pravda. Německo totiž po vzniku EU začalo růst a rozpočet Německa se vymanil z deficitů do čísel vyrovnaných či plusových, přičemž musí táhnout náklady, spojené se sjednocením s údajně zaostalým východním Německem. Jak zvláštní, když ekonomický růst Německa se již deset let pohybuje v desetinách procenta okolo nuly. Navíc musí živit cca 1,5 milionu uprchlíků. Kde na to berou prostředky? Já vám to řeknu. Z vysávané střední Evropy. Země, jako je Česko, Polsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovinsko, Bosna, Srbsko, Černá Hora a Řecko, jsou koloniemi západu a jsou odsud vyváděny prostředky, z nichž si západ financuje svůj blahobyt. Už slyším paní Němcovou, Gazdíka či Kalouska, jak křičí, že jsme čistým příjemcem prostředků z EU. Jenže takhle to ve skutečnosti není. EU nám vyplácí čistě naše prostředky a ještě více si jich ponechává. Jsme upláceni našimi vlastními penězi. To, co odvedeme jako republika do rozpočtu EU, se nám v podstatě vrací, a k tomuto máme zatím zhruba desetiprocentní bonus. Musíte však dopočítávat i prostředky, které ze zemí střední Evropy vysají západní firmy jako svůj zisk, tedy i z ČR. Všechny ty banky, Kauflandy, Penny markety, Wolkswageny a další vyvádějí prostředky z naší republiky ven. Prostředky, vytvořené naším lidem, naší dělnickou třídou a inteligencí. Bohužel o těchto prostředcích se nikde nemluví (radši), protože naši politici o tomto vědí a nic nečiní. To jsou pravé důvody, proč máme třetinové mzdy proti Němcům, proč jsou u nás dražší a horší potraviny než v Německu. Totéž se týká i textilu a dalších komodit. Také právě proto se pořád křičí, že nebude na důchody. Jsme totiž okrádáni o část prostředků, vytvořených dělnickou třídou, které by měly zůstávat zde, u nás v republice. Za ty roky jsou to biliony korun.

Kdyby EU byla rovným svazkem zemí, tak nic říkat nebudu, ale ten svazek rovný není, a právě proto Britové práskli do bot. Kdyby se země V4 spojily a společně požádaly o vystoupení z EU, tak máme šanci všichni, a věřím tomu, že by nás Ruská federace a prezident Putin nenechali padnout. Dost možná, že by i Čína podala pomocnou ruku, přestože rétorika některých našich politiků je vůči Rusku a Číně poněkud pomatená a že jsme si o onu přes držku sami řekli. Toho se právě bojí pan Kocáb, a proto by V4 nejraději rozpustil či zakázal. On je totiž pan Kocáb stejný zaprodanec západu, jako byl Havel.

Spousta z vás blábolí, že jsme poklonkovali Sovětskému svazu, ale že jsme nuceni poklonkovat západu a ještě nacistům, to vám nevadí. Trochu zvláštní rovnováha. Víte, vážení, když se v Rusku naserou, tak bez výstřelu potopí celou Evropu, to si uvědomte. Stačí zavřít kohouty s ropou a plynem a i to slavné a vychvalované Německo bude v prdeli i s celou Merkelovou.

Z těchto, ale i dalších tak nějak nezveřejnitelných důvodů zásadně podporuji CZEXIT v kontextu uceleného postupu celé V4.

