Oldřich Rambousek: Lži v přímém přenosu. Pro ČT normální stav, ale co vy, paní Jílková? Vám to nevadí?

Bohužel tyto lži překryly mnoho podstatného a ve výsledku jsme se nedozvěděli nic. Je to chyba režie nebo moderátorky?? Kdo platí za výplachy mozků a zásadní ignoraci historických faktů?? Víte paní Jílková, žádný slušný člověk by ve svém životě neměl ustupovat šmejdovi, byť je třeba politikem!

Já nejsem žádný beránek a pro drsnější slovo nejdu daleko, ale takhle lhát, nebo nechat lhát a přes televizi blbnout lidem hlavu-to bych nedokázal. Tohle mi někdo udělat v mém pořadu s přímém přenosu, tak by jel jak namydlenej blesk a nestačil by ani zahýbat. Vy jste však na lhaní pana Hermana nereagovala, čímž jste umožnila špinění komunistů a to znamená, že celá debata sklouzla do nevyváženého rámce. Byl to váš záměr nebo tak hluboká neznalost?? Dle svých vlastních slov pomáháte lidem a svým způsobem máte i pravdu. Manipulujte veřejné mínění a překrucujete historicky daná fakta, ale možná vás to přivádí k orgasmu a tak vás to baví.

Bývalý ministr Herman vykřikoval cosi o zločinech socialismu, a že komunisté cosi ukradli. Na toto téma jsem už článek napsal a stravitelnou formou jsem se snažil veřejnosti vysvětlit, že celá věc se má poněkud jinak. Použil jsem k tomu data první a druhé pozemkové reformy i s konkrétními čísly a datováním, což jasně vyloučilo, že komunisté údajně ukradli přes 200 tisíc hektarů na půdy církvím, které se nyní na základě církevních restitucí vrací, či finančně vyrovnávají. Dokazuje to i to, že se církve patrně tajně dohodly s představiteli státu, že se v některých oblastech vrátí i do doby první pozemkové reformy-tj.dor.1919. Je možné, že došlo k tajné dohodě s Vatikánem, ale zde je jasné, že se nikdo nic nedoví, protože |Vatikán své dohody zásadně tají.

Bývalý ministr Herman také blábolil o zlu, které způsobil a způsobuje socialismus a komunismus. Máme se prý podívat na Severní Koreu, Venezuelu a Čínu. No víte pane Hermane-při vašem údajném vzdělání byste už mohl přestat vyprávět báchorky, nebo vědomě lhát. Komunismus neexistoval a neexistuje nikde na světě!! Je to jen ideologická teorie. Socialismus jsme mnozí zažili a v zásadě nebyl až tak špatný. Bohužel šlapal na přazky nemakačenkům, vyčůránkům a církevním tmářům. Pro tyto lidi byl špatný-moc špatný. Museli makat a to se jim nelíbilo. Však dnes už lidé poznali, co za šmejd vylezlo z děr po roce 1989 a myslím, že nemusím jmenovat, neb každý si svého šmejda dozajista najde a to od ODS až po ČSSD. O lidovcích raději ani psát nebudu, protože tito kolaborovali v minulosti s každým (s nacisty i komunisty) a dodnes je to stejné. Prý vycházejí z křesťanských hodnot-HA HA HA, přičemž oportunismus jejím bližší než vlastní trenky!

Pohled na Severní Koreu je pohled zavádějícím směrem pane Hermane a vy to víte!! Proč lidem lžete!! Komunismus tam nemají ani omylem a socialismus v jejich podání, je zcela odlišný nejen od toho, co jsme zažili my, ale i od praktických principů Marxismu-Leninismu. Tam si socialistickou ideologii upravili sami k obrazu svému a to ve smyslu výhodnosti pro rodinu Kimů. Společenskopolitické vazby jsou zde zásadně odlišné už od doby Kim Ir Sena. Dá se říci, že Severní Korea šla svou vlastní cestou. Neumím posoudit, zda jejich směřování je dobré nebo není, ale vím to, že zasluhují absolutorium, protože se nepodělali z nějakých USA, přičemž tlak na ně je obrovský. Nemají kloudně co do huby, ale USA do řiti nelezou. Nedají se jen tak koupit, což se o lidovcích skutečně říci nedá. Možná jsou to trochu blázni, ale držím jim palce v boji s Americkým zlem.

Zmínil jste Venezuelu pane Hermane, že tam lidé nemají co jíst atd. Ano je to pravda, ale proč?? Stačí nechat tuto značně bohatou zemi žít, tak jak sama chce. Jenže USA a i EU hrubě narušují možnost jejího žití. Venezuele byly zablokovány zahraniční účty, obchod s ropou a dalšími komoditami a to jen proto, že lidé chtěli socialismus, že byl znárodněn tamní ropný průmysl a Americké firmy vyhnány. Za ono vyhnání dostaly USA zaplaceno. Veškeré ropné akvizice, které USA ve Venezuele měly, byly Venezuelskou vládou vyplaceny. Jenže to by ztratily USA možnost tuto zemi ovládat co?? Je tam hodně ropy a tu USA jde. USA lidi jen zneužívají pro svůj hamižný záměr. A Hermane-každá země se položí, když ji zablokujete obchod. U nás by to bylo stejné a lidi by se bouřili. Říkáte vy jeden Hermane jen to, co se vám hodí.

O Číně snad psát nemá smysl. Je to jen závist a strach z konkurence. Uznejte konečně, že svou politiku a ekonomiku řídí mnohem lépe než my!! Vy jste zatím posrali, co jen šlo!

Další lži pana Hermana se týkaly posvěcování nacistických zbraní. Bohužel katoličtí kněží žehnali Hitlerovských zbraním a je na to bezpočet důkazů. Je i spousta dobových fotografií, kde vrcholní představitelé katolické církve hajlovali. Smutná je známá kolaborantská politika papeže Pia VI. Dále nutno zmínit, že mnoho nacistů uprchlo z Evropy a vyhnula se trestu právě díky katolické církví a Vatikánu skrze krysí díry. Nechápu jen, že pan Herman má odvahu toto popřít a vysmívat se panu Grospičovi do očí.

Měl byste se stydět pane Hermane za vaše lži a paní Jílkova také, protože toto dopustila. Je to ostuda pro KDU-ČSL i pro ČT. Právě kvůli takovým jako jste vy, žijí lidé ve lži a mladí v tom mají neskutečný zmatek. Ještě to chce hubičku Posseltovi a bude to richtig né?? A církevní restituce? Nedanit, ale úplně zrušit. Za Hitlera se do rána začalo jezdit vpravo a šlo to. Církevní restituce jdou zrušit taky!

